Maltempo, domani allerta meteo in Sicilia

Le temperature gelide e il maltempo avvolgono già da un po’ l’Isola: scatta per domani l’allerta arancione in Sicilia.

Dalla serata di oggi venti da forti a burrasca soffieranno su Umbria, specie sui settori appenninici, Lazio centro-settentrionale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte su Puglia meridionale e settori ionici. Mareggiate lungo le coste esposte.

La Protezione civile aveva già diffuso un avviso che disponesse la zona gialla per oggi. Dopo un’attenta valutazione, il bollettino ha istituito anche per domani allerta arancione per rischio idrogeologico su parte di Calabria e Sicilia. Mentre sui restanti settori delle due regioni sarà disposta l’allerta gialla.

E.G.