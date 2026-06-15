Meta Catania travolgente: 11-2 alla Came Treviso e semifinale conquistata

La Meta Catania continua a sognare in grande e vola in semifinale dopo una prestazione dominante anche in gara 2 contro la Came Treviso. Al PalaCatania, lo scorso sabato pomeriggio, i rossazzurri hanno imposto il proprio ritmo sin dai primi minuti, chiudendo il match con un netto 11-2 che non ha lasciato spazio a repliche e certifica la superiorità della formazione etnea nella serie playoff.

Dominio rossazzurro al Pala Catania

La partita si è aperta subito con un approccio aggressivo da parte della Meta Catania, capace di indirizzare il confronto già nella prima frazione con giocate veloci, pressing alto e grande concretezza sotto porta. La Came Treviso ha provato a reagire, ma la squadra di casa ha mantenuto il controllo totale del gioco, sfruttando al meglio ogni occasione concessa dagli avversari.

Il secondo tempo ha confermato lo сценарio del match: i rossazzurri hanno continuato a spingere con intensità e qualità, ampliando progressivamente il vantaggio fino al punteggio finale di 11-2, che sancisce una vittoria netta e meritata.

Una qualificazione meritata

Con questo successo la Meta Catania chiude la serie e stacca il pass per la semifinale, confermando il proprio ottimo momento di forma e la solidità di un gruppo che sta mostrando grande maturità nei playoff scudetto.

Ora la semifinale contro la Roma

Il cammino dei rossazzurri però non si ferma. La Meta Catania sarà impegnata già domani sera, alle ore 20:30, al PalaMalfatti di Rieti, dove affronterà la Roma nella gara d’andata della semifinale.

Una sfida di altissimo livello che si preannuncia intensa e spettacolare, con i catanesi pronti a giocarsi le proprie carte per continuare a inseguire il sogno scudetto. L’entusiasmo in casa rossazzurra è a mille per volare verso il traguardo.