La L84 si aggiudica Gara 1 della finale scudetto: Meta Catania spreca troppo e cade 2-1

La finale scudetto della Serie A di futsal parte con una sconfitta per la Meta Catania, battuta 2-1 dalla L84 Torino al Biella Forum al termine di una gara intensa e ricca di occasioni. A decidere il primo atto della serie è una doppietta di Josiko, mentre ai rossazzurri non basta il momentaneo pareggio firmato da Michele Podda.

Il risultato premia il cinismo della formazione piemontese, capace di sfruttare quasi tutte le occasioni create, mentre la squadra di Juanra Calvo paga a caro prezzo le numerose palle gol non concretizzate. La serie, però, resta apertissima: domenica al PalaCatania i campioni d’Italia saranno chiamati a vincere per allungare la sfida alla decisiva Gara 3.

Partenza in salita, ma la Meta crea tantissimo

L’avvio sorride subito alla L84, che dopo appena un minuto trova il vantaggio con Josiko, bravo a battere Siqueira e a indirizzare immediatamente il match.

I padroni di casa sembrano più brillanti anche nei minuti successivi, sfiorando il raddoppio con Cuzzolino, fermato soltanto dal palo. La Meta Catania, dopo qualche difficoltà iniziale, cresce però progressivamente prendendo in mano il controllo della gara.

A guidare la reazione è il capitano Carmelo Musumeci, protagonista di una prestazione generosa. Il numero dieci rossazzurro si costruisce una nitida occasione presentandosi solo davanti a Lopez, ma il pallonetto termina fuori. Poco dopo serve un assist perfetto ad Albertico, che da posizione favorevole calcia incredibilmente a lato. Nel finale di primo tempo arriva anche un’altra opportunità per Dian Luka, ma il suo tiro viene neutralizzato dal portiere piemontese.

La prima frazione si chiude così sull’1-0 per la L84, con la sensazione che la Meta abbia raccolto molto meno di quanto prodotto.

Nella ripresa arriva il pari di Podda

Anche il secondo tempo si apre con una L84 aggressiva, vicina al raddoppio con Tuli. Ma, ancora una volta, la Meta prende progressivamente il controllo del gioco.

Musumeci colpisce un palo e costringe Lopez a un grande intervento pochi minuti dopo. Poi è il turno di Pulvirenti, che centra un altro legno, mentre Dian Luka e lo stesso capitano continuano a trovare sulla propria strada un Lopez in stato di grazia.

L’assedio rossazzurro viene finalmente premiato quando Michele Podda firma l’1-1 con una splendida giocata individuale: salta il portiere sulla fascia e deposita il pallone in rete, facendo esplodere i circa 200 tifosi catanesi presenti sugli spalti del Biella Forum.

Josiko decide Gara 1

La gioia della Meta dura però poco. A quattro minuti dalla sirena, la L84 sfrutta una delle poche occasioni create nella ripresa e torna avanti ancora con Josiko, che firma la personale doppietta e il definitivo 2-1.

Nel finale Juanra Calvo si gioca la carta del portiere di movimento. La pressione etnea aumenta ulteriormente, ma la porta sembra stregata. L’occasione più clamorosa capita sui piedi di Turmena, che tutto solo davanti alla porta spedisce il pallone a lato, certificando una serata stregata sotto porta per i campioni d’Italia.

Tutto rinviato a Gara 2

Nonostante la sconfitta, la Meta Catania esce dal campo con la consapevolezza di aver costruito moltissimo. A fare la differenza è stata soprattutto la concretezza della L84 e la straordinaria prova del portiere Lopez.

Ora la serie si sposta al PalaCatania, dove domenica i rossazzurri saranno obbligati a vincere per riportare la finale in parità e conquistare la possibilità di giocarsi lo scudetto nella decisiva Gara 3 davanti ai propri tifosi.

Il tabellino

L84 Torino – Covei Meta Catania Bricocity 2-1

Marcatori: 1’34” pt Josiko (L84), 14’03” st Podda (Meta Catania), 17’24” st Josiko (L84).

L84 Torino: Lopez, Rescia, Josiko, Cuzzolino, Tuli. Entrati: Rodriguez, Fortini, De Freitas Siqueira, Liberti, De Oliveira, Salas, Schiochet. Allenatore: Diego Rios Gayoso.

Covei Meta Catania Bricocity: Siqueira, Bocao, Carmelo Musumeci, Turmena, Pulvirenti. Entrati: Timm, Podda, Silvestri, Dian Luka, Albertico, Sacon, Marco Musumeci. Allenatore: Juanra Calvo.

Ammoniti: Podda, Dian Luka. Arbitro: Zanfino. Assistenti: Perona, Filannino. Stadio: Biella Forum.