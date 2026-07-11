Messina, un’altra vita spezzata sull’asfalto: la morte di Vincenzo La Foresta riapre il caso sicurezza

Incidente mortale a Messina: la dinamica della tragedia in viale Gazzi

Un’altra croce sulle strade cittadine. Un’altra famiglia distrutta. Un’altra notte che si conclude con il suono delle sirene e con un lenzuolo steso sull’asfalto. A perdere la vita, questa volta, è stato Vincenzo La Foresta, 49 anni, conosciuto da molti come “Enzo Miao”, investito nella tarda serata di ieri in viale Gazzi a Messina, a pochi metri dall’ingresso del Policlinico universitario.

Chi era Vincenzo La Foresta, la vittima dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 23.30. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio della Polizia Municipale, La Foresta è stato travolto da una motocicletta mentre si trovava lungo la carreggiata. L’impatto è stato devastante e per il quarantanovenne non c’è stato nulla da fare. Il motociclista è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Tra gli elementi emersi nelle prime ore delle indagini figura anche l’assenza della copertura assicurativa del mezzo coinvolto, circostanza che sarà oggetto degli accertamenti di rito.

Al di là delle responsabilità, che spetterà agli investigatori e alla magistratura accertare, resta una domanda che a Messina si ripete con inquietante regolarità: quante tragedie dovranno ancora verificarsi prima che la sicurezza stradale diventi una priorità concreta?

Sicurezza stradale a Messina: il caso di viale Gazzi riaccende il dibattito

Viale Gazzi è una delle arterie più trafficate della città. Ogni giorno è attraversata da migliaia di veicoli, mezzi pubblici, ambulanze, studenti e pedoni diretti al Policlinico, agli istituti scolastici e agli impianti sportivi. Eppure continua a essere teatro di incidenti, spesso anche gravi. La sensazione è che si intervenga sempre dopo l’ennesima vittima, rincorrendo l’emergenza invece di prevenirla.

La morte di Vincenzo La Foresta arriva in un momento in cui il tema della sicurezza sulle strade messinesi è tornato con forza al centro del dibattito pubblico. Negli ultimi mesi si sono susseguiti incidenti, investimenti e sinistri che hanno alimentato preoccupazione tra i cittadini. Velocità elevate, controlli insufficienti, infrastrutture che in alcuni punti mostrano criticità e una generale scarsa cultura del rispetto delle regole continuano a rappresentare un mix pericoloso.

Strade pericolose e prevenzione: cosa serve per evitare nuove tragedie

Non basta limitarsi al cordoglio di rito dopo ogni tragedia. Serve interrogarsi su cosa non stia funzionando. Se davvero si vuole invertire questa tendenza, occorrono controlli costanti, interventi mirati nei punti più pericolosi della città, una manutenzione adeguata delle strade e campagne di educazione stradale che coinvolgano tutte le fasce d’età.

La città, intanto, piange Vincenzo La Foresta. Sui social si moltiplicano i messaggi di affetto per un uomo conosciuto da molti, mentre amici e familiari cercano risposte che forse arriveranno dalle indagini. Ma c’è una risposta che spetta alla politica e alle istituzioni: trasformare ogni tragedia in un’occasione per cambiare davvero, evitando che il prossimo titolo di cronaca racconti, ancora una volta, un’altra vita spezzata sull’asfalto.

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