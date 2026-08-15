La Messina che parte: perché tanti giovani continuano ad andare via?

Non è soltanto una questione di occupazione. Dietro la partenza di tanti ragazzi e ragazze ci sono aspirazioni, stipendi, università, servizi e la difficoltà di immaginare a Messina un futuro davvero autonomo.

C’è un momento, nella vita di molti giovani messinesi, in cui la domanda non è più “cosa vorrei fare?”, ma “dove potrò farlo?”.

Per alcuni la risposta arriva dopo il diploma, quando la scelta dell’università porta verso Catania, Palermo, Bologna, Milano, Roma o all’estero. Per altri arriva qualche anno più tardi, dopo una laurea e una serie di contratti precari, quando trasferirsi diventa quasi una conseguenza naturale. C’è poi chi parte per fare esperienza e non torna più.

È una storia che a Messina si ripete da anni. E proprio per questo rischia di diventare normale.

Ma dietro i numeri dello spopolamento c’è una domanda che merita di essere posta con maggiore forza: perché un giovane dovrebbe scegliere di restare a Messina?

Partire per studiare, partire per lavorare

La mobilità giovanile non è necessariamente un fenomeno negativo. Andare via per studiare, formarsi o cercare nuove esperienze può rappresentare un’opportunità. Il problema nasce quando la partenza smette di essere una scelta e diventa l’unica prospettiva percepita.

Per molti ragazzi messinesi, il primo allontanamento coincide con l’università. Una parte degli studenti sceglie di frequentare corsi fuori città, soprattutto quando ritiene che altrove ci siano maggiori opportunità formative o professionali.

Il vero punto di svolta, però, arriva dopo la laurea

Una volta terminati gli studi, il giovane si trova davanti a un mercato del lavoro che spesso offre salari contenuti, contratti temporanei e prospettive di crescita limitate. A quel punto Milano, Bologna, Roma, Torino o una città europea non rappresentano più soltanto una possibilità: diventano una soluzione concreta.

E così il viaggio che era iniziato con una valigia da studente può trasformarsi in un trasferimento definitivo.

Il problema non è soltanto trovare un lavoro

Raccontare l’emigrazione giovanile soltanto attraverso il lavoro sarebbe però riduttivo.

Un giovane decide dove vivere anche sulla base della qualità della vita, dei servizi, dei trasporti, delle opportunità culturali, degli spazi di aggregazione e della possibilità di costruire relazioni e progetti.

Messina possiede risorse importanti: il mare, la posizione geografica, l’Università, il patrimonio culturale, la vicinanza con la Calabria e un tessuto di associazioni e realtà imprenditoriali che spesso lavora lontano dai riflettori.

Eppure rimane la sensazione, diffusa soprattutto tra le nuove generazioni, di vivere in una città nella quale iniziare un percorso professionale stabile può essere più difficile che altrove.

Non basta quindi chiedersi quanti giovani partono. Bisognerebbe capire quanti vorrebbero restare e non trovano le condizioni per farlo.

La generazione che torna

Esiste però anche un’altra storia, meno raccontata: quella dei giovani che tornano.

C’è chi dopo anni trascorsi al Nord decide di rientrare. Chi apre un’attività. Chi lavora da remoto. Chi sceglie di investire nel territorio. Chi torna per costruire una famiglia.

Sono storie importanti perché dimostrano che il rapporto tra i giovani e Messina non è necessariamente un rapporto di fuga.

Ma il ritorno, nella maggior parte dei casi, ha bisogno di condizioni favorevoli: un lavoro qualificato, servizi efficienti, una rete professionale, possibilità di investimento.

La nostalgia, da sola, non crea occupazione.

Una città che deve chiedersi cosa vuole diventare

La questione dei giovani non può essere affrontata soltanto quando vengono pubblicati i dati sullo spopolamento.

Dovrebbe diventare una delle domande centrali della

jacktoto