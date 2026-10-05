Menopausa e salute orale, un legame spesso ignorato: una donna su due convive con problemi a denti e gengive

Non solo, quindi, vampate, insonnia o sbalzi d’umore. In questa fase della vita aumenta anche il rischio di disturbi del cavo orale, dalle malattie gengivali fino alla perdita dei denti

Secondo un nuovo studio pubblicato sull’International Dental Journal, circa una donna in menopausa su due nel mondo soffre di disturbi del cavo orale, una condizione che può compromettere qualità della vita, alimentazione e benessere generale. L’analisi, coordinata da Kai Yang del First Affiliated Hospital della Chongqing Medical University in Cina, suggerisce inoltre che il fenomeno è destinato ad ampliarsi notevolmente nei prossimi anni.

I ricercatori hanno analizzato i dati del programma Global Burden of Disease 2021, osservando l’andamento delle patologie orali nelle donne in menopausa a livello globale. I risultati mostrano che tra il 1990 e il 2021 il numero di casi di disturbi del cavo orale è più che raddoppiato, passando da 229 a 486 milioni di donne. Tra i problemi più frequenti figurano le malattie gengivali, che rappresentano una quota importante dei casi e che negli anni hanno mostrato miglioramenti limitati. Anche la perdita dei denti, pur registrando una progressiva diminuzione nel tempo, continua a essere la principale causa di anni vissuti con disabilità legati alle patologie della bocca.

L’invecchiamento e la menopausa rappresentano una combinazione che può aumentare la vulnerabilità della salute orale. Gli autori sottolineano che le donne in menopausa costituiscono una parte sempre più rilevante della popolazione anziana mondiale e che le problematiche del cavo orale devono essere considerate una priorità sia clinica sia di sanità pubblica. Secondo le stime, entro il 2050 le persone con più di 60 anni raggiungeranno quota 2,1 miliardi.

Di queste, circa 985 milioni saranno donne in menopausa. In questo contesto, i disturbi della bocca rischiano di diventare un problema ancora più diffuso. Le proiezioni elaborate dai ricercatori indicano che il numero totale di donne in menopausa con problemi del cavo orale potrebbe passare da 486 milioni nel 2021 a 932 milioni nel 2050. A preoccupare maggiormente è l’aumento previsto della perdita dei denti, che potrebbe triplicare, passando da circa 166 milioni a 500 milioni di casi.

Anche le malattie gengivali sono attese in crescita: i casi potrebbero aumentare da 208 a 440 milioni nello stesso arco temporale. Lo studio evidenzia inoltre che, parallelamente all’invecchiamento della popolazione, aumenterà anche il peso complessivo dei tumori orali e delle altre patologie che colpiscono il cavo orale nelle donne dopo la menopausa.

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