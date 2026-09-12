Melanoma nascosto tra capelli e unghie

Melanoma del cuoio capelluto: perché può passare inosservato

Una lesione che si evidenza sul cuoio capelluto e rimane inosservata per mesi. Una striscia scura sotto un’unghia scambiata per un banale trauma o una micosi. È così che alcune delle forme più insidiose di melanoma riescono a sfuggire all’attenzione dei pazienti, compromettendo così una precoce diagnosi e, di conseguenza, le possibilità di intervenire tempestivamente. Per questo la Fondazione Melanoma ha deciso di coinvolgere una categoria inaspettata nella lotta contro il tumore della pelle: i professionisti del settore beauty.

Cuoio capelluto e melanoma: i numeri in Italia

Ogni anno in Italia circa 800 diagnosi sono relative a lesioni che interessano il cuoio capelluto e l’apparato ungueale, due zone del corpo che spesso sfuggono ad un autoesame.

L’iniziativa è stata presentata durante l’ottava edizione di “We in Action”, evento dedicato alla prevenzione e alle nuove strategie contro i tumori cutanei. “Sebbene la testa e il collo rappresentino soltanto il 9% della superficie corporea, questa zona concentra circa il 20% di tutti i casi di melanoma in Italia –spiegano gli studiosi– di questi, oltre un terzo si sviluppa direttamente sotto la chioma”.

Il ruolo dei parrucchieri nella prevenzione del melanoma

Un vero e proprio killer invisibile. I capelli, infatti, rendono non semplice l’eventuale osservazione di una lesione, mentre la particolare vascolarizzazione della zona può favorirne una crescita più aggressiva. È anche per questo che il tasso di sopravvivenza a dieci anni risulta inferiore rispetto a quello registrato per i melanomi che compaiono sul tronco o sugli arti.

Durante uno shampoo, un taglio o una piega, i parrucchieri prendono visione quotidianamente di una parte del corpo che i clienti difficilmente riescono a controllare da soli.

“Parte del lavoro dei parrucchieri prevede di separare le ciocche dei capelli e questo consente di osservare la cute da angolazioni che nessuno di noi potrebbe mai raggiungere da solo allo specchio – precisano gli studiosi–. Segnalare con discrezione una macchia scura, asimmetrica o nuova può fare la differenza tra una diagnosi tempestiva e una malattia avanzata”.

Melanoma ungueale: quella striscia scura sotto l’unghia

Non meno insidioso è il melanoma ungueale, una forma rara ma particolarmente aggressiva che può manifestarsi con una sottile banda scura lungo l’unghia.

Contrariamente a quanto si pensa, non riguarda soltanto le persone anziane. Uno studio recentemente pubblicato ha messo in evidenza che si puo’ presentare anche negli adolescenti e nei giovani adulti, subito dopo la pubertà. In queste fasce d’età viene spesso confuso con ematomi, piccoli traumi sportivi o infezioni fungine.

Secondo gli esperti, proprio durante una manicure o la rimozione di uno smalto, estetiste e onicotecniche possono notare alterazioni sospette come striature scure irregolari o cambiamenti progressivi della pigmentazione.

I professionisti del beauty possono quindi fare tanto in un lavoro di squadra: “il loro ruolo è esclusivamente quello di campanello d’allarme: un invito gentile e riservato rivolto al cliente a far controllare dal medico una macchia insolita o una striscia sull’unghia che non accenna a scomparire, concludono gli esperti.

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