Dallo Stretto di Sicilia alle coste del Tirreno meridionale, si moltiplicano le segnalazioni di Rhopilema nomadica, una grande specie aliena particolarmente urticante. Gli scienziati studiano la sua diffusione e i possibili effetti sugli ecosistemi e sulle attività costiere.

Il Mediterraneo sta attraversando profonde trasformazioni biologiche e la Sicilia rappresenta uno dei territori più interessanti per osservarle. Dopo il granchio blu, il pesce scorpione e i pesci coniglio, una nuova specie marina non indigena richiama l’attenzione della comunità scientifica: la medusa nomade (Rhopilema nomadica), un organismo di origine indopacifica noto per le sue dimensioni e per le punture particolarmente dolorose.

La sua presenza nel Mediterraneo orientale è documentata dagli anni Settanta, dopo l’arrivo attraverso il Canale di Suez. Nel corso dei decenni la specie ha formato aggregazioni molto numerose, con conseguenze sugli ecosistemi e sulle attività umane. Adesso il fenomeno interessa con maggiore evidenza anche il Mediterraneo centrale.

Nell’autunno 2026 sono aumentate le segnalazioni provenienti da diverse località siciliane e dagli arcipelaghi circostanti: Lampedusa, Trapani, le isole Egadi, Ustica, il Golfo di Castellammare, Palermo e Cefalù. Le osservazioni non riguardano soltanto esemplari isolati, ma anche gruppi di meduse. Una presenza che rende necessario intensificare il monitoraggio per capire se si tratti di individui trasportati dalle correnti o di un fenomeno di insediamento più stabile.

Lo Stretto di Sicilia, un passaggio strategico per le specie aliene

La prima segnalazione documentata di Rhopilema nomadica nelle acque italiane risale al settembre 2015, a Pantelleria. Negli anni successivi sono stati registrati altri avvistamenti, mentre le nuove osservazioni lungo le coste dell’isola suggeriscono un possibile cambiamento nella distribuzione della specie.

Lo Stretto di Sicilia, o Canale di Sicilia, costituisce un’area di particolare interesse biogeografico. Situato tra il Mediterraneo orientale e quello occidentale, rappresenta un passaggio importante per la dispersione degli organismi marini e per l’espansione di numerose specie non indigene.

«La Sicilia rappresenta un vero e proprio osservatorio naturale dei cambiamenti in atto nel Mediterraneo», spiega Francesco Tiralongo, biologo marino dell’Università di Catania e responsabile scientifico del progetto AlienFish. «La sua posizione geografica, insieme alle caratteristiche oceanografiche delle acque circostanti, rende quest’area particolarmente interessante per lo studio delle invasioni biologiche».

Secondo il ricercatore, lo Stretto di Sicilia è una zona di transizione strategica, attraverso la quale diverse specie provenienti dal settore orientale del bacino possono progressivamente raggiungere quello occidentale. Le nuove osservazioni di medusa nomade si inseriscono quindi in un processo più ampio di trasformazione della biodiversità marina mediterranea.

La presenza della specie nelle acque tunisine e maltesi è nota da tempo. Per questo motivo, sottolinea Tiralongo, il fenomeno deve essere studiato attraverso una collaborazione scientifica internazionale, senza limitarsi ai confini dei singoli Paesi.

Rhopilema nomadica: dimensioni, caratteristiche e rischi per l’uomo

La medusa nomade appartiene alla classe degli Scifozoi e alla famiglia Rhizostomatidae. È una specie di grandi dimensioni: negli esemplari più imponenti l’ombrello può avvicinarsi a un metro di diametro, mentre il peso può raggiungere circa 40 chilogrammi.

Il corpo presenta generalmente una colorazione biancastra o azzurrognola e robuste braccia orali nella parte inferiore dell’ombrello. Come altre meduse, è dotata di cellule urticanti, chiamate cnidociti, utilizzate per catturare le prede e difendersi.

Uno degli aspetti più rilevanti della sua biologia è la capacità di formare aggregazioni molto dense, definite bloom. Nel Mediterraneo orientale questi fenomeni possono interessare ampi tratti di costa e coinvolgere migliaia di individui.

Il contatto con Rhopilema nomadica può provocare dolore intenso, arrossamenti e reazioni cutanee anche importanti. È quindi fondamentale non toccare gli esemplari, neppure quando si trovano sulla spiaggia: anche una medusa spiaggiata può conservare capacità urticanti.

Il riscaldamento del Mediterraneo favorisce la sua diffusione?

L’aumento delle temperature marine è uno dei fattori che possono favorire l’espansione di specie di origine tropicale e subtropicale. Tuttavia, attribuire la diffusione della medusa nomade esclusivamente al cambiamento climatico sarebbe una semplificazione.

«Non dobbiamo attribuire automaticamente ogni fenomeno di invasione biologica al solo cambiamento climatico», precisa Tiralongo. «La temperatura è certamente un fattore importante, ma occorre considerare anche il sistema delle correnti marine, la disponibilità di risorse trofiche, le caratteristiche del ciclo biologico della specie e le condizioni ambientali che ne favoriscono la riproduzione».

Una delle questioni ancora aperte riguarda proprio il modo in cui la medusa sta raggiungendo le coste italiane. Non è ancora chiaro se gli esemplari osservati siano prevalentemente trasportati dalle correnti da altre aree del Mediterraneo oppure se siano già presenti popolazioni capaci di riprodursi stabilmente nelle nostre acque.

Come molte altre meduse, Rhopilema nomadica alterna infatti una fase pelagica, durante la quale vive liberamente in acqua, a una fase bentonica, costituita da piccoli polipi ancorati al substrato marino. Individuare eventuali popolazioni locali di polipi e comprenderne il contributo alla produzione di nuovi esemplari sarà essenziale per valutare il grado di insediamento della specie.

Possibili conseguenze per pesca, turismo ed ecosistemi marini

Le esperienze del Mediterraneo orientale mostrano che la proliferazione della medusa nomade può avere ripercussioni anche sulle economie costiere.

Le grandi aggregazioni possono ostacolare le attività di pesca, intasare le reti e interferire con gli impianti di captazione dell’acqua marina. Durante la stagione balneare, la presenza di numerosi esemplari lungo le coste può inoltre limitare la fruizione delle spiagge e avere conseguenze sul turismo.

Non meno importanti sono i possibili effetti sugli equilibri ecologici. Le meduse si nutrono di zooplancton e possono entrare in competizione alimentare con altri organismi marini. Possono inoltre predare uova e larve di pesci, influenzando potenzialmente le comunità ittiche.

Per il momento, però, non è possibile stabilire quale sarà l’entità di queste conseguenze nelle acque siciliane.

«Non siamo ancora nelle condizioni di prevedere quale sarà l’entità degli impatti nelle acque siciliane», sottolinea Tiralongo. «Le esperienze degli altri Paesi mediterranei ci indicano quali potrebbero essere gli scenari futuri, ma è necessario raccogliere dati specifici per il nostro territorio».

L’obiettivo, quindi, è intervenire sul piano della conoscenza scientifica prima che eventuali criticità diventino più evidenti.

ISPRA e università al lavoro per monitorare la specie

Per comprendere la reale portata della diffusione di Rhopilema nomadica è in corso una campagna di raccolta dati coordinata dagli esperti dell’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in collaborazione con l’Università di Catania, il progetto AlienFish e altre istituzioni scientifiche nazionali e internazionali.

La ricerca punta a ricostruire la distribuzione geografica della medusa, documentarne l’abbondanza e seguirne l’evoluzione nel tempo. I dati raccolti serviranno anche a valutare i possibili impatti sugli ecosistemi e sulle attività economiche.

Non basta, infatti, sapere dove è stata avvistata la specie. Sono importanti anche il numero degli individui, le loro dimensioni, il periodo dell’osservazione e le caratteristiche ambientali dell’area interessata.

Il confronto con i ricercatori degli altri Paesi mediterranei consentirà di ricostruire le possibili direttrici di espansione e di approfondire il ruolo delle correnti marine nella dispersione degli esemplari.

Le invasioni biologiche marine non rispettano i confini nazionali: la condivisione delle informazioni e la collaborazione tra gruppi di ricerca sono quindi strumenti indispensabili per seguire fenomeni che interessano contemporaneamente più aree del bacino.

Citizen science: come segnalare un avvistamento

Accanto al lavoro dei ricercatori, un contributo importante può arrivare dai cittadini attraverso la citizen science, la partecipazione attiva della popolazione alla raccolta di dati scientifici.

Pescatori professionali e sportivi, subacquei, diportisti e frequentatori delle spiagge possono aiutare a documentare la presenza della medusa nomade lungo le coste.

«Attraverso il progetto AlienFish abbiamo dimostrato negli anni quanto possa essere prezioso il contributo di chi vive quotidianamente il mare», afferma Tiralongo. «I ricercatori non possono essere contemporaneamente presenti lungo tutte le coste italiane. Una rete diffusa di osservatori ci permette di intercettare fenomeni biologici che altrimenti potrebbero passare inosservati».

Anche la segnalazione di un singolo esemplare, se corredata da informazioni precise e da una documentazione adeguata, può avere valore scientifico.

In caso di avvistamento di una possibile medusa nomade, le indicazioni sono:

Non toccare l’animale, nemmeno se si trova spiaggiato.

Fotografarlo o realizzare un breve video, mantenendo una distanza di sicurezza.

Annotare la data e il luogo dell’osservazione, possibilmente con le coordinate geografiche.

Indicare il numero approssimativo degli esemplari e, se possibile, le loro dimensioni.

Inviare la segnalazione all’indirizzo alien@isprambiente.it.

Le immagini e le informazioni raccolte potranno contribuire alla verifica dell’identificazione e all’aggiornamento della mappa di distribuzione della specie.

La Sicilia, osservatorio privilegiato di un Mediterraneo in trasformazione

L’aumento degli avvistamenti di medusa nomade si aggiunge ai numerosi segnali dei cambiamenti che stanno interessando la biodiversità del Mediterraneo. La posizione geografica della Sicilia, al centro delle rotte di dispersione tra il bacino orientale e quello occidentale, la rende un territorio particolarmente importante per studiare queste dinamiche.

«Lo Stretto di Sicilia potrebbe assumere un ruolo sempre più rilevante nelle dinamiche di espansione delle specie aliene verso il Mediterraneo occidentale», conclude Tiralongo. «Investire oggi nella ricerca, nel monitoraggio e nella collaborazione internazionale significa acquisire gli strumenti necessari per affrontare con maggiore consapevolezza le trasformazioni ecologiche dei prossimi decenni».

La sfida, dunque, non consiste soltanto nel registrare l’arrivo di una nuova specie, ma nel comprenderne il possibile impatto sugli ecosistemi e sulle comunità che vivono del mare. Per farlo servono dati, ricerca e cooperazione. E anche il contributo di chi, ogni giorno, frequenta le coste siciliane.