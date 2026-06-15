In Sicilia al diploma oltre 44 mila giovani

Oltre 44 mila studenti pronti alla maturità

Agli esami di maturità del prossimo 18 giugno si presenteranno, salvo imprevisti dell’ultima ora, oltre 44 mila studenti siciliani. Un numero importante che rappresenta non soltanto una tappa fondamentale nel percorso scolastico di migliaia di ragazzi, ma anche un indicatore dello stato di salute sociale e culturale dell’Isola.

L’appuntamento con la prima prova scritta di italiano segnerà l’inizio di un percorso che proseguirà con la seconda prova, prevista per il giorno successivo, e con l’eventuale terza prova dedicata ai percorsi EsaBac ed EsaBac Techno. A chiudere il percorso saranno poi i colloqui orali.

Una Sicilia che affronta sfide sempre più complesse

Dietro i numeri della maturità si nasconde però una realtà ben più articolata. La Sicilia continua infatti a fare i conti con problematiche strutturali che riguardano il futuro delle nuove generazioni.

L’inverno demografico, la costante emigrazione giovanile e il progressivo invecchiamento della popolazione rappresentano alcune delle criticità che condizionano lo sviluppo dell’Isola. A queste si aggiungono le difficoltà economiche degli ultimi mesi, aggravate dall’aumento dei prezzi, dall’inflazione e dalla frenata di diversi indicatori economici.

In questo scenario, il ruolo della scuola e della formazione assume un valore ancora più centrale per costruire opportunità e prospettive di crescita.

Il problema della dispersione scolastica

Uno degli aspetti più preoccupanti riguarda il livello di istruzione. La Sicilia continua infatti a registrare tassi di dispersione scolastica superiori alla media nazionale e livelli di scolarizzazione che restano distanti dagli standard europei.

In molte aree dell’Isola persiste una cultura che tende a considerare il lavoro immediato più vantaggioso rispetto a un percorso di studi lungo e impegnativo. Una scelta spesso dettata da esigenze economiche e dalla necessità di contribuire rapidamente al reddito familiare.

Il risultato è una percentuale di laureati ancora contenuta rispetto al resto del Paese e una difficoltà diffusa nell’investire sulla formazione come strumento di emancipazione sociale.

Talenti siciliani che si affermano nel mondo

Nonostante le difficoltà, la Sicilia continua a esprimere eccellenze riconosciute a livello internazionale.

Tra i nomi più prestigiosi figura Anna Grassellino, direttrice del Fermilab di Chicago e protagonista della ricerca sul computer quantistico. A lei si affianca la catanese Mirja Cartia d’Asero, recentemente nominata presidente e amministratore delegato del gruppo editoriale Gedi.

Sono esempi che dimostrano come il talento e la preparazione dei siciliani possano raggiungere risultati straordinari quando trovano contesti capaci di valorizzarli.

Il ruolo crescente delle startup innovative

Accanto alle storie individuali emerge un fenomeno che negli ultimi anni sta offrendo segnali incoraggianti: quello delle startup innovative.

Orange Fiber: la moda sostenibile nata dagli agrumi

Tra le realtà più conosciute spicca Orange Fiber, azienda catanese che trasforma gli scarti degli agrumi in tessuti sostenibili destinati all’industria della moda.

Sicily Addict e la valorizzazione dell’enogastronomia

A Messina opera invece Sicily Addict, realtà specializzata nella promozione e distribuzione di prodotti enogastronomici di qualità, valorizzando le eccellenze del territorio.

Innovazione e ricerca in campo sanitario

Nel settore biomedicale si distingue Restorative Neurotechnologies, startup palermitana impegnata nello sviluppo di dispositivi innovativi per la riabilitazione neuro-cognitiva.

ProfessionAI e la formazione sul futuro

Sempre a Palermo è nata ProfessionAI, piattaforma specializzata nella formazione dedicata all’intelligenza artificiale, alla data science e al machine learning.

Infrastrutture e sviluppo: la sfida decisiva

La crescita di queste realtà dimostra come esistano competenze e capacità imprenditoriali in grado di generare sviluppo. Tuttavia, per trasformare questi esempi in un modello diffuso servono investimenti e infrastrutture adeguate.

Tra le opere considerate strategiche vengono spesso indicati:

il Ponte sullo Stretto;

il potenziamento delle dorsali ferroviarie Palermo-Messina e Siracusa-Catania-Messina;

il collegamento veloce tra Catania e Palermo;

la diffusione capillare della fibra ottica con tecnologia FTTH.

Interventi che potrebbero contribuire a rendere più competitivo il territorio e a trattenere i giovani talenti.

La maturità come simbolo di una sfida collettiva

I 44 mila studenti che nei prossimi giorni affronteranno gli esami di Stato rappresentano molto più di una semplice statistica scolastica.

Sono il simbolo di una Sicilia che continua a cercare il proprio rilancio tra contraddizioni, difficoltà e grandi potenzialità. Il loro percorso di formazione, le competenze che acquisiranno e le opportunità che troveranno nei prossimi anni saranno determinanti per il futuro dell’Isola.

La sfida non riguarda soltanto la scuola, ma l’intera società siciliana, chiamata a creare le condizioni affinché il talento dei suoi giovani possa trasformarsi in crescita, innovazione e sviluppo duraturo.