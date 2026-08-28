Marzamemi Cinefest, il mare diventa protagonista di un viaggio tra cinema, cultura e spettacolo

Le pietre del borgo, il mare che accompagna ogni prospettiva e il cinema pronto a trasformare ancora una volta Marzamemi in un grande palcoscenico a cielo aperto. È tutto pronto per la settima edizione del Marzamemi Cinefest, il Festival internazionale dell’identità del Mediterraneo, in programma dal 6 al 10 settembre, che quest’anno sceglie il mare come filo conduttore e dedica un omaggio speciale a Enzo Maiorca, a dieci anni dalla sua scomparsa.

Cinema, ma anche cultura, musica, fotografia, letteratura, intrattenimento ed eccellenze del territorio saranno gli ingredienti di cinque giornate pensate per attraversare il Mediterraneo attraverso linguaggi differenti. Un viaggio che porta nel borgo alcuni dei protagonisti più apprezzati dello spettacolo italiano, ai quali si aggiunge anche Roberto Lipari, insieme ad Aurora “Rori” Quattrocchi, vincitrice del David di Donatello 2026 come migliore attrice italiana, Giovanni Esposito, Marco Bonini, Elda Alvigini, Silvana Fallisi, Sebastiano Somma, Annandrea Vitrano e Barbara Tabita, madrina del Cinefest e protagonista del film Italo.

Accanto al cinema, il festival apre le proprie porte a personalità provenienti da mondi diversi. Tra gli ospiti figurano l’ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, il make up artist di fama internazionale Diego Dalla Palma e il direttore di Telecolor Michele Cucuzza, a conferma di una manifestazione che da sempre guarda oltre il grande schermo.

Il cuore tematico di questa edizione sarà il mare, inteso non soltanto come paesaggio, ma come patrimonio da conoscere, proteggere e valorizzare. Una scelta che trova la sua figura simbolica in Enzo Maiorca, recordman mondiale di immersione in apnea, ambientalista e protagonista di una lunga battaglia per la tutela dell’ambiente marino. A ricordarlo saranno il produttore e regista Gianfranco Bernabei, che con Maiorca realizzò diversi documentari per la Rai, e la figlia Patrizia, presidente dell’Area marina protetta del Plemmirio.

A raccontare il mare attraverso le immagini sarà anche Emanuele Vitale, che ha collaborato alle immersioni di Maiorca e porterà al Cinefest una mostra dedicata alla fotografia subacquea. Un altro modo per scendere idealmente sotto la superficie e restituire al pubblico la bellezza di un mondo tanto affascinante quanto fragile.

Il tema della sostenibilità attraverserà inoltre il rapporto tra mare, pesca e alimentazione. Il Mediterraneo sarà raccontato anche come risorsa alimentare da tutelare e valorizzare, con particolare attenzione alle produzioni e alle eccellenze del territorio, grazie alle attività dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.

Il conto alla rovescia entrerà nel vivo venerdì 4 settembre, con la conferenza stampa nell’Aula consiliare del Municipio di Pachino, alla presenza dei sindaci di Pachino e Noto, Giuseppe Gambuzza e Corrado Figura, del presidente della Pro Loco di Marzamemi Nino Campisi, della direttrice artistica Denise Spicuglia e dei rappresentanti degli sponsor. Sabato 5 settembre, invece, il Teatro Tina Di Lorenzo di Noto ospiterà la serata pre-festival.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per domenica 6 settembre alle 19, in piazza Regina Margherita, con la conduzione di Denise Spicuglia. Nel corso della manifestazione troverà spazio anche il segmento dedicato al concorso, curato da Martina Mallia e riservato ai cortometraggi nazionali e internazionali, con un premio sostenuto da Reale Mutua Assicurazioni e la proclamazione del vincitore prevista al termine del festival.

Ma il cinema sarà soltanto una delle voci di un programma costruito per trasformare il borgo in un racconto collettivo. L’Accademia di Belle Arti di Catania sarà protagonista di una performance diffusa nel centro storico, coordinata dalla professoressa Sabina Albano, attraverso abiti artistici e sartoriali capaci di evocare il mare e le sue origini.

E poi la musica, affidata anche ai momenti più suggestivi della giornata. Le note arriveranno all’alba e al tramonto, accompagnando il pubblico in un ideale dialogo con il cinema. Protagonisti dell’esibizione del 7 settembre saranno Maria Natalia Ruscica, dell’Orchestra di Sanremo, insieme a Giulia Russo e Michele Chiapperini. Sul Palchetto Balata si alterneranno inoltre Corrado Calleri, Danny Fiorilla, Alter Faber, Camaska e Double Trouble, con la partecipazione dell’Officina Teatro Canzone di Melilli.

Letteratura, fotografia, arti visive, cortometraggi e musica contribuiranno così a costruire una manifestazione che vuole raccontare Marzamemi partendo dalla propria identità per proiettarsi verso una dimensione internazionale. Un percorso nel quale il borgo diventa spazio d’incontro tra storie, linguaggi e sensibilità differenti.

“Il Marzamemi Cinefest” si presenta ancora una volta come una realtà culturale nata dalla sinergia del territorio e cresciuta con l’ambizione di superarne i confini. Un festival nel quale il cinema incontra il Mediterraneo e il Mediterraneo diventa a sua volta cinema: immagini, volti, racconti e visioni destinati a intrecciarsi tra le antiche basole di Marzamemi.

Dal 6 al 10 settembre, sarà ancora una volta il borgo marinaro a fare da cornice a questo viaggio. E questa volta, più che mai, sarà il mare a indicarne la rotta.