Marzamemi Cinefest, Aurora Quattrocchi tra i protagonisti della settima edizione dedicata alla memoria di Enzo Maiorca

Un viaggio tra cinema, cultura, musica, sapori e racconti di mare torna a illuminare uno dei borghi più suggestivi della Sicilia. Dal 6 al 10 settembre prende il via la settima edizione del Marzamemi Cinefest, il Festival internazionale dell’identità del Mediterraneo che ogni anno porta nel cuore di Marzamemi un mosaico di arti e visioni capaci di raccontare il legame profondo tra territorio e mondo.

Una manifestazione che quest’anno sceglie di rendere omaggio al mare e alla figura di Enzo Maiorca, il celebre apneista e ambientalista siciliano scomparso dieci anni fa, simbolo di passione, rispetto per la natura e amore per il Mediterraneo. Il suo ricordo sarà affidato al produttore e regista Gianfranco Bernabei, che con Maiorca realizzò diversi documentari per la Rai, e alla figlia Patrizia Maiorca, presidente dell’Area marina protetta del Plemmirio.

Tra i protagonisti della settima edizione spicca Aurora “Rori” Quattrocchi, premiata con il David di Donatello 2026 come migliore attrice italiana, che insieme a Giovanni Esposito, Marco Bonini, Elda Alvigini, Silvana Fallisi e Sebastiano Somma sarà tra i nomi attesi nella cornice del Festival. Non mancheranno inoltre personalità di rilievo come l’ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso e Diego Dalla Palma, make up artist di fama internazionale.

Il Festival prenderà ufficialmente il via con gli appuntamenti inaugurali che accompagneranno il pubblico verso la grande apertura. Dopo la conferenza stampa prevista nell’Aula consiliare del Municipio di Pachino e la serata di pre-festival al Teatro Tina Di Lorenzo di Noto, alla presenza delle istituzioni, degli organizzatori e dei partner dell’evento, l’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 6 settembre alle ore 19.00 in piazza Regina Margherita a Marzamemi, con la conduzione della direttrice artistica Denise Spicuglia.

La forza del Marzamemi Cinefest risiede nella capacità di unire le radici di un territorio unico con una visione internazionale. Un appuntamento nato dalla sinergia tra operatori locali e realtà culturali che negli anni ha saputo consolidare la propria identità, aprendosi a nuovi linguaggi e raccontando la Sicilia attraverso immagini, parole ed emozioni.

“Il Marzamemi Cinefest è una ormai consolidata realtà culturale nata grazie alla sinergia tra gli operatori del tessuto socio-economico locale, ma che si proietta per vocazione su orizzonti internazionali”, ha sottolineato Nino Campisi, presidente della Pro Loco di Marzamemi, evidenziando il percorso intrapreso fin dalla prima edizione.

Film, cortometraggi, documentari, libri, fotografie, opere artistiche e incontri accompagneranno il pubblico in un’immersione totale nel borgo marinaro, dove le antiche basole, il mare e l’atmosfera senza tempo di Marzamemi diventano parte integrante del racconto.

“Anche quest’anno il viaggio prosegue con lo stesso sguardo ampio di sempre che accoglie, conosce e rilancia luoghi, suoni, energie d’approdo al borgo”, ha dichiarato la direttrice artistica Denise Spicuglia, raccontando l’anima di un Festival che continua a trasformare il territorio in un palcoscenico naturale.

Tra cultura e identità, il Marzamemi Cinefest si prepara così a celebrare una nuova edizione all’insegna delle emozioni, confermando il ruolo di un evento capace di valorizzare la Sicilia e il suo patrimonio attraverso il linguaggio universale del cinema.

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