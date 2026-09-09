A Marzamemi il cinema continua a raccontarsi

A Marzamemi il cinema continua a essere protagonista. La settima edizione del Marzamemi Cinefest prosegue tra proiezioni, incontri e appuntamenti che, anche nella giornata di ieri, hanno portato nel borgo marinaro volti e storie del mondo dello spettacolo.

Tra gli ospiti che hanno preso parte alla giornata anche l’attrice Aurora Quattrocchi, protagonista di un incontro che ha permesso al pubblico di conoscere più da vicino una lunga esperienza tra cinema, teatro e televisione. Una presenza che si è aggiunta a quella di altri protagonisti della rassegna, in un programma che continua a intrecciare cinema, cultura e territorio.

Il grande schermo, però, passa anche attraverso le storie brevi e intense del concorso dedicato ai cortometraggi. Sono oltre cento le opere arrivate da diverse nazioni per questa settima edizione e, al termine della selezione affidata alla giuria coordinata da Martina Mallia, sono stati individuati i lavori che si contenderanno i riconoscimenti finali.

A rappresentare questa selezione sono Gli ultimi pescatori – Un mestiere tra cielo e mare di Biagio Tinghino, Raffaella Johnson di Gonzalo Alejandro Díaz Rodríguez, Crepe di Alessio Coccia, La scelta di María Gabaldón Berlanga, L’isola dei porri. Tra la sabbia e la polvere di Gloria Scollo, Catlina di Gabriele Principato, Aleunab di Giuseppe Calanna, film soggetto di Corrado Guastelluccia e Arternative Zone, Look inside di Giuseppe Calanna, Il velo di Cristian Patanè, Rifrazioni di Lucia Magnifico, Ottavia Carradore e Matthew Carrillo Marentes e C’è troppo sole di Andrea Recchia.

Undici racconti diversi, undici sguardi attraverso i quali il cinema continua a interrogare la realtà, a raccontare persone, luoghi e sentimenti.

E mentre la rassegna prosegue e Marzamemi continua ad accogliere pubblico e protagonisti, cresce anche l’attesa per gli ultimi appuntamenti del Cinefest e per la serata di premiazione, in programma il 10 settembre alle 20 in piazza Regina Margherita.

link slot

toto togel

jacktoto