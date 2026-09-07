Marzamemi Cinefest, il cinema riparte dal mare e dalla memoria

Marzamemi torna a parlare di cinema e lo fa nel luogo che più di ogni altro racconta la sua identità, il mare. Una presenza che accoglie, unisce e nutre, ma che sa anche diventare una forza naturale difficile da governare. Da questo rapporto nasce la settima edizione del Marzamemi Cinefest, inaugurata in piazza Regina Margherita con le note della Junior Band Santa Cecilia di Ispica.

Il mare è anche il punto di partenza scelto per ricordare Enzo Maiorca, al quale è dedicata questa edizione. Il grande apneista sarà protagonista ogni sera attraverso i documentari del regista Rai Gianfranco Bernabei, mentre la sua storia sarà raccontata anche dalla figlia Patrizia Maiorca, presidente dell’Area marina protetta del Plemmirio.

La memoria di Maiorca si inserisce così in un Festival che affida al cinema il compito di raccontare e, attraverso il racconto, riportare in vita persone, luoghi e storie. È questa una delle forze del cinema, riuscire a trasformare ciò che appartiene al passato in qualcosa che continua a parlare al presente.

A inaugurare la manifestazione è stata Barbara Tabita, attrice e madrina del Cinefest, che ha sottolineato la crescita raggiunta dal Festival nel corso degli anni e la sua capacità di diventare un punto di riferimento culturale anche oltre i confini nazionali. «Non solo un triangolo sulla punta dello stivale, la Sicilia è al centro del mondo. Un luogo di integrazione, rispetto e pace», ha dichiarato.

La direttrice Denise Spicuglia ha presentato un programma che mette insieme cinema, letteratura, informazione e ambiente. Tra gli ospiti figurano Roberto Lipari, Silvana Fallisi e Sebastiano Somma, mentre Giovanni Esposito parteciperà in videochiamata.

La letteratura avrà un momento centrale giovedì con il presidente del Senato Pietro Grasso. Ampio spazio anche al cinema internazionale con oltre cento cortometraggi curati da Martina Mallia.

Il calendario comprende inoltre gli incontri con il giornalista Michele Cucuzza e il regista Alfredo Lo Piero, i laboratori dedicati all’ambiente e alla sostenibilità, gli appuntamenti con gli artisti locali al Lido Hamama e gli eventi enogastronomici guidati dallo chef Giuseppe Argentino.

Quest’anno, Marzamemi Cinefest riparte dal suo legame con il mare e dalla memoria di un uomo che ne aveva fatto la propria dimensione. Di fronte alla forza della natura, il cinema sceglie invece la sua forza più particolare, quella di conservare e dare nuova vita alle storie attraverso le immagini.

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