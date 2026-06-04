Addio a Marjane Satrapi, la voce di Persepolis che ha cambiato il fumetto contemporaneo

Si è spenta a 56 anni l’autrice franco-iraniana che con la sua opera più celebre ha raccontato al mondo la rivoluzione iraniana attraverso gli occhi di una bambina.

Il mondo della cultura e del fumetto internazionale piange la scomparsa di Marjane Satrapi, autrice, illustratrice e regista franco-iraniana, morta all’età di 56 anni. Con la sua opera più celebre, Persepolis, Satrapi ha contribuito a ridefinire il ruolo del graphic novel nel panorama culturale contemporaneo, trasformando il fumetto in uno strumento capace di raccontare la storia, la politica e l’identità personale con una forza narrativa fino ad allora riservata soprattutto alla letteratura e al cinema.

Nata a Rasht, in Iran, nel 1969 e cresciuta durante gli anni della Rivoluzione islamica, Satrapi aveva fatto della propria esperienza personale il cuore della sua produzione artistica. Trasferitasi in Europa da giovane, trovò nella Francia la sua seconda patria e il luogo in cui sviluppò una carriera destinata a lasciare un segno profondo nella cultura internazionale.

Pubblicato all’inizio degli anni Duemila, Persepolis racconta la sua infanzia e adolescenza nell’Iran post-rivoluzionario attraverso un tratto essenziale in bianco e nero e una narrazione capace di alternare ironia, dolore e riflessione politica. L’opera divenne rapidamente un successo mondiale, tradotta in decine di lingue e adottata in scuole e università come testimonianza diretta di una delle fasi più delicate della storia contemporanea del Medio Oriente.

Dal fumetto nacque anche l’omonimo film d’animazione, diretto dalla stessa Satrapi insieme a Vincent Paronnaud, premiato al Festival di Cannes e candidato agli Oscar come miglior film d’animazione. Un riconoscimento che consacrò definitivamente l’autrice come una delle personalità più influenti del panorama culturale internazionale.

Nel corso della sua carriera, Satrapi ha continuato a esplorare temi come l’esilio, la libertà individuale, i diritti delle donne e il rapporto tra Oriente e Occidente, mantenendo sempre uno sguardo indipendente e spesso critico verso ogni forma di autoritarismo. La sua produzione artistica, che spazia dal fumetto al cinema fino all’illustrazione, è stata caratterizzata da una costante attenzione alle vicende umane e alle contraddizioni della società contemporanea.

La sua scomparsa lascia un vuoto significativo non solo nel mondo della Nona Arte, ma nell’intero panorama culturale internazionale. Marjane Satrapi ha dimostrato che una storia personale può diventare racconto universale e che il fumetto può essere uno straordinario strumento di memoria, denuncia e comprensione del mondo.

Con la sua opera ha dato voce a milioni di persone che si sono riconosciute nelle sue battaglie, nei suoi dubbi e nella sua ricerca di libertà. Un’eredità destinata a sopravvivere ben oltre la sua scomparsa.