Mario Venuti, due date in Sicilia

Due date in Sicilia per il tour estivo di Mario Venuti.

Dopo l’uscita, il 7 maggio, in radio e in digitale di “Ma che freddo fa”, il cantautore siciliano Mario Venuti annuncia il suo nuovo tour estivo. Dopo quest’anno lontano dal palco Mario Venuti torna a toccare i “suoi mondi”, quelli già toccati con “Fortuna”, mondi che da sempre cartterizzano il suo stile.

Due date siciliane: il 12 giugno a Ragusa al Sagrato della Cattedrale e il 24 luglio a Messina all’Arena Villa Dante.

Con la produzione artistica di Tony Canto, l’artista catanese sarà accompagnato sul palco dai percussionisti Neney Bispo Dos Santos e Manola Micalizzi, e Vincenzo Virgillito al contrabbasso.

Oltre ai brani del suo repertorio, canterà alcuni inediti del suo nuovo disco.

Per l’annuncio Mario Venuti sceglie di ricordare l’importanza del palco e del pubblico nella sua vita, fonte di energia, sollievo e cura per ogni male:

“Se mai ce ne fosse bisogno, durante questa lunga lontananza dal palco, ho capito che cantare davanti al pubblico per me è ossigeno, è un balsamo necessario a curare le ferite che inevitabilemente la vita può procurarci. Quindi sono qui già a scaldare i motori o, per meglio dire, la voce e la chitarra, e non vedo l’ora di procurarvi un pò di gioia che è sempre poca, in confronto a quella che voi date a me”.