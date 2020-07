Torna il Festival Lirico dei Teatri di Pietra con la partecipazione di Mario Venuti

Ritorna il prossimo 9 Agosto alle ore 21:00 il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, promosso dal Coro Lirico Siciliano. La location sarà il meraviglioso Teatro Greco di Siracusa che ospiterà l’evento dal titolo “Italian Love Songs, contaminazioni tra pop e lirica” con la partecipazione di Mario Venuti.

L’evento prevede un omaggio alla Canzone Italiana con melodie e canzoni considerate immortali. Un excursus musicale da Tosti a De Curtis passando da Leoncavallo a Bixio in una cornice di contaminazione tra lirica e pop d’autore. Si tratta di un concerto sperimentale in cui Venuti si cimenterà, per la prima volta, nell’interpretazione musicale e canora di alcune canzoni simbolo della musica italiana. Mamma, Non ti scordar di me, Parlami d’amore Mariu, ecc, con arrangiamenti per voce pop solita e coro lirico.

Ospite importante Francesco Costa direttore del Coro Lirico Siciliano, impegnato ad accompagnare il complesso corale. Quest’ultimo si esibirà in sinergia voce solista di Venuti e, soprattutto, con il giovane pianista Ruben Micieli, vincitore di numerosissimi concorsi sia nazionali che internazionali nonché acclamato dal pubblico e dalla critica.

Il 13 agosto, invece, lo spettacolo si sposterà a Tindari, alle ore 21:00, dove inaugurerà la 64esima edizione del “Tindari Festival” presso la cavea del Teatro Greco di Tindari.

Biglietti disponibili sui siti: https://aditusculture.com. https://www.ticketone.it. http://www.tickettando.it. ma anche presso le biglietterie dei siti archeologici e presso tutti i punti vendita TicketOne, Tickettando, Box Office Sicilia sul territorio nazionale. Per maggiori info: +39 351 546 0236 (Whatsapp), 892 101, 091 332 508, 095 7225 340.

