Cultura

Addio a Marco Schiavina, l’“Orso” di Turisti per caso: il viaggio di una vita accanto a Patrizio Roversi

di Denise Bentivegna

12 Agosto 2026

Dietro alcuni dei viaggi televisivi più amati dal pubblico italiano c’era anche il lavoro silenzioso di chi quegli itinerari li immaginava, li costruiva e li trasformava in storie da raccontare. Marco Schiavina, per tutti “Orso”, è morto improvvisamente a 71 anni, lasciando un vuoto profondo nel mondo della cultura e dello spettacolo e nella sua San Giovanni in Persiceto, dove per decenni è stato una figura centrale della vita culturale.

A comunicare la notizia è stata l’amministrazione comunale della cittadina in provincia di Bologna, ricordando quell’uomo dal carattere bonario e dalla presenza inconfondibile che il pubblico aveva imparato a conoscere anche attraverso Turisti per caso.

Schiavina era molto più di un componente della troupe. Stratega turistico e anima organizzativa del programma, studiava gli itinerari, immaginava gli incontri e contribuiva a costruire quella particolare formula che aveva trasformato il viaggio televisivo in un racconto fatto di persone, luoghi e imprevisti. Accanto a Patrizio Roversi e Syusy Blady, il suo volto era diventato parte integrante di quella grande avventura televisiva.

Una vita tra teatro, cinema e televisione

Il suo percorso nel mondo dello spettacolo era iniziato molto prima della popolarità televisiva. Dal 1980 aveva collaborato con diversi programmi televisivi e radiofonici, mentre a San Giovanni in Persiceto costruiva un’importante parte della propria attività culturale.

Dal 1989 era stato direttore artistico del Teatro comunale e tra gli ideatori della rassegna cinematografica Film&Film, promuovendo negli anni numerose iniziative dedicate al cinema e alla cultura.

Ma il sodalizio destinato a segnare maggiormente la sua storia professionale e personale fu quello con Patrizio Roversi.

L’amicizia con Patrizio Roversi

Entrambi persicetani, Schiavina e Roversi avevano condiviso gli esordi nel teatro di strada e nel teatro per ragazzi, arrivando a fondare insieme una società. Un rapporto nato molto prima delle telecamere e diventato negli anni una vera collaborazione artistica e umana.

Roversi ha più volte raccontato quanto “Orso” fosse stato importante anche nella sua formazione, insegnandogli a lavorare sull’essenziale, a “tagliare, semplificare, sfrondare”. Una lezione destinata ad accompagnarlo nel percorso televisivo e giornalistico.

Da quel lungo sodalizio sarebbe nata anche l’avventura di Turisti per caso, dove Schiavina rappresentava una figura fondamentale dietro le quinte. Il suo lavoro contribuiva a tenere insieme la complessa macchina dei viaggi, trasformando idee e itinerari in una narrazione capace di conquistare il pubblico.

La sua scomparsa lascia così un’assenza che va oltre il mondo della televisione. A San Giovanni in Persiceto viene ricordato come un uomo che ha dedicato gran parte della propria vita alla cultura, al teatro e al cinema. Per chi lo ha conosciuto attraverso Turisti per caso, invece, rimarrà per sempre quell’“Orso” capace di accompagnare il pubblico in giro per il mondo con la sua presenza discreta e inconfondibile.

Il sindaco Lorenzo Pellegatti e l’assessore alla cultura Maura Pagnoni hanno espresso il cordoglio dell’amministrazione, ricordandolo come “una figura importante nella vita culturale persicetana e non solo”.

Il viaggio di Marco Schiavina si è fermato qui. Quello che ha contribuito a costruire, invece, continua a vivere nelle immagini, nei luoghi e nelle storie di un programma che ha insegnato a intere generazioni a guardare il mondo con curiosità.

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Denise Bentivegna