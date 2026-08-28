Dallo Stretto all’Etna: Marco Masini porta il suo “Live 2026” in Sicilia

Due serate e un unico viaggio musicale che attraversa la Sicilia. Marco Masini arriva nell’Isola con il suo “Live 2026” e inaugura proprio questa sera, venerdì 28 agosto, il doppio appuntamento siciliano del tour: l’appuntamento è all’Arena Capo Peloro di Messina, nell’ambito del Capo Peloro Summer Fest. Domani, invece, sabato 29 agosto, il cantautore farà tappa a Zafferana Etnea, all’Anfiteatro Falcone e Borsellino, per Etna in Scena.

Sarà dunque Messina ad accogliere per prima la voce di uno degli interpreti più riconoscibili della musica italiana. Una serata pensata per ripercorrere oltre 35 anni di carriera, attraverso quelle canzoni che hanno accompagnato generazioni e continuano a conservare intatta la loro capacità di raccontare amori, fragilità, tormenti e sentimenti.

Il Live 2026 non guarda però soltanto al passato. Sul palco troveranno spazio anche alcuni brani del nuovo progetto discografico “Perfetto Imperfetto”, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini. Un album che rappresenta una nuova tappa del percorso artistico di Masini e che porta con sé anche le esperienze vissute sul palco del Festival di Sanremo 2026.

Tra i brani del disco figura “Male Necessario”, scritto e interpretato insieme a Fedez, con cui Masini ha partecipato alla 76ª edizione della kermesse ligure conquistando il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. E proprio il sodalizio con Fedez è stato protagonista anche della serata dedicata alle cover e ai duetti, quando i due artisti hanno riproposto Bella Stronza in una nuova versione, firmata anche con Ft Kings, arrivata al terzo posto.

Dopo le emozioni di Messina, il tour si sposterà quindi alle pendici dell’Etna. Domani sera sarà Zafferana Etnea a chiudere il capitolo estivo del “Live 2026”, trasformando l’Anfiteatro Falcone e Borsellino nell’ultimo appuntamento outdoor del viaggio musicale di Masini.

Un doppio appuntamento che mette insieme due luoghi simbolo dell’estate siciliana e una storia musicale lunga più di tre decenni. Prima il mare dello Stretto, poi l’Etna: due scenari diversi per accompagnare la voce di Marco Masini attraverso le sue canzoni più amate e le nuove pagine di Perfetto Imperfetto.