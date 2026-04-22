Marco Masini al Centro Sicilia: folla di fan e due “cioccolattini” live

Una folla immensa ha accolto questo pomeriggio Marco Masini al Centro Sicilia a Catania in occasione della presentazione del suo nuovo album Perfetto Imperfetto.

A condurre lo spettacolo di presentazione la presentatrice Paola Parisi, che prima di accogliere Marco Masini sul palco ha raccomandato ai fans di acquistare il cd per poter fare la foto con l’artista.

L’arrivo di Marco Masini sul palco del Centro Sicilia è stato accolto da un grande urlo da parte dei presenti e l’artista ha cominciato a parlare delle sue ultime avventure musicali, come quella con Fedez al Festival di Sanremo, che è stata molto significativa anche perché ha aperto alla nuove generazioni gli occhi sulla musica che fu, anche per via della generazione di differenza tra Masini e l’artista milanese.

In seguito è stato toccato un tema molto attuale come quello dell’intelligenza artificiale, che anche nell’ambito della musica ha uno spazio non indifferente. Ma durante questo incontro con i fans non potevano mancare le esibizioni artistiche, che Masini ha definito come “cioccolattini”. Questi due “cioccolattini” sono stati due pilastri del repertorio musicale dell’artista fiorentino come T’innamorerai e L’Uomo volante, che hanno fatto cantare tutto il pubblico presente.