Mara Venier compie 76 anni: dalla carriera di attrice al successo di “Domenica In”, la storia di Zia Mara

Il 20 ottobre Mara Venier spegne 76 candeline. Nata a Venezia nel 1950, la conduttrice è diventata uno dei pilastri della televisione italiana, per più generazioni di spettatori grazie a tratti del carattere come la spontaneità, la schiettezza e quella capacità di fa diventare ogni intervista in una conversazione familiare.

Il pubblico da alcuni anni la conosce come la “Zia Mara”, un soprannome che racchiude il rapporto costruito negli anni con chi la segue da casa. Tutti risultati che Mara ha però ottenuto attraverso una lunga carriera, tra spettacolo, attualità, cinema e intrattenimento.

Il percorso di Venier davanti alle telecamere comincia lontano dal salotto televisivo che l’avrebbe resa celebre. Dopo il trasferimento a Roma nei primi anni Settanta, si avvicina al mondo del cinema e debutta sul grande schermo nel 1973 con Diario di un italiano, diretto da Sergio Capogna. Seguono altre esperienze da attrice, come la partecipazione al film Al bar dello sport, accanto a Lino Banfi.

Ma la vera consacrazione avviene con la televisione. Nel 1993 arriva a Domenica In, affiancando Luca Giurato, e trova il programma destinato a segnare una parte fondamentale della sua storia professionale. Con il passare delle stagioni, Venier diventa il volto simbolo della trasmissione, dando vita a uno stile di conduzione diretto e informale, capace di alternare leggerezza, emozioni e racconti personali.

La sua presenza a Domenica In non è lineare, ma il legame con il programma resta forte. Nel 2018 torna alla guida dello storico appuntamento domenicale di Rai 1, inaugurando una nuova fase di un rapporto televisivo che continua a rappresentare uno dei capitoli più significativi della sua carriera.

Nel corso degli anni, Mara Venier si mette alla prova anche in altri contesti. Dal 2010 al 2013 conduce La vita in diretta, prima al fianco di Lamberto Sposini e poi con Marco Liorni. Partecipa inoltre a programmi come Tú sí que vales e L’Isola dei famosi, dimostrando una versatilità che le permette di muoversi tra intrattenimento, interviste e racconto dell’attualità.

Il cinema, intanto, non scompare dal suo percorso. Nel 2024 torna sul grande schermo con Diamanti, il film diretto da Ferzan Özpetek, nel quale interpreta Silvana, una cuoca che lavora in una sartoria cinematografica romana. Un’esperienza che riporta in primo piano le sue origini artistiche e aggiunge un nuovo tassello a una carriera sviluppata su più fronti.

A 76 anni, Mara Venier rimane una presenza familiare per il pubblico italiano. Il suo punto di forza è la capacità di mostrarsi senza troppe sovrastrutture, tra ironia, commozione e domande dirette. È questo equilibrio, costruito in decenni di televisione, ad averle permesso di superare il ruolo di semplice conduttrice e diventare un personaggio popolare nel senso più autentico del termine.