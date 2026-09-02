Måneskin, reunion a Sanremo 2027: i quattro tornano insieme sul palco dell’Ariston

Per qualche settimana è rimasta una di quelle voci che rimbalzano tra indiscrezioni, social e dichiarazioni lasciate volutamente a metà. Adesso, però, la possibile reunion dei Måneskin a Sanremo 2027 ha assunto contorni decisamente più concreti.

A parlare è stato Stefano De Martino, nuovo conduttore e direttore artistico del Festival, che ha inserito proprio Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio tra gli ospiti della prossima edizione della kermesse.

Dopo la pausa che ha portato i quattro componenti della band a dedicarsi a percorsi personali e progetti differenti, i Måneskin potrebbero ritrovarsi ancora una volta insieme davanti al pubblico italiano. E la scelta del luogo non potrebbe essere più significativa, il Teatro Ariston.

È stato proprio quel palco, nel 2021, a cambiare definitivamente la loro storia. Zitti e buoni conquistò il primo posto al Festival e, poche settimane dopo, arrivò anche la vittoria all’Eurovision Song Contest. Da quel momento la band romana ha iniziato una corsa internazionale che l’ha portata sui palchi di tutto il mondo, trasformando quattro giovani musicisti in uno dei fenomeni italiani più riconoscibili degli ultimi anni.

Con il passare del tempo qualcosa è cambiato…

Damiano ha iniziato la sua carriera solista, Victoria ha seguito la propria strada nella musica elettronica e nel djing, mentre Thomas ed Ethan hanno continuato a lavorare ai rispettivi progetti. La band si è fermata e, per un periodo, l’ipotesi di rivederli tutti e quattro sullo stesso palco sembrava tutt’altro che vicina.

La reunion, per quanto annunciata, non significa necessariamente che i Måneskin siano pronti a ripartire come band con un nuovo album o un nuovo tour. Al momento, infatti, quello che è stato confermato riguarda la loro presenza come ospiti al Festival. I dettagli sull’esibizione restano ancora da definire.

Rivedere Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan insieme sul palco dell’Ariston significherebbe tornare per una sera a quel 2021 in cui tutto sembrava ancora possibile. Quattro ragazzi che arrivavano al Festival con un brano rock e un’immagine distante dagli schemi più tradizionali della manifestazione, senza sapere fino a dove li avrebbe portati quella vittoria.

Cinque anni dopo, il contesto sarà completamente diverso e li vedremo cambiati nella loro evoluzione artistica e personale.

Damiano arriverà con alle spalle un percorso internazionale da solista. Victoria ha costruito una propria identità musicale. Thomas ed Ethan hanno continuato a suonare e a sperimentare. Nel frattempo, il pubblico ha imparato a conoscerli anche separatamente.

Eppure, basta pronunciare la parola “Måneskin” perché quelle quattro figure tornino immediatamente a stare una accanto all’altra.

Sicuramente Sanremo 2027 regalerà al grande pubblico uno dei momenti più attesi della prossima edizione, sarà impossibile non pensare a quella sera del 2021 in cui i Måneskin iniziarono proprio dall’Ariston la loro corsa verso il mondo.