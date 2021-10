Maltempo, danni anche all’ospedale Garibaldi – VIDEO

Giornata terribile sotto il punto di vista meteorologico per Catania. Il maltempo non sta risparmiando la parte orientale della Sicilia, causando disagi e mettendo a nudo tutto le criticità legate all’otturamento dei tombini e ai conseguenti fiumi d’acqua che non si riescono a smaltire nella corretta maniera.

Tra le tante strutture colpite dall’ondata d’acqua c’è pure il Presidio Ospedaliero “Garibaldi Nesima”. Il nosocomio sanitario etneo, come testimonia il video giunto in redazione, ha riscontrato l’allagamento del piano terra dell’edificio. Incredulità tra i pazienti, costretti in sala d’attesa con l’acqua alta a fargli compagnia.