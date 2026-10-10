Malta Comic Con 2026, due giorni dedicati alla cultura pop: anche l’arte italiana protagonista con Val Romeo

Al Malta Fairs & Conventions Centre di Ta’ Qali, il 10 e 11 ottobre, torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di fumetti, illustrazione, videogiochi e cosplay. Tra gli artisti italiani presenti anche Val Romeo, con il portfolio “Kemet – Il percorso degli Dei”, presentato presso la postazione de Il Tempio della Nona Arte.

Il fumetto come linguaggio artistico, la creatività come occasione d’incontro e la cultura pop come universo capace di superare confini geografici e generazionali. Sono questi alcuni degli elementi che caratterizzano il Malta Comic Con 2026, in programma oggi e domani, 10 e 11 ottobre, presso il Malta Fairs & Conventions Centre (MFCC) di Ta’ Qali, a Malta.

La manifestazione rappresenta un importante punto di riferimento per gli appassionati della nona arte e per quanti desiderano scoprire da vicino il lavoro di fumettisti, illustratori, scrittori e professionisti dell’intrattenimento. Due giornate in cui il mondo dei comics incontra anime, manga, cinema, serie televisive, videogiochi e cosplay, trasformando il centro espositivo in uno spazio dedicato alla fantasia e alla sperimentazione artistica.

Un evento internazionale tra fumetto, cinema e videogiochi

Organizzato da Wicked Comics, realtà nata con l’obiettivo di promuovere la cultura del fumetto a Malta e all’estero, il Malta Comic Con ha celebrato la sua prima edizione nel 2009. Nel corso degli anni, l’appuntamento si è sviluppato come una piattaforma d’incontro tra autori, editori, artisti indipendenti e pubblico, dando visibilità sia ai talenti locali sia ai professionisti provenienti dall’estero. Fonte: sito ufficiale Malta Comic Con

L’edizione 2026 propone un programma articolato che mette al centro non soltanto l’intrattenimento, ma anche i processi creativi e il lavoro che si cela dietro la realizzazione di fumetti, film e videogiochi.

Tra gli ospiti internazionali figurano nomi di rilievo come Andy Lanning, autore e disegnatore di fumetti noto per il suo lavoro nell’universo Marvel, e John Romero, figura storica dell’industria videoludica e tra i protagonisti dello sviluppo di Doom e Quake. È presente anche il regista britannico Neil Marshall, conosciuto per film come The Descent e per il suo lavoro in produzioni televisive internazionali.

Il programma comprende incontri con gli ospiti, approfondimenti professionali, laboratori di disegno, attività dedicate ai più giovani e competizioni di cosplay. Non manca lo spazio riservato agli artisti e agli espositori, dove il pubblico può scoprire illustrazioni originali, fumetti, oggetti da collezione e produzioni indipendenti. Fonte: programma ufficiale Malta Comic Con 2026.

L’Italia al centro della scena creativa

Un contributo significativo arriva anche dall’Italia. L’Istituto Italiano di Cultura de La Valletta ha annunciato la propria partecipazione alla manifestazione attraverso il sostegno agli artisti italiani presenti, tra i quali figurano illustratori, fumettisti e professionisti del settore audiovisivo.

La presenza italiana testimonia la vitalità di un panorama creativo che continua a trovare nel fumetto e nell’illustrazione strumenti espressivi capaci di dialogare con pubblici internazionali. Manifestazioni come il Malta Comic Con diventano così occasioni preziose per far conoscere progetti, stili e percorsi artistici differenti, favorendo lo scambio tra professionisti e appassionati. Fonte: Istituto Italiano di Cultura de La Valletta.

Val Romeo presenta “Kemet – Il percorso degli Dei”

Tra le presenze italiane che meritano attenzione c’è Val Romeo, protagonista presso la postazione de Il Tempio della Nona Arte, con il portfolio “Kemet – Il percorso degli Dei”.

Il progetto richiama l’immaginario dell’antico Egitto, una civiltà che continua a esercitare un fascino straordinario grazie al suo patrimonio mitologico, alle sue divinità e alla ricchezza dei suoi simboli. Un universo che, attraverso il linguaggio dell’illustrazione, può essere reinterpretato e restituito al pubblico con sensibilità contemporanea.

Il titolo Kemet evoca l’antico nome dell’Egitto e introduce un immaginario in cui mito e rappresentazione visiva possono incontrarsi, offrendo nuove prospettive narrative. Il portfolio diventa così un’occasione per avvicinarsi al lavoro dell’artista e scoprire come la cultura del passato possa continuare a ispirare forme espressive attuali.

La presenza di Val Romeo si inserisce in un contesto che valorizza il contatto diretto tra creatori e pubblico: un’opportunità per conoscere da vicino il progetto, condividere la passione per l’arte e approfondire il percorso creativo che accompagna un’opera illustrata.

Il Tempio della Nona Arte, uno spazio d’incontro per gli appassionati

La partecipazione de Il Tempio della Nona Arte al Malta Comic Con sottolinea l’importanza di sostenere e promuovere progetti legati al fumetto, all’illustrazione e alla cultura visiva.

In una manifestazione internazionale, la possibilità di presentare un portfolio artistico significa portare all’attenzione di un pubblico eterogeneo un lavoro che merita di essere scoperto, creando occasioni di confronto e nuove connessioni tra artisti e lettori.

Il Malta Comic Con non è soltanto una vetrina per i grandi nomi del settore: è anche un luogo in cui trovano spazio autori indipendenti, nuove idee e percorsi creativi personali. È proprio questa pluralità a rendere la manifestazione un appuntamento significativo per chi considera il fumetto non soltanto intrattenimento, ma una vera forma di espressione culturale.

Per chi si trova a Malta in questi giorni, l’invito è quindi a visitare la postazione de Il Tempio della Nona Arte e a conoscere Val Romeo attraverso il suo portfolio “Kemet – Il percorso degli Dei”.

Due giornate dedicate alla creatività, all’immaginazione e alla passione per la nona arte, in cui anche il lavoro degli artisti italiani contribuisce ad arricchire il dialogo internazionale tra fumetto e cultura pop.