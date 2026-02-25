Sviluppo Sud si prepara a tornare in campo dopo la sosta

La Sviluppo Sud Catania, società pallavolistica militante nella Serie A2 del volley nazionale, è reduce da due sconfitte consecutive e nell’ultimo weekend ha osservato un turno di riposo per via della finale di Coppa Italia fra Tinet Prata e Abba Pineto.

Un turno di riposo che è servito come il pane per i ragazzi allenati da Paolo Montagnani, soprattutto per lavorare in vista delle prossime gare, che saranno molto importanti in termini di classifica soprattutto.

Il direttore generale della Sviluppo Sud Catania, Massimo D’Onofrio, ha sottolineato come questa pausa sia servita davvero in particolar modo perché alcuni giocatori non erano al meglio della condizione fisica.

«Diciamo che questa sosta è servita a recuperare un po’ di energie – ha detto D’Onofrio –, qualche situazione a livello fisico che non era al 100 %. L’ultima gara a Brescia abbiamo giocato senza Marshall, che aveva un problema alla schiena e che ora sembra totalmente rientrato, quindi andremo a giocare la partita contro Lagonegro domenica in casa al completo. Se poi riusciremo l’intensità di gioco ci giocheremo le possibilità per prendere questi punti che cominciano a essere fondamentali per la classifica, che è estremamente corta. Mercoledì sempre in casa giocheremo contro Cantù, che forse è candidata a retrocedere, ma che è sempre una partita da giocare, perché anche in una situazione di questo tipo stanno continuando a giocare e a esprimersi a un certo livello. Sono due partite fondamentali».

La preoccupazione dopo queste due sconfitte quindi c’è, «ma è quella giusta e sana e che ci vuole per tenere la tensione alta e la concentrazione. Adesso abbiamo una classifica così corta che in tre punti ci sono otto squadre, noi siamo nel mezzo e nel punto sotto c’è la retrocessione, mentre in quello sopra ci sono i playoff. Ora abbiamo le due partite che sulla carta dovrebbero farci fare il salto in avanti per poter restare nella zona playoff».