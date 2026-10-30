Lucca Comics & Games 2026, terzo giorno da record: da Go Nagai al cast di Percy Jackson, una città in festa tra fumetti, cinema e videogiochi

Venerdì 30 ottobre il festival accoglie grandi protagonisti della cultura pop internazionale. Attesi Go Nagai, Frank Miller, Joe Manganiello, Hideki Kamiya e il cast di Percy Jackson. In programma anteprime, incontri esclusivi, concerti e appuntamenti imperdibili per appassionati di ogni generazione.

LUCCA – Una giornata che promette di trasformare ancora una volta Lucca nella capitale mondiale dell’immaginazione. Il terzo giorno di Lucca Comics & Games 2026, in programma venerdì 30 ottobre, si prepara ad accogliere alcuni dei nomi più importanti del fumetto, del cinema, della televisione, della musica e del mondo videoludico.

Il sessantesimo anniversario della manifestazione, celebrato attraverso il tema “Legacy”, continua a unire generazioni e linguaggi differenti, portando nella città toscana artisti, autori, registi, attori e protagonisti dell’industria internazionale dell’intrattenimento.

Un programma particolarmente ricco, nel quale spiccano il ritorno del Sensei Go Nagai, l’arrivo del cast di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, l’incontro con il leggendario Frank Miller e gli appuntamenti con Joe Manganiello, Hideki Kamiya, Noah Falstein e molti altri ospiti.

Go Nagai, Castellini e Mainetti: il fumetto incontra il cinema

La mattinata si apre con uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della Nona Arte. Alle 10.30, all’Auditorium San Romano, il Sensei Go Nagai sarà protagonista dell’incontro “Go Nagai: sole, cuore e acciaio”, insieme al maestro Claudio Castellini, al regista Gabriele Mainetti e ad Alessandro Apreda, conosciuto dal pubblico come DocManhattan.

Un confronto tra generazioni e linguaggi artistici, dedicato a uno degli autori che hanno maggiormente influenzato l’immaginario contemporaneo, rivoluzionando il mondo dei manga e dell’animazione giapponese.

Sempre alle 10.30, in Sala Tobino, spazio a Carmine Di Giandomenico con lo showcase Manaya, il tempo di un’opera. Dopo quindici anni di lavoro, l’autore presenta il suo graphic novel pubblicato da Saldapress, un racconto intenso dedicato alla paternità e al silenzio emotivo.

All’Auditorium San Girolamo, invece, Tanino Liberatore e Jesse Lonergan dialogheranno sul rapporto tra fantascienza e contemporaneità, interrogandosi su una distopia che sembra sempre più vicina alla realtà.

Particolarmente significativo anche l’incontro delle 12 in Sala Tobino, The Eternaut and Beyond: Comics, Memory and Collective Resistance, dedicato alla memoria di Héctor Germán Oesterheld e al ritorno della Targa Oesterheld a Lucca dopo quarant’anni.

Alle 13, all’Auditorium del Suffragio, i protagonisti di casa Marvel Jonathan Hickman, Philip Kennedy Johnson e C.B. Cebulski presenteranno il nuovo progetto editoriale Marvel Midnight, raccontando le ambizioni creative e il ruolo sempre più centrale dell’horror nel fumetto supereroistico.

Nel pomeriggio, alle 16.30, l’Auditorium San Francesco ospiterà l’anteprima di Falasteen. Sumud: storia di un popolo, progetto editoriale di Round Robin nato da un’idea di Francesca Albanese. Attraverso il linguaggio del fumetto, il volume ripercorre oltre un secolo di storia palestinese, dalla Nakba del 1948 fino alla devastazione di Gaza, dando spazio alle testimonianze e alla memoria di un popolo. Il progetto riunisce diversi artisti internazionali, tra cui Joe Sacco, sotto la direzione creativa di Luca Ralli.

Sempre alle 16.30, all’Auditorium San Romano, le illustratrici giapponesi GURIHIRU e lo sceneggiatore Samuel Sattin accompagneranno il pubblico alla scoperta dei processi creativi che caratterizzano il loro lavoro, tra character design, storytelling e contaminazioni culturali.

Alle 18, infine, spazio a due grandi autrici del fumetto: Paru Itagaki, creatrice di Beastars e Sanda, e Silvia Ziche, storica firma Disney e autrice di Lucrezia. Due sensibilità artistiche differenti che si incontrano per raccontare la società contemporanea attraverso ironia, empatia e osservazione.

Percy Jackson, Frank Miller e le grandi anteprime dell’Area Movie

L’Area Movie, curata da QMI, sarà uno dei principali punti di attrazione della giornata.

Grande attesa per l’arrivo a Lucca del cast di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo. Disney+ porta per la prima volta al festival gli attori Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri, insieme ai produttori Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz.

Alle 10, al Teatro del Giglio, il gruppo sarà protagonista di un incontro moderato da Eva Carducci, durante il quale verranno mostrate clip inedite della terza stagione della serie, attesa su Disney+ il prossimo 20 novembre.

Un altro nome di assoluto rilievo sarà quello di Frank Miller, maestro del fumetto americano e autore di opere diventate leggendarie come Daredevil, Batman: The Dark Knight Returns e Sin City.

Alle 12 al Cinema Centrale accompagnerà la proiezione di Frank Miller: American Genius, documentario diretto da Silenn Thomas che ripercorre quasi cinquant’anni della sua carriera artistica.

Il cinema d’autore sarà protagonista anche grazie al regista giapponese Hirokazu Kore-eda, che alle 18.30, al Teatro del Giglio, dialogherà con Gabriele Mainetti sul proprio percorso cinematografico.

Tra gli appuntamenti più attesi anche quello con Adventure Time: Missioni Leggendarie. Alle 14.30 il supervising director Victor Courtright incontrerà il pubblico insieme a Sio, raccontando il nuovo capitolo ambientato nella celebre Terra di Ooo.

Alle 11.30, al Cinema Astra, CD PROJEKT RED presenterà Cyberpunk: Edgerunners 2 con lo showrunner Bartosz Sztybor e la produttrice esecutiva Saya Elder.

Per gli appassionati di anime e animazione giapponese, da segnalare lo showcase con Li Haoling, autore e regista di Link Click e To Be Hero X, alle 12 all’Auditorium San Girolamo, seguito dalla proiezione di Link Click Recap Movie.

Non mancheranno le anteprime cinematografiche: tra queste il live-action di BLUE LOCK, il film Momo, tratto dal celebre romanzo di Michael Ende, e le proposte dedicate agli appassionati dell’horror, con le proiezioni di Hope di Na Hong-jin e Arachnid – Ragnatela letale di Ángel Gómez Hernández.

In serata, alle 18, il Cinema Astra ospiterà anche la presentazione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, con il regista Sydney Sibilia e gli attori Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. Il pubblico potrà assistere alla proiezione del quinto episodio e, in anteprima straordinaria, del sesto episodio della seconda stagione.

Musica, Finley e le sigle che hanno fatto la storia

Venerdì sarà una giornata particolarmente intensa anche per l’Area Music.

Al Giardino degli Osservanti il programma prenderà il via alle 12 con concerti, performance, karaoke e appuntamenti dedicati alle community. Nel corso del pomeriggio spazio al violino di Giuggi, alle esibizioni di Generoso Pisapia e Le Festival e alle sonorità K-pop di Rin Assi.

A Piazzale Verdi, invece, protagonisti saranno pop, punk e rock. Alle 17.30 saliranno sul palco i NoDrip, seguiti alle 18.10 dai Sunset Radio.

Alle 19.30 arriverà uno degli appuntamenti musicali più attesi: i Finley con “Tutto è possibile: la grande festa”. La band, nata nel 2002 e diventata uno dei simboli del pop-punk italiano, celebrerà i vent’anni del proprio storico album d’esordio, riportando sul palco canzoni che hanno accompagnato un’intera generazione.

Alle 21.30, al Teatro del Giglio, appuntamento con il concerto dei Cavalieri del Re, accompagnati dalla band vocale ANIMEniacs Corp. e da quattro musicisti dei La Mente di Tetsuya. Una serata dedicata alle sigle che hanno fatto la storia dell’animazione televisiva.

La notte proseguirà al Foro Boario, dove dalle 22.30 sarà protagonista il DJ set di Daniel Tek con Alla discoTEKa.

Games: Joe Manganiello e il mondo di Dungeons & Dragons

Anche l’universo dei giochi da tavolo e di ruolo offrirà incontri di grande interesse.

Alle 13, all’Auditorium San Romano, arriverà Joe Manganiello, attore e appassionato di giochi di ruolo, protagonista di un incontro dedicato al suo libro Bloodlines e al progetto Death Saves.

Un dialogo nel quale l’esperienza personale dell’attore, segnata da una lunga battaglia contro una malattia autoimmune, si intreccerà con il linguaggio di Dungeons & Dragons e con il significato dei tiri salvezza, simbolo della possibilità di continuare a lottare anche nelle situazioni più difficili.

Nel pomeriggio Manganiello sarà protagonista anche di una sfida a Magic: The Gathering, nel torneo Commander Clash insieme a Jesper Esjing, Boose e Niccolò Covoni.

Tra gli appuntamenti dedicati al gioco da tavolo, spazio a Barbascura X ed Enrico Macchiavello con Bestie Bastarde, ai Casa Abis con il gioco Neologism e agli incontri con autori e game designer internazionali.

Da segnalare anche l’appuntamento con Paolo Mori, vincitore del Board Game Designer of the Year 2026, che alle 11 presenterà Captain Flip e la sua espansione Isla Bomba.

Alle 15 sarà invece protagonista Grégory Grard, vincitore del riconoscimento nel 2025, con i giochi Castle Combo e Zenith.

La giornata si concluderà con la serata dedicata a Hidden Games, durante la quale sarà possibile cimentarsi nella risoluzione di un caso investigativo. Tra le novità di quest’anno anche Murder Over a Legacy, un mistero ambientato proprio a Lucca.

Videogiochi: arrivano Hideki Kamiya e Noah Falstein

Grande attenzione anche per l’Area Videogames, che venerdì ospiterà alcuni protagonisti storici e contemporanei dell’industria videoludica.

Alle 10.30, all’Auditorium San Francesco, Hideki Kamiya, celebre game director giapponese, dialogherà con Cristina Scabbia nell’incontro The Director’s Eye, dedicato al ruolo creativo e alla visione artistica nella progettazione dei videogiochi.

Alla stessa ora, al Padiglione Carducci, Noah Falstein, storico game designer, incontrerà Andrea Contato per ripercorrere l’evoluzione del settore, dai giochi da tavolo ai videogiochi.

Nel pomeriggio tornerà protagonista Kamiya con un incontro dedicato ai fan, mentre alle 15 all’Auditorium San Francesco sarà ospite Mikael Kasurinen, Creative Director di CONTROL Resonant.

Spazio anche all’arte visiva con Stephen Bliss, autore di immagini diventate iconiche nel mondo videoludico, e Daniel Dociu, protagonista dell’incontro L’arte di immaginare mondi.

Alle 18, infine, il team di Burning Farmhouse racconterà Marmorea, progetto folk horror ispirato alle atmosfere delle Alpi Apuane.

Fantasy e letteratura: un viaggio tra immaginazione e narrazione

La terza giornata coinvolgerà anche gli appassionati di fantasy e letteratura, con incontri dedicati alla scrittura, all’illustrazione e alla costruzione di mondi immaginari.

Tra gli ospiti internazionali annunciati figurano Christopher Buehlman e Chris Riddell, protagonisti di un programma che mette in dialogo letteratura fantastica e arte dell’illustrazione.

Un’occasione per approfondire il lavoro creativo che si nasconde dietro romanzi, personaggi e universi narrativi capaci di conquistare lettori di ogni età.

Lucca, il cuore della cultura pop mondiale

Il venerdì di Lucca Comics & Games 2026 conferma ancora una volta la capacità del festival di andare oltre i confini tradizionali dell’intrattenimento.

Fumetto, cinema, serie televisive, videogiochi, musica, letteratura e giochi da tavolo convivono in un programma che mette al centro la creatività e il dialogo tra generazioni.

Dalla rivoluzione artistica di Go Nagai alla visione cinematografica di Kore-eda, dai mondi di Frank Miller e Percy Jackson alle sfide di Dungeons & Dragons, ogni appuntamento racconta una diversa forma di immaginazione.

Sessant’anni dopo la sua nascita, Lucca Comics & Games continua così a dimostrare che la cultura pop non è soltanto intrattenimento, ma un linguaggio universale capace di creare comunità, generare emozioni e lasciare un’eredità destinata a durare nel tempo.

A Lucca, venerdì, il futuro della fantasia ha già un appuntamento.