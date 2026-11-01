Lucca Comics & Games 2026 chiude l’edizione Diamond: 345mila partecipanti e lo sguardo già rivolto al 2027

Cinque giorni di eventi, oltre 900 ospiti internazionali, 800 espositori e più di 1.500 appuntamenti. La manifestazione celebra sessant’anni di storia e rilancia la propria eredità culturale tra un museo internazionale, una mostra permanente e un videogame. Il prossimo appuntamento dal 28 ottobre al 1° novembre 2027.

LUCCA – Si chiude con numeri importanti l’edizione Diamond 2026 di Lucca Comics & Games, che per cinque giorni ha trasformato la città toscana in una delle capitali internazionali della cultura pop. Sono stati 345mila i partecipanti che hanno preso parte alla manifestazione, affiancandosi ai visitatori arrivati in città per vivere l’atmosfera del festival.

Un’edizione speciale, quella del sessantesimo anniversario, che ha riunito oltre 900 ospiti provenienti da tutto il mondo, 800 espositori, più di 1.500 appuntamenti e 14 mostre. Numeri che confermano la dimensione internazionale di un evento capace, dopo sessant’anni di storia, di consolidare il proprio ruolo di riferimento per gli appassionati di fumetto, videogiochi, cinema, animazione, illustrazione e gioco.

Ma Lucca Comics & Games non è soltanto una manifestazione: è soprattutto una comunità, costruita nel tempo intorno a passioni condivise, creatività e partecipazione. Un patrimonio di storie e valori che gli organizzatori definiscono Legacy e che guarda alle nuove generazioni senza dimenticare i cinque principi identitari del festival: Community, Inclusion, Discovery, Respect e Gratitude.

Il Museo Internazionale del Fumetto prende forma

Tra le novità più significative di questa edizione c’è la firma dell’accordo di valorizzazione per la costituzione della Fondazione che darà vita al Museo Internazionale del Fumetto di Lucca.

L’intesa è stata sottoscritta durante il festival dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dal sindaco di Lucca Mario Pardini. Un progetto ambizioso che punta a fare della città un punto di riferimento permanente per la cultura dell’immaginazione.

Il futuro museo ospiterà e celebrerà il fumetto, l’illustrazione, il gioco, l’animazione, le opere multimediali e interattive, insieme ai diversi linguaggi della cultura pop internazionale. Un ulteriore passo per trasformare l’esperienza del festival in un patrimonio culturale destinato a durare tutto l’anno.

Palazzo Guinigi diventa la casa della Legacy

La volontà di mantenere vivo lo spirito di Lucca Comics & Games anche oltre i cinque giorni della manifestazione si concretizza nella mostra “Lucca Legacy: a Comics & Games Story”, allestita negli spazi di Palazzo Guinigi e visitabile fino al 24 settembre 2027.

Il secondo piano dello storico edificio lucchese si trasforma in una piattaforma culturale permanente, concepita per evolversi nel tempo e coinvolgere direttamente il pubblico. Non un semplice archivio della storia del festival, ma un percorso dinamico nel quale i visitatori potranno intervenire, lasciare il proprio segno e contribuire alla sua trasformazione.

La mostra nasce dalla collaborazione con POLI.design di Milano, con la supervisione scientifica del DISEGS – Dipartimento di Studi Socio-Economici, Gestionali e Statistici dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e la partecipazione del Fondo Bono e della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Il progetto è stato realizzato con il supporto del Comune di Lucca e grazie al contributo di Rai Teche, partner culturale.

Luke & Clea, il festival diventa un videogame

La Legacy guarda anche al mondo digitale con “Luke & Clea – A Quest for Legacy”, un pixel game in 16 bit che ripercorre la storia della manifestazione attraverso un’avventura videoludica.

Il gioco racconta le tante anime di Lucca Comics & Games, rappresentandole simbolicamente attraverso le sfaccettature di un diamante, ma soprattutto apre una finestra sul futuro. Il 2026 rappresenta infatti soltanto il primo capitolo: ogni anno, in occasione del festival, sarà sbloccato un nuovo livello.

Nato da un’idea di Emanuele Vietina, Francesco Bonturi e Sergio Algozzino, il videogame è diretto e disegnato da Manuel Macchia, nel ruolo di Game Director e Game Designer. Il riscontro del pubblico è stato immediato: in meno di una settimana dal lancio, il titolo è entrato nella Top 100 dei giochi più scaricati su iOS e Android.

Un risultato che testimonia la capacità del festival di dialogare con linguaggi e generazioni differenti, portando il proprio immaginario anche negli store digitali.

Appuntamento al 2027

Con la chiusura dell’edizione Diamond, Lucca Comics & Games non archivia semplicemente un altro capitolo della propria storia. Al contrario, rilancia la propria identità attraverso nuovi progetti culturali e strumenti capaci di mantenere vivo il legame con la sua comunità durante tutto l’anno.

Il prossimo appuntamento è già fissato: da giovedì 28 ottobre a lunedì 1° novembre 2027.

Sessant’anni di storia alle spalle e una nuova sfida davanti: continuare a essere il luogo in cui immaginazione, creatività e passioni si incontrano, si trasformano e diventano patrimonio condiviso.