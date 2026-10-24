Lucca Comics & Games 2026, le anteprime accendono la festa dei 60 anni: da Zerocalcare a Go Nagai, ecco cosa aspettarsi

Dal 28 ottobre al 1° novembre la città toscana celebra sei decenni di fumetto e cultura pop. Tra grandi ritorni, nuovi graphic novel, manga e progetti inediti, l’edizione “Legacy” promette un viaggio tra memoria e futuro della Nona Arte.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 28 ottobre al 1° novembre, Lucca tornerà a trasformarsi nella capitale italiana del fumetto con un’edizione speciale di Lucca Comics & Games, che nel 2026 celebra il suo sessantesimo anniversario. Il tema scelto, Legacy, richiama l’eredità culturale costruita in sei decenni dalla manifestazione e il passaggio di testimone tra generazioni di autori e lettori. Ma, al di là delle celebrazioni, a catturare l’attenzione sono soprattutto le numerose anteprime editoriali, le nuove opere e gli incontri con alcuni dei protagonisti più importanti del fumetto internazionale.

Le novità editoriali: storie inedite e grandi ritorni

Tra le proposte più interessanti annunciate per il festival c’è Manaya, il nuovo fumetto di Carmine Di Giandomenico, che sarà presentato in anteprima assoluta da saldaPress. L’autore firma sia la sceneggiatura sia i disegni di un’opera caratterizzata da un’impostazione visiva cinematografica. La stessa casa editrice porterà a Lucca anche Super Creepshow, che mescola suggestioni supereroistiche e horror, e Godzilla – I dominatori della Terra.

Attenzione anche a BAO Publishing, che arriverà in fiera con numerose novità. Tra queste spicca Stato avanzato di Daniel Cuello, presentato in anteprima, insieme a Geist Maschine vol. 2 di LRNZ e Karma di Claudia Razzoli. Tra gli ospiti attesi figurano Zerocalcare, Maicol & Mirco e la statunitense Tillie Walden, autrice pluripremiata che porterà in Italia il suo nuovo graphic novel Charity & Sylvia.

Il panorama italiano si arricchisce inoltre di proposte che attraversano generi e linguaggi differenti. Rizzoli Lizard presenterà Garribaldi, prima opera a fumetti dello storico Alessandro Barbero, mentre Eliana Albertini porterà a Lucca una rilettura contemporanea di Romeo & Giulietta. Per chi ama la sperimentazione e il fumetto d’autore, Canicola annuncia L’è una legera, il primo fumetto di lungo respiro di Martina Sarritzu, e Ad ogni modo di Paolo Bacilieri.

Dal Giappone alla Corea: il manga resta protagonista

Come da tradizione, una parte importante del festival sarà dedicata al fumetto asiatico. Tra gli ospiti più attesi c’è Go Nagai, autore che ha segnato l’immaginario di intere generazioni con opere come Goldrake, Mazinga Z e Devilman. La sua presenza rappresenta uno degli appuntamenti simbolo di un’edizione che guarda anche alla storia del manga e al legame culturale tra Italia e Giappone.

Accanto ai grandi maestri, spazio alle nuove voci internazionali. J-POP Manga ed Edizioni BD accoglieranno numerosi autori, mentre Dynit Manga presenterà nuove proposte come Dealing with Mikadono Sisters Is a Breeze e Soul Reviver South, quest’ultimo firmato da Tōru Fujisawa, già noto per G.T.O. – Great Teacher Onizuka.

Non mancheranno le produzioni taiwanesi e il fumetto più sperimentale. Toshokan porterà a Lucca Guardienne. Il canto delle donne invisibili di Nownow, in anteprima, oltre a una nuova edizione di Yan Deluxe di Chang Sheng. Hollow Press, invece, presenterà Parasitic City #4, capitolo conclusivo della saga di Shintaro Kago, e Zalic, nuova opera di Tetsunori Tawaraya.

La letteratura incontra la Nona Arte

Tra gli appuntamenti che meritano particolare attenzione c’è anche l’incontro tra fumetto e letteratura. Gigaciao inaugurerà durante la manifestazione la collana Gigaclassici, dedicata ai grandi classici letterari illustrati: il primo titolo sarà Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie, con disegni di Quasirosso.

Un altro progetto significativo è quello della rivista La fine del mondo, che presenterà una nuova serie firmata da Paolo Bacilieri: un adattamento integrale a fumetti de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Un’operazione che dimostra come il linguaggio della Nona Arte possa confrontarsi con i classici della letteratura italiana, reinterpretandoli attraverso nuove soluzioni visive e narrative.

Anche il fumetto storico e d’avventura avrà il suo spazio. Oblomov porterà nuove opere, tra cui Nippon Kwaidan di Elisa Menini, mentre proseguirà il percorso editoriale di Corto Maltese, con Igort e Marco Steiner impegnati a raccogliere l’eredità di uno dei personaggi più celebri del fumetto europeo.

Sessant’anni di storie, ma soprattutto di futuro

Le anteprime editoriali raccontano una manifestazione che non si limita a celebrare il proprio passato. Con oltre 80 editori e più di 400 ospiti annunciati per l’Area Comics, Lucca Comics & Games si conferma un punto d’incontro tra grandi nomi internazionali, autori indipendenti, nuove generazioni e lettori di ogni età.

Il tema Legacy assume così un significato che va oltre la ricorrenza: custodire la memoria del fumetto significa anche permettere alle nuove storie di trovare spazio, sperimentare linguaggi e parlare a un pubblico sempre più ampio.

Dal fumetto d’autore ai manga, dai classici della letteratura alle nuove produzioni internazionali, l’edizione 2026 si prepara quindi a offrire un panorama ricco e trasversale. Per gli appassionati sarà l’occasione di scoprire in anteprima opere destinate ad arrivare successivamente in libreria e fumetteria; per la città, quella di rinnovare un appuntamento che da sessant’anni mette al centro creatività, immaginazione e condivisione.

Lucca si prepara ancora una volta a raccontare il presente del fumetto e, soprattutto, a disegnarne il futuro.

jacktoto

situs toto

toto