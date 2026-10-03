Lucca Comics & Games 2026, al via l’edizione del 60° anniversario

Sabato 3 ottobre, alle ore 17, Palazzo Guinigi ospiterà l’inaugurazione delle mostre di Lucca Comics & Games 2026, appuntamento che apre ufficialmente l’edizione “Legacy” del festival nell’anno del suo sessantesimo anniversario.

LUCCA – È Palazzo Guinigi, nel cuore del centro storico di Lucca, a fare da cornice all’avvio ufficiale di Lucca Comics & Games 2026. Sabato 3 ottobre, alle 17, saranno inaugurate le mostre della nuova edizione del festival, dando così il via a un appuntamento particolarmente significativo: il 60° anniversario della manifestazione.

L’edizione 2026, identificata dal tema “Legacy”, guarda dunque alla storia e all’eredità di un evento che, nel corso dei decenni, è diventato uno dei principali punti di riferimento internazionali per il mondo del fumetto, dell’illustrazione, del gioco e dell’intrattenimento.

L’inaugurazione delle esposizioni rappresenta il primo momento pubblico di un’edizione che si propone di celebrare il percorso compiuto dal festival, intrecciando memoria, cultura pop e nuove forme di creatività. Le mostre costituiscono infatti uno degli elementi centrali di Lucca Comics & Games, trasformando gli spazi storici della città in luoghi di incontro e di racconto attraverso tavole originali, illustrazioni, installazioni e materiali dedicati agli artisti e agli universi narrativi protagonisti della manifestazione.

La scelta di Palazzo Guinigi, in via Guinigi 31, sottolinea inoltre il legame ormai consolidato tra il festival e il patrimonio storico e architettonico di Lucca: un rapporto che ogni anno porta il pubblico a vivere la città attraverso una prospettiva particolare, nella quale la tradizione incontra la cultura contemporanea.

Con l’apertura delle mostre prende così ufficialmente forma l’edizione Legacy, chiamata a celebrare sei decenni di storia di Lucca Comics & Games e, allo stesso tempo, a proiettare il festival verso il futuro.

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 3 ottobre alle ore 17 a Palazzo Guinigi, in via Guinigi 31 a Lucca, per dare il via alle iniziative espositive dell’edizione 2026.