Lucca Comics 2026, anche il mondo del fumetto incrocia le braccia: la protesta arriva tra gli stand

Fasce nere al braccio, volantini e chiusure anticipate di alcune case editrici. Autori, editori e operatori del settore aderiscono simbolicamente alla mobilitazione del 30 ottobre: «Noi la vostra guerra non la paghiamo».

LUCCA – Anche Lucca Comics & Games, nel pieno della sua sessantesima edizione, è stata attraversata dalla protesta. Venerdì 30 ottobre, mentre migliaia di appassionati affollavano le strade e i padiglioni della manifestazione, una parte del mondo del fumetto ha scelto di manifestare la propria solidarietà allo sciopero generale, portando la mobilitazione direttamente all’interno della fiera.

Non si è trattato di uno sciopero generalizzato degli espositori, né di una sospensione complessiva delle attività commerciali, ma di un’iniziativa spontanea nata dal confronto tra gruppi di autori della Self Area ed editori. Una mobilitazione dal basso, senza sigle, loghi o un elenco ufficiale di aderenti, aperta a tutti coloro che hanno voluto prendere posizione.

Una fascia nera per esprimere solidarietà

Il gesto simbolico scelto dai partecipanti è stato quello di indossare una fascia nera al braccio, per testimoniare la propria adesione ideale alla giornata di sciopero.

Alcuni stand hanno inoltre distribuito volantini in bianco e nero, con un messaggio inequivocabile: «Noi la vostra guerra non la paghiamo».

Una frase che riassume il senso politico della mobilitazione e il rifiuto delle politiche di guerra, del riarmo e delle conseguenze che i conflitti producono sulla società.

L’iniziativa ha voluto dare voce anche a chi, trovandosi impegnato professionalmente a Lucca durante i giorni della manifestazione, non avrebbe potuto partecipare alle mobilitazioni organizzate nelle proprie città.

Alcune case editrici scelgono di chiudere prima

La protesta non si è limitata ai gesti simbolici. Diverse case editrici hanno infatti annunciato la chiusura anticipata dei propri stand alle ore 18, con l’intenzione di ritrovarsi alle 18.30 in piazza San Francesco per un momento collettivo di solidarietà e partecipazione.

Un segnale significativo in una manifestazione internazionale come Lucca Comics & Games, dove la presenza degli espositori rappresenta anche un’importante occasione di lavoro e di incontro con il pubblico.

La scelta di interrompere anticipatamente le vendite, seppure per un tempo limitato e da parte di alcune realtà, ha rappresentato una presa di posizione concreta, soprattutto considerando che per molti operatori la fiera costituisce uno degli appuntamenti commerciali più importanti dell’anno.

La protesta e il lavoro dietro il grande evento

La mobilitazione si inserisce in un quadro più ampio di rivendicazioni che riguardano anche le condizioni di lavoro nel settore degli eventi culturali.

Nei giorni precedenti, a Lucca, erano state sollevate questioni relative alle retribuzioni degli addetti ai servizi e dei lavoratori impegnati nell’organizzazione della manifestazione. Tra le richieste avanzate da alcune realtà politiche e sindacali figura anche quella di un salario minimo di 12 euro l’ora per i lavoratori coinvolti nei grandi eventi, compresi gli addetti riconoscibili dalle caratteristiche felpe dello staff.

Temi che riportano l’attenzione su un aspetto spesso poco visibile delle grandi manifestazioni: dietro il successo di un evento capace di richiamare centinaia di migliaia di visitatori c’è il lavoro di tantissime persone, con ruoli, responsabilità e condizioni contrattuali differenti.

Una manifestazione che non si ferma, ma che prende posizione

La protesta di una parte del mondo del fumetto non ha fermato Lucca Comics & Games, che ha continuato a svolgersi regolarmente nei suoi padiglioni e nelle aree espositive. Ha però introdotto un elemento di riflessione all’interno di un appuntamento tradizionalmente dedicato all’intrattenimento, alla creatività e alla cultura pop.

È importante sottolineare che non tutti gli espositori hanno aderito e che molti stand hanno proseguito normalmente la propria attività. La mobilitazione ha lasciato ai singoli operatori la libertà di partecipare secondo le proprie possibilità e sensibilità.

Resta tuttavia un segnale interessante: anche il mondo del fumetto, fatto di autori indipendenti, piccoli editori, illustratori e professionisti della creatività, ha sentito l’esigenza di non rimanere estraneo a quanto accade fuori dai confini della manifestazione.

Perché il fumetto, da sempre, non è soltanto evasione e intrattenimento. È anche uno strumento di racconto, denuncia, testimonianza e partecipazione civile.

E quest’anno, almeno per una parte dei suoi protagonisti, il messaggio è uscito dalle pagine per arrivare direttamente tra gli stand di Lucca.