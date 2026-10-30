Il fumetto diventa uno strumento di prevenzione: a Lucca Comics & Games nasce “Il Quinto”, il progetto per informarsi sul Papillomavirus

MSD e Lucca Comics & Games insieme per sensibilizzare sull’HPV attraverso il linguaggio della Nona Arte. In Italia si stimano ogni anno oltre 5.700 tumori correlati al virus, che può colpire uomini e donne. Tra gli artisti coinvolti Peach Momoko, Luca Enoch, Giacomo Bevilacqua e Paolo Barbieri.

LUCCA – Il fumetto non è soltanto intrattenimento, fantasia e immaginazione. Può diventare anche uno strumento di informazione, consapevolezza e prevenzione. È questa la sfida alla base di “Il Quinto”, il nuovo progetto nato dalla collaborazione tra MSD e Lucca Comics & Games per accendere i riflettori sul Papillomavirus umano (HPV), un’infezione molto diffusa ma ancora poco conosciuta, responsabile di diverse forme tumorali che interessano sia le donne sia gli uomini.

Presentata nell’ambito della 60ª edizione di Lucca Comics & Games, l’iniziativa punta a raggiungere soprattutto le nuove generazioni attraverso un linguaggio capace di coinvolgere, emozionare e trasmettere messaggi importanti: quello del fumetto.

I numeri aiutano a comprendere la portata del problema. In Italia si stimano ogni anno oltre 5.700 tumori attribuibili all’HPV. Un dato che evidenzia quanto sia importante promuovere una corretta informazione e favorire una maggiore consapevolezza sui rischi legati a questo virus.

“Il Quinto”: quando il fumetto racconta la salute

Il progetto prende forma attraverso un fumetto originale realizzato grazie alla collaborazione di alcuni importanti protagonisti del panorama artistico internazionale.

La copertina porta la firma di Peach Momoko, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Luca Enoch. Le tavole interne sono realizzate da Giacomo Bevilacqua e Paolo Barbieri, con il contributo di Valerio Amilcare, ideatore dei contenuti artistici e dell’esperienza interattiva collegata all’iniziativa.

Una squadra di autori che ha dato vita a una storia incentrata sull’amicizia, sui ricordi e sulle promesse che resistono al passare del tempo, intrecciando la dimensione emotiva della narrazione con il tema della prevenzione dell’HPV.

L’obiettivo è superare i confini della comunicazione scientifica tradizionale, utilizzando il potere delle immagini e delle storie per avvicinare il pubblico a un argomento spesso sottovalutato.

«L’obiettivo di questo fumetto non è soltanto intrattenere, ma stimolare curiosità e consapevolezza», ha spiegato lo sceneggiatore Luca Enoch. Attraverso il racconto, il progetto vuole invitare i lettori ad approfondire il tema, confrontarsi con il proprio medico e accedere a informazioni affidabili.

HPV, un virus che riguarda tutti

Il Papillomavirus umano è un virus estremamente comune, che può interessare uomini e donne di qualsiasi età. Spesso l’infezione non provoca sintomi e, nella maggior parte dei casi, viene eliminata spontaneamente dal sistema immunitario.

Il problema si presenta quando l’infezione persiste nel tempo: alcune tipologie di HPV possono infatti favorire lo sviluppo di lesioni e, in determinate circostanze, di diverse forme tumorali.

Il virus è associato principalmente al tumore della cervice uterina, ma il suo impatto non si limita alla salute femminile. Può essere coinvolto anche nell’insorgenza di tumori dell’ano, del pene, della vulva, della vagina e dell’orofaringe.

Un aspetto importante riguarda proprio la percezione del rischio: l’HPV non è un problema esclusivamente femminile e non riguarda soltanto i più giovani. L’infezione può essere acquisita anche in età adulta.

Per questo motivo l’informazione e il confronto con i professionisti sanitari rappresentano strumenti fondamentali. Tra le strategie di prevenzione rientrano la vaccinazione anti-HPV e, per le donne, i programmi di screening cervicale secondo le indicazioni previste per età e condizioni individuali.

La collaborazione tra MSD e Lucca Comics & Games

La scelta di presentare il progetto proprio a Lucca Comics & Games non è casuale. Il festival rappresenta uno dei principali luoghi di incontro per le nuove generazioni e per le comunità di appassionati di fumetti, videogiochi, cinema e cultura pop.

Una platea ampia e trasversale, particolarmente importante per affrontare un tema che necessita di maggiore attenzione soprattutto tra i giovani adulti.

«Con Il Quinto vogliamo superare i confini della comunicazione scientifica classica per raggiungere le persone nei loro luoghi d’elezione, dove vivono le loro passioni», ha dichiarato Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di MSD Italia.

La collaborazione con il festival, ha sottolineato, rappresenta un’opportunità per dialogare soprattutto con la fascia di popolazione tra i 18 e i 30 anni, spesso non pienamente consapevole dei rischi e delle conseguenze legate all’HPV.

Anche Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea e direttore di Lucca Comics & Games, ha evidenziato il valore culturale dell’iniziativa, ricordando come il fumetto possa trasformare argomenti complessi in storie accessibili e coinvolgenti.

La Nona Arte diventa così un ponte tra divulgazione scientifica e pubblico, dimostrando che anche una storia illustrata può contribuire a diffondere informazioni importanti per la salute collettiva.

Gli esperti: informazione e prevenzione per ridurre i rischi

Il progetto ha ricevuto il sostegno anche del mondo scientifico.

Il professor Carlo Signorelli, ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ha ricordato che oggi esistono conoscenze e strumenti per puntare concretamente all’eliminazione del cancro della cervice uterina e alla riduzione degli altri tumori correlati all’HPV.

Per raggiungere questo obiettivo, tuttavia, è necessario coinvolgere tutta la popolazione, rafforzando l’informazione e favorendo il dialogo con i professionisti sanitari.

Sulla stessa linea la professoressa Caterina Rizzo, ordinaria di Igiene e Medicina Preventiva all’Università di Pisa, che ha sottolineato l’importanza di una strategia integrata di prevenzione rivolta a uomini e donne.

La comunicazione, secondo la docente, è fondamentale per trasformare la conoscenza scientifica in consapevolezza e aiutare le persone a individuare, insieme al proprio medico, il percorso di prevenzione più appropriato.

Un percorso interattivo per coinvolgere il pubblico

Il progetto non si esaurisce nella pubblicazione del fumetto. Durante Lucca Comics & Games il pubblico potrà partecipare a diverse attività esperienziali, incontrare gli autori e scoprire contenuti dedicati all’HPV.

Il volume sarà distribuito gratuitamente durante gli eventi dedicati e presso lo stand MSD in Piazza San Martino.

Qui sarà possibile partecipare anche a un’esperienza interattiva, arricchita da un timbro originale e da ulteriori attivazioni collegate alla storia. Il percorso proseguirà online attraverso il sito www.hpvitalia.it e l’app ufficiale di Lucca Comics & Games, permettendo ai visitatori di approfondire i contenuti anche dopo la conclusione del festival.

La presentazione ufficiale di “Il Quinto” si è svolta il 28 ottobre alle ore 18 al Teatro San Romano, alla presenza degli artisti e dei protagonisti della collaborazione.

La cultura pop al servizio della salute

In un’epoca in cui la comunicazione passa sempre più attraverso immagini, video e contenuti digitali, iniziative come “Il Quinto” dimostrano quanto sia importante trovare nuovi modi per parlare di prevenzione.

Il fumetto diventa così qualcosa di più di una forma artistica: uno strumento per raggiungere persone che spesso non entrano in contatto con i tradizionali canali di informazione sanitaria.

Il messaggio è semplice, ma fondamentale: conoscere l’HPV significa poter comprendere meglio i rischi, informarsi sulle possibilità di prevenzione e confrontarsi con il proprio medico.

A Lucca, dove da sessant’anni la fantasia costruisce ponti tra generazioni e culture, anche una storia a fumetti può contribuire a una sfida concreta: proteggere la salute attraverso la conoscenza.

Perché la prevenzione comincia proprio da qui: dalla consapevolezza.