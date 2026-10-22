Sport

Logo storico del Calcio Catania, Revolution Group si congratula con il club rossazzurro

di Giuliano Spina

23 Ottobre 2026

L’aggiudicazione del logo storico del Calcio Catania da parte del Catania Fc è stata salutata con favore anche dal gruppo concorrente della società rossazzurra, Revolution Group, sconfitto al fotofinish.

Si legge nel comunicato del gruppo: «Revolution Group si congratula con il Catania FC per l’aggiudicazione del marchio storico del Calcio Catania. Abbiamo partecipato alla procedura con un interesse concreto all’acquisto e con la volontà di dedicare risorse ed energie alla valorizzazione della storia rossazzurra e del suo significato culturale e sociale per la città. A muoverci è stato il legame con Catania e con un simbolo che accompagna i ricordi di generazioni di tifosi, compresi i nostri. Un sentimento che abbiamo scelto di tradurre in un impegno diretto, nel rispetto degli altri partecipanti e delle loro motivazioni. Il confronto nell’asta si conclude con il riconoscimento dell’esito e della determinazione dimostrata dal Catania FC. Resta la passione per gli stessi colori, con l’augurio condiviso di vedere la nostra squadra e la nostra città raggiungere nuovi traguardi».

astacalcio cataniaCalcio SicilianoCatania FClogo storicomarchio storicoRevolution Grouptifosi rossazzurri

Giuliano Spina