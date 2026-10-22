Logo storico del Calcio Catania, Revolution Group si congratula con il club rossazzurro

L’aggiudicazione del logo storico del Calcio Catania da parte del Catania Fc è stata salutata con favore anche dal gruppo concorrente della società rossazzurra, Revolution Group, sconfitto al fotofinish.

Si legge nel comunicato del gruppo: «Revolution Group si congratula con il Catania FC per l’aggiudicazione del marchio storico del Calcio Catania. Abbiamo partecipato alla procedura con un interesse concreto all’acquisto e con la volontà di dedicare risorse ed energie alla valorizzazione della storia rossazzurra e del suo significato culturale e sociale per la città. A muoverci è stato il legame con Catania e con un simbolo che accompagna i ricordi di generazioni di tifosi, compresi i nostri. Un sentimento che abbiamo scelto di tradurre in un impegno diretto, nel rispetto degli altri partecipanti e delle loro motivazioni. Il confronto nell’asta si conclude con il riconoscimento dell’esito e della determinazione dimostrata dal Catania FC. Resta la passione per gli stessi colori, con l’augurio condiviso di vedere la nostra squadra e la nostra città raggiungere nuovi traguardi».