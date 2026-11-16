Lina Gervasi, il theremin incontra l’orchestra: a dicembre il primo singolo del nuovo progetto

Dopo importanti esibizioni internazionali, dalla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi all’Arena di Verona alla serata Dolce&Gabbana Alta Sartoria Taormina 2026, la musicista prepara un nuovo lavoro di composizioni originali. Un progetto che unisce musica, narrativa fantasy e sperimentazione sonora.

Un nuovo capitolo artistico nel segno della sperimentazione, della ricerca musicale e della contaminazione tra linguaggi creativi. Lina Gervasi, riconosciuta tra le interpreti più virtuose del theremin a livello internazionale, sta lavorando a un articolato progetto discografico di composizioni originali, realizzato con il contributo di NuovoImaie. Il primo singolo è atteso per dicembre e anticiperà un lavoro destinato a segnare un’evoluzione importante nella sua identità artistica.

Un percorso che arriva dopo una serie di appuntamenti di grande rilievo, tra cui la partecipazione come solista alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi all’Arena di Verona, seguita da oltre quattro milioni di spettatori in 55 Paesi, e l’apertura musicale della serata Dolce&Gabbana Alta Sartoria Taormina 2026.

Il theremin al centro di una nuova dimensione orchestrale

Strumento unico nel suo genere, il theremin produce suono senza alcun contatto fisico: l’esecutore modula le note attraverso i movimenti delle mani nello spazio, interagendo con i campi elettromagnetici generati dallo strumento.

Una particolarità che ha contribuito a renderlo riconoscibile nella storia della musica, ma che Lina Gervasi intende esplorare oltre i suoi confini tradizionali. Il nuovo progetto discografico porterà infatti il theremin in una dimensione orchestrale, contemporanea e narrativa, attraverso il dialogo con orchestra, pianoforte, elettronica, sound design, percussioni e voci.

Il disco rappresenterà il secondo grande capitolo autoriale dell’artista dopo Beyond the Mirror e sarà composto da brani originali. Non una semplice raccolta di nuove composizioni, ma un universo creativo nel quale ricerca timbrica, scrittura musicale e dimensione orchestrale si incontrano per ampliare le possibilità espressive dello strumento.

Musica e narrativa fantasy: il nuovo capitolo dopo Beyond the Mirror

Il progetto prosegue anche il percorso multidisciplinare avviato con Beyond the Mirror, nel quale la composizione musicale si intreccia con la narrativa fantasy.

Il precedente album accompagnava il primo volume del romanzo scritto dalla stessa Gervasi. Anche il nuovo lavoro sarà legato al secondo volume della saga, firmato dall’artista, consolidando un rapporto creativo tra musica e letteratura che rappresenta uno degli elementi distintivi della sua produzione.

La nuova opera coinvolgerà musicisti e personalità del panorama italiano e internazionale, in un percorso che punta a costruire una dimensione sonora sempre più articolata e personale.

Lina Gervasi e il ruolo nella SouthLab Orchestra

Accanto all’attività discografica e concertistica, un passaggio significativo del percorso di Lina Gervasi riguarda il suo coinvolgimento nella SouthLab Orchestra, dove ricopre un ruolo di responsabilità come docente, compositrice e riferimento artistico.

Un’esperienza che le permette di mettere a disposizione delle nuove generazioni di orchestrali le competenze maturate negli anni sul piano compositivo, interpretativo e produttivo. Il confronto con i giovani musicisti diventa così un’occasione di crescita e condivisione, in cui la formazione si intreccia con la ricerca artistica.

Il suo ruolo all’interno dell’orchestra rappresenta anche un riconoscimento della maturità raggiunta e della visione musicale sviluppata attraverso esperienze e collaborazioni di respiro internazionale.

Il primo singolo in uscita a dicembre

Il nuovo progetto non si esaurisce dunque nella pubblicazione di un album, ma si presenta come un percorso creativo più ampio, nel quale musica, letteratura e sperimentazione si sviluppano in modo complementare.

Il primo singolo, atteso per dicembre, sarà il primo assaggio di questo nuovo universo sonoro. Per Lina Gervasi si apre così una fase inedita, che punta a portare il theremin verso nuove possibilità espressive e a consolidare una ricerca artistica capace di attraversare generi, linguaggi e forme narrative.