Compare su Instagram, senza velo, affascinante e con lo sguardo intenso suor Cristina, o meglio adesso Cristina Scuccia, la siciliana di Vittoria, che tutti ricordiamo per la sua partecipazione a “The Voice of Italy”, dove ha conquistato il gradino più alto del podio.

Con questo scatto, vuole dare inzio alla sua nuova vita, così come scrivo sul suo stesso profilo dicendo «È con sentimento di gratitudine che mi affaccio lentamente alla mia nuova realtà».

Già a novembre nella trasmissione Mediaset, “Verissimo”, aveva raccontato le ragione che l’avevano spinta ad abbandonare il velo, trasferendosi in Spagna, dove lavora come cameriera, dedicandosi nel contempo al suo nuovo progetto discografico e al suo sogno: la musica.

«Ho scoperto che solo al buio si intravedono le stelle, la cui luce proviene: dalle suore accompagnandomi nel discernimento di questa difficile scelta alla ricerca di un posto nel mondo; alla mia famiglia che, nonostante sorbisca miliardi di indecisioni e paure da parte mia, non smetterà mai di donarmi il vero affetto che scalda il cuore; all’aiuto terapeutico della psicologa che mi ha accolta come un bruco e aiutata a scoprire le ali per poi spiegarle, lontano da quei limiti che io stessa ancora mi pongo», scrive la giovane.

«Il mio silenzio non è stato assenza ma un tempo per maturare una decisione, fare pace con me stessa smettendola di giudicarmi severamente senza mai perdonarmi. È difficile convivere con le nostre contraddizioni! Scegliere di condividere questo con voi è solo un modo per aiutare chi magari possa sentirsi solo di fronte a scelte importanti di vita, così come è stato per me».

Dopo queste parole lascia ai suoi followers la promessa di “svelare” le novità di questo periodo, sui social o chissà che non la vedremo in qualche importante palcoscenico…