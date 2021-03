L’Etna insonne: eruzione in corso

Dopo giorni di silenzio, l’Etna fa tremare di nuovo le finestre dei catanesi con una nuova eruzione.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica, infatti, che si osserva un ulteriore incremento dell’attività stromboliana al Cratere di SE. In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione Sud-Sud Ovest.

L’ampiezza media del tremore vulcanico è su valori alti con andamento in crescita. Contestualmente, anche il tasso di occorrenza degli eventi infrasonici è in aumento.

Non si evidenziano ancora variazioni significative sui segnali di deformazione del suolo delle reti GNSS e Tilt.

E.G.