Un pomeriggio dedicato al fumetto, all’ironia e alla satira con uno dei più apprezzati autori italiani. A dialogare con lui il fumettista messinese Lelio Bonaccorso.

MESSINA – Il fumetto torna protagonista a Messina con un incontro che ha visto al centro uno dei suoi autori più amati: Leo Ortolani. Ieri, mercoledì 18 novembre, la Feltrinelli Librerie di via Ghibellina ha ospitato la presentazione di L’Ultima Burba, il nuovo volume firmato dall’autore e pubblicato da Feltrinelli Comics.

A dialogare con Ortolani è stato Lelio Bonaccorso, fumettista e illustratore messinese, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta dell’opera e del percorso artistico di uno dei protagonisti più riconoscibili del fumetto italiano.

Con il suo stile inconfondibile, caratterizzato da ironia, satira e una straordinaria capacità di osservazione, Ortolani ha costruito negli anni un rapporto speciale con i lettori, diventando un punto di riferimento per diverse generazioni di appassionati.

L’Ultima Burba porta nuovamente sulla scena il suo universo narrativo, fatto di personaggi, situazioni paradossali e spunti di riflessione, nei quali il sorriso diventa spesso uno strumento per raccontare la realtà.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra autore e pubblico, confermando quanto siano preziosi gli appuntamenti culturali dedicati alla Nona Arte e ai suoi protagonisti.

La presenza di Lelio Bonaccorso ha inoltre dato all’iniziativa un significativo legame con il territorio, valorizzando il talento fumettistico messinese e il dialogo tra autori di diverse esperienze.

Eventi come questo dimostrano che il fumetto non è soltanto intrattenimento, ma un linguaggio artistico capace di raccontare il presente, stimolare riflessioni e creare occasioni di incontro.

La Nona Arte continua così a trovare a Messina uno spazio importante, grazie anche a iniziative che avvicinano il pubblico agli autori e alle loro storie.