Dopo la presentazione del suo ultimo libro, “L’ultima Burba”, il celebre fumettista ha trascorso una serata in compagnia di amici messinesi nella storica gastronomia di via Cesare Battisti. Il maestro Salvatore Famulari lo ha omaggiato con una maglietta celebrativa dei quarant’anni di attività. Un incontro che racconta anche la storia di una delle rosticcerie più conosciute della città dello Stretto.

Dalle vignette di Rat-Man agli arancini messinesi, il passo è stato breve. Leo Ortolani, uno dei più celebri e apprezzati fumettisti italiani, dopo aver presentato il suo ultimo libro, L’ultima Burba, ha scelto di trascorrere una serata a Messina in compagnia di alcuni amici della città, facendo tappa in uno dei luoghi più conosciuti e frequentati della gastronomia cittadina: la Rosticceria Famulari.

Una visita che non è passata inosservata e che ha regalato un momento di particolare soddisfazione al maestro Salvatore Famulari, storico titolare dell’attività di via Cesare Battisti. Per l’occasione, Famulari ha voluto omaggiare il noto artista con una maglietta speciale, realizzata per celebrare i quarant’anni della sua attività. Un regalo simbolico, che racchiude quattro decenni di lavoro, passione e legame con il territorio.

Non poteva mancare, naturalmente, la tradizionale fotografia ricordo. Anche Leo Ortolani è così entrato a far parte della galleria fotografica che campeggia all’interno del locale e che raccoglie le immagini di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e dell’intrattenimento passati da Famulari.

Un album di volti conosciuti che, negli anni, è diventato quasi un’attrazione nella stessa gastronomia, testimonianza di una popolarità che ha portato questo storico esercizio commerciale a essere molto più di una semplice rosticceria.

Una storia messinese cominciata nel 1986

Per comprendere il significato di questo incontro bisogna fare un passo indietro e raccontare la storia di Famulari, una realtà imprenditoriale che affonda le proprie radici nella Messina degli anni Ottanta.

È il settembre del 1986 quando Salvatore Famulari decide di dare vita alla propria attività, recuperando un vecchio bar al civico 143 di via Cesare Battisti. Si tratta inizialmente di un locale di dimensioni contenute, destinato a diventare, grazie al sacrificio quotidiano, alla dedizione e a una grande passione per la gastronomia, uno dei punti di riferimento della rosticceria messinese.

Quella che nasce come una piccola attività familiare cresce progressivamente, conquistando una clientela sempre più ampia. Il segreto è un connubio tra tradizione e creatività, con una particolare attenzione alle specialità tipiche del territorio e alla continua ricerca di nuove proposte.

Salvatore Famulari non si limita, infatti, a riproporre le ricette della tradizione: le interpreta, le rinnova e spesso le trasforma in qualcosa di originale, senza perdere il legame con i sapori della cucina messinese.

Gli arancini diventano un marchio di fabbrica

Il prodotto simbolo della gastronomia è certamente l’arancino, declinato negli anni in decine di varianti differenti.

La fantasia del maestro Famulari ha contribuito a rendere il locale particolarmente conosciuto proprio per la sua capacità di proporre nuove combinazioni e gusti, accanto agli immancabili classici al ragù e al burro.

Nel corso degli anni sono arrivati arancini al pistacchio, al salmone, alla Norma, ai funghi, alla ‘nduja e persino versioni dolci. Una vera e propria ricerca gastronomica che ha trasformato un prodotto tradizionale in un’esperienza sempre nuova.

Già nel 2018, la rosticceria proponeva oltre quaranta varietà di arancini, attirando l’attenzione anche della stampa gastronomica specializzata. Accanto agli arancini, l’offerta comprende i tradizionali pitoni messinesi, la focaccia, le pizzette, la mozzarella in carrozza, i rustici e numerose specialità di gastronomia, tra primi e secondi piatti.

La crescita dell’attività ha portato anche a un ampliamento degli spazi, con ambienti dedicati alla consumazione sul posto e all’accoglienza dei clienti.

Dalla strada di via Cesare Battisti alla ribalta nazionale

Nel tempo, Famulari è diventata una tappa conosciuta non soltanto dai messinesi, ma anche dai turisti e dai visitatori che arrivano in città, compresi numerosi crocieristi.

La sua notorietà ha superato progressivamente i confini dello Stretto, tanto che le specialità della rosticceria hanno raggiunto anche diversi Paesi stranieri, dall’Inghilterra all’Olanda, dalla Germania fino agli Stati Uniti.

Un percorso di crescita accompagnato anche da importanti riconoscimenti. Tra questi spicca il quinto posto conquistato nel 2025 nella classifica nazionale I Migliori Street Food di 50 Top Italy, uno dei riconoscimenti più significativi per il settore dello street food italiano.

Un risultato che premia una storia fatta di lavoro quotidiano, attenzione alla tradizione e capacità di innovazione.

Una galleria di vip che racconta quarant’anni di incontri

C’è poi un’altra particolarità che rende Famulari riconoscibile: la sua ormai celebre galleria fotografica.

Alle pareti del locale sono raccolte le immagini di numerosi personaggi che, nel corso degli anni, hanno fatto visita alla gastronomia. Attori, cantanti, comici, sportivi e protagonisti della televisione italiana hanno lasciato un ricordo del loro passaggio.

Tra i nomi presenti figurano personaggi come Maria Grazia Cucinotta, Paolo Villaggio, Renzo Arbore, Cristina D’Avena, Beppe Grillo, Vincenzo Nibali, Rocco Hunt e Francesco Paolantoni, oltre a tanti altri volti noti.

Una collezione che racconta incontri, aneddoti e momenti di convivialità, ma soprattutto la capacità di Salvatore Famulari di instaurare un rapporto umano con chiunque varchi la porta del suo locale.

Perché, in fondo, è proprio questa una delle caratteristiche che hanno accompagnato la storia della rosticceria: l’attenzione riservata al cliente, famoso o sconosciuto che sia.

Adesso alla galleria si aggiunge anche Leo Ortolani, autore amatissimo dal pubblico italiano e creatore di Rat-Man. Un altro nome importante che sceglie di legare il proprio passaggio a Messina a una delle sue realtà gastronomiche più rappresentative.

Quarant’anni dopo quella prima scommessa imprenditoriale in via Cesare Battisti, Salvatore Famulari continua dunque a raccontare la propria storia attraverso i suoi prodotti, le sue intuizioni e gli incontri che animano il locale.

E se per Leo Ortolani la serata messinese si è conclusa con una cena tra amici, per il maestro Famulari resterà un’altra fotografia da aggiungere a un album che, proprio come la sua attività, continua ad arricchirsi di nuovi protagonisti.