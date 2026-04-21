Serie A, Lecce-Fiorentina 1-1: pari nello scontro salvezza

Si è concluso con un pareggio lo scontro salvezza tra Lecce e Fiorentina. Tra salentini e viola la sfida è terminata 1-1, con il gol del vantaggio iniziale viola di Harrison al 30′, con un bel tiro che ha sorpreso il portiere dei giallorossi salentini Falcone, e con il pareggio di Thiago Gabriel al 71′, che un’incornata ha sorpreso De Gea.

Una sfida che ha rispettato le previsioni, con la Fiorentina ormai avviata verso il traguardo della salvezza e con il Lecce che ha conquistato il punticino che gli permette almeno di mantenere il passo della Cremonese a quota 28 punti in classifica. I viola salgono invece a quota 36 mantenendo così il margine di otto punti sulla zona retrocessione, formata proprio da Lecce e Cremonese.

Durante il match i valori i campo si sono comunque equivalsi, con i padroni di casa che hanno cercato di imporre il proprio gioco e con la Fiorentina che ha trovato il vantaggio con Harrison poco dopo aver avuto un’occasione con Mandragora ben intercettata da Falcone.

Nella ripresa i salentini hanno cercato in tutti i modi il pareggio e una parata di De Gea su un tiro di Banda ha fatto da prologo alla capocciata di Thiago Gabriel che ha dato il pari al Lecce. Nei minuti finali entrambe le squadre hanno provato a trovare il gol della vittoria senza però riuscirci.

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