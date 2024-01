Ventidue studenti provenienti dall’Istituto Comprensivo Anna Rita Sidoti di Gioiosa Marea, località costiera siciliana in provincia di Messina, avranno l’occasione di interagire con gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) durante la missione Axiom-3.

La Axiom Space, un’azienda statunitense, sta organizzando la sua terza missione spaziale commerciale, che coinvolgerà un equipaggio composto da quattro membri europei: il comandante Michael López-Alegría, il pilota colonnello Walter Villadei dell’aeronautica militare italiana, l’astronauta turco e mission specialist Alper Gezeravci e lo svedese Marcus Wandt, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea.

L’Agenzia Radioamatori Internazionale per la Stazione Spaziale (ARISS), rappresentante dei radioamatori dei paesi partner della ISS, ha organizzato connessioni tra gli astronauti e alcune scuole europee durante questi voli. In Italia, due scuole hanno ottenuto questa opportunità: l’Istituto Comprensivo Anna Rita Sidoti di Gioiosa Marea e l’Istituto Comprensivo di Villa Guardia, in provincia di Como.

Quando la ISS sarà in orbita attorno alla Terra, gli studenti avranno la possibilità di dialogare con il colonnello Walter Villadei per circa 7-8 minuti. Una sala radio è stata allestita nella scuola per facilitare il collegamento con lo spazio subito dopo il lancio. Il dirigente scolastico Leon Zingales esprime il suo orgoglio per il sistema scolastico siciliano, sottolineando il successo del progetto che ha ricevuto anche il plauso del dirigente dell’ufficio scolastico regionale, Giuseppe Pierro.

Il lancio della navicella Crew Dragon, con a bordo l’equipaggio, avverrà il 17 gennaio dallo Space Center John F. Kennedy di Cape Canaveral in Florida, utilizzando il razzo Falcon 9 della SpaceX di Elon Musk. La missione, in collaborazione con le agenzie spaziali NASA, Roscosmos, ESA, JAXA e CSA-ASC, avrà una durata di circa due settimane.