La Sicilia è sempre più vicina alla zona bianca

Il 21 giugno è la data tanto attesa che sancisce il ritorno alla normalità anche in Sicilia: nessuna restrizioni ad eccezione del distanziamento interpersonale e dell’uso della mascherina.

I dati sono buoni e fanno ben sperare: sull’Isola è stata raggiunta l’incidenza di 50 positivi ogni 100 mila abitanti. Un valore che dovrà mantenersi per ben tre settimane per sbloccare il passaggio in zona bianca. Insieme alla Sicilia, anche Marche, Toscana, Provincia di Bolzano, Calabria, Basilicata e Campania dovrebbero dire addio alle restrizioni in un’Italia che va verso il bianco.

Ormai da settimane, i contagi sono in discesa: l’ultimo bollettino Covid segnala 289 nuovi positivi su 13.571 tamponi, mostrando un calo di ben il 9%. Bene anche i dati ospedalieri: 47 i posti occupati in terapia intensiva mentre 421 i siciliani ricoverati i regime ordinario.

L’unica città che preoccupa è Catania che detiene ancora il triste primato di città con percentuale di incidenza più alta in Italia.

E.G.