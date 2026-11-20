Rai Cinema e Leone Film Group acquisiscono i diritti esclusivi per l’Italia del nuovo progetto cinematografico in due parti. Nel cast anche Kasia Smutniak e Riccardo Scamarcio.

A oltre vent’anni da La Passione di Cristo, Mel Gibson torna a raccontare una delle pagine più importanti della storia cristiana con La Resurrezione di Cristo, il nuovo ambizioso progetto cinematografico articolato in due film. Un’opera che riporta sul grande schermo la vicenda di Gesù, riprendendo il racconto proprio dalla crocifissione e concentrandosi sul periodo che separa la sua morte dalla resurrezione.

A portare il progetto nelle sale italiane saranno Rai Cinema e Leone Film Group, che hanno acquisito i diritti esclusivi per la distribuzione nel nostro Paese. Entrambe le pellicole arriveranno al cinema con 01 Distribution in contemporanea con gli Stati Uniti.

La prima parte è attesa nelle sale il 6 maggio 2027, mentre per il secondo capitolo bisognerà attendere il 25 maggio 2028.

Una storia che riparte dalla crocifissione

Con questo nuovo lavoro, Gibson torna idealmente nell’universo narrativo de La Passione di Cristo, il film del 2004 che aveva suscitato un forte dibattito internazionale e riscosso un importante successo al botteghino.

Questa volta, però, lo sguardo del regista si sposta su un momento particolarmente significativo del racconto evangelico: il tempo tra la morte di Gesù e la sua resurrezione. Un passaggio carico di significati spirituali e narrativi, che rappresenta il cuore di un progetto destinato a svilupparsi attraverso due capitoli.

A interpretare Gesù sarà Jaakko Ohtonen, mentre Mariela Garriga vestirà i panni di Maria Maddalena.

L’Italia protagonista anche dietro la macchina da presa

Il legame con l’Italia non riguarda soltanto la distribuzione. Le riprese del progetto si sono infatti svolte interamente nel nostro Paese, coinvolgendo gli studi di Cinecittà e diverse suggestive location tra Puglia e Basilicata.

Una scelta che conferma ancora una volta la capacità dell’Italia di attrarre grandi produzioni cinematografiche internazionali, valorizzando al tempo stesso le proprie professionalità e il patrimonio paesaggistico e artistico.

Nel cast figurano anche interpreti di rilievo internazionale come Rupert Everett e Darko Perić, insieme a due importanti nomi del cinema italiano: Kasia Smutniak e Riccardo Scamarcio.

Due appuntamenti al cinema per un progetto ambizioso

La suddivisione in due film rende ancora più attesa un’opera che punta ad approfondire una delle vicende più rappresentate e raccontate nella storia del cinema.

Per Mel Gibson si tratta di un ritorno a un tema che ha segnato profondamente la sua carriera da regista. Per il pubblico italiano, invece, ci sarà anche l’occasione di riconoscere sul grande schermo luoghi e paesaggi del nostro Paese che hanno fatto da scenario alla produzione.

Il conto alla rovescia è già iniziato: il primo appuntamento è fissato per il 6 maggio 2027. Il capitolo conclusivo arriverà invece il 25 maggio 2028.

Due date che riportano al centro dell’attenzione una storia universale, tra fede, cinema e memoria, e che promettono di far discutere e riflettere il pubblico internazionale.