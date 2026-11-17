Il democratico ha conquistato un seggio in uno degli Stati più contesi d’America dopo una campagna segnata anche dagli attacchi alla sua identità. Pochi giorni dopo il voto ha registrato un comitato politico che porta nel nome una parola araba.
Una vittoria che segna un precedente
Il 3 novembre 2026, in Michigan, il democratico Abdul El-Sayed ha sconfitto il repubblicano Mike Rogers nella corsa al Senato degli Stati Uniti. Con circa il 52,5% dei voti contro il 45,5% dell’avversario, El-Sayed è diventato il primo musulmano eletto al Senato americano. I risultati riportati nelle ore successive al voto erano ancora non ufficiali; l’Associated Press ha assegnato la vittoria al democratico il 4 novembre. mlive.com
La notizia va oltre il risultato elettorale. Nelle ultime decadi diversi musulmani sono stati eletti alla Camera dei Rappresentanti, ma nessuno era mai arrivato al Senato. La differenza è anche istituzionale: i cento senatori, due per ciascuno Stato, votano sulle nomine presidenziali di ministri, ambasciatori e giudici della Corte Suprema, esaminano i trattati internazionali e celebrano i processi di impeachment avviati dalla Camera.
Una campagna spostata sull’identità
Uno degli aspetti più controversi della campagna è stato il passaggio dal confronto politico agli attacchi sull’identità del candidato. A Grand Rapids, il segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. ha sostenuto che i 500 milioni di arabi nel mondo non producano scienza né vincano premi Nobel. Una dichiarazione contestata da organizzazioni e commentatori e smentita, nei fatti, dalla presenza di premi Nobel arabi, tra cui Naguib Mahfouz, Ahmed Zewail e Omar Yaghi. The Washington Post
Anche il presidente Donald Trump è intervenuto nella campagna. Il giorno delle elezioni ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero interrotto nel 2027 circa quattro miliardi di dollari di aiuti annuali a Israele, collegando la decisione al cambiamento del dibattito pubblico e alle posizioni di El-Sayed. L’annuncio è arrivato mentre il candidato democratico faceva della revisione degli aiuti uno dei temi della sua campagna. La sua portata e le conseguenze concrete andranno valutate alla luce delle decisioni successive. ABC News
Il Michigan, banco di prova politico
La vittoria è arrivata in uno Stato conteso, dove i risultati possono cambiare da un’elezione all’altra. In questo contesto, il successo di El-Sayed — musulmano, di origini egiziane e critico delle politiche israeliane — assume un significato particolare: la sua candidatura è riuscita a raccogliere consensi oltre la comunità arabo-americana.
La campagna è stata segnata anche da annunci pubblicitari che hanno messo in discussione le sue posizioni e la sua identità. Per valutare il peso di questi attacchi e la loro influenza sul voto servono però dati e fonti specifici: la dimensione della spesa, i gruppi coinvolti e le reazioni degli elettori non andrebbero lasciati a una formulazione generica.
Habibi PAC: dal risultato elettorale a una rete politica
Il 6 novembre El-Sayed ha registrato presso la Federal Election Commission Habibi PAC, un comitato politico di tipo leadership PAC. Questi comitati raccolgono fondi per sostenere altri candidati e costruire alleanze politiche. La registrazione è consultabile nei documenti della FEC; le prime informazioni non bastano ancora a valutare chi finanzierà il comitato e come verranno impiegate le risorse. FEC
Il nome richiama habibi, parola araba usata con il significato di “mio caro” o “mio amato”. El-Sayed l’ha ripresa nel suo discorso della vittoria, trasformandola in un segno di riconoscimento della propria identità e in una battuta rivolta al vicepresidente JD Vance, che presiederà la cerimonia di giuramento in quanto presidente del Senato.
La nascita del comitato apre anche una questione politica: come si concilia uno strumento di raccolta fondi con la critica al peso del grande denaro in politica? La risposta dipenderà dalla composizione delle donazioni e dalle scelte del PAC. Saranno i rendiconti periodici depositati alla FEC a mostrare da dove arriveranno i fondi e quali candidati riceveranno sostegno.
Oltre il simbolo
La vittoria di El-Sayed è un precedente storico, ma il suo significato si misurerà anche nel lavoro politico che verrà. Il Senato non è soltanto una tribuna: è il luogo in cui si votano nomine, trattati e provvedimenti destinati a incidere sugli equilibri nazionali.
La domanda, quindi, non riguarda soltanto chi sia riuscito ad arrivare fin lì. Riguarda anche che cosa saprà fare una volta in carica: quali alleanze costruirà, quali battaglie porterà avanti e quale spazio riuscirà a conquistare per le comunità che finora hanno avuto poca rappresentanza. Habibi PAC aggiunge un secondo livello alla sfida: trasformare una vittoria personale in una rete politica capace di durare.
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ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦاﻟﺴﯿﺪ »:ﻛﯿﻒ اﺧﺘﺮق أوّل ﻣﺴﻠﻢ أﻋﻠﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ؟
ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2026، وﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻻ ﺗُﺤﺴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﺳﻠﻔﺎً ﻷي ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﯿﻦ، اﻧﺘﮭﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﺮز اﻷﺻﻮات ﻓﻲ ﻣﯿﺸﯿﻐﺎن إﻟﻰ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻢ ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ :ﻣﺴﻠﻢ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻣﺼﺮﯾﺔ ﯾﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﯿﻮخ .اﺳﻤﮫ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺴﯿﺪ، واﻟﻤﻌﺮوف إﻋﻼﻣﯿﺎً ﺑـ ﻋﺒﺪول اﻟﺴﯿﺪ، طﺒﯿﺐ وأﻛﺎدﯾﻤﻲ وﻣﺮﺷّﺢ دﯾﻤﻘﺮاطﻲ، ھﺰم اﻟﺠﻤﮭﻮري ﻣﺎﯾﻚ روﺟﺮز، اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻌﻀﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﻔﺪراﻟﻲ، ﺑﻔﺎرق ﯾﻘﺎرب ﺳﺒﻊ ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﯾﺔ (ﻧﺤﻮ 52.5 %ﻣﻘﺎﺑﻞ 45.5 %وﻓﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ
ﻟﻤﺎذا ﯾُﻌﺪّ ھﺬا اﻟﻔﻮز ﺣﺪﺛﺎً ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎً ﻻ ﻣﺠﺮّد ﻣﻘﻌﺪ إﺿﺎﻓﻲ؟
ﻟﻠﻤﻔﺎرﻗﺔ، ﻟﻢ ﯾﻜﻦ دﺧﻮل اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺣﺪﺛﺎً ﺟﺪﯾﺪاً ﻓﻲ ذاﺗﮫ؛ ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ أن وﺻﻞ ﻋﺪد ﻣﻨﮭﻢ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﯾﻦ .اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ، وﺗﻮﺳّﻊ ﺗﻤﺜﯿﻠﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺪورات اﻷﺧﯿﺮة .ﻟﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﯿﻮخ ظﻞّ، ﺣﺘﻰ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ، ﺑﺎﺑﺎً ﻣﻐﻠﻘﺎً ﻟﻢ ﯾﻌﺒﺮه ﻣﺴﻠﻢ واﺣﺪ
واﻟﻔﺎرق ﺑﯿﻦ اﻟﻐﺮﻓﺘﯿﻦ ﻟﯿﺲ ﺷﻜﻠﯿﺎً .ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﺘﻮزّع ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب 435( ﻋﻀﻮاً، ﯾﺘﺤﺪّد ﻋﺪد ﻧﻮاب ﻛﻞ وﻻﯾﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻛﺜﺎﻓﺘﮭﺎ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ)، وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﯿﻮخ 100( ﻋﻀﻮ ﻓﻘﻂ، ﺑﺎﺛﻨﯿﻦ ﻟﻜﻞ وﻻﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ، ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺠﻤﮭﺎ). وﺣﺘﻰ ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺷّﺢ ﺗﻜﺸﻒ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ :ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﯿﻮخ ﯾُﺸﺘﺮط ﻓﯿﮫ ﺑﻠﻮغ اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ وﺣﻤﻞ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ .ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﺎً وﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﺟﻨﺴﯿﺔ ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
أﻣﺎ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت، ﻓﮭﻲ ﻣﺎ ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻘﻌﺪ وزﻧﮫ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ .ﻓﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﯿﻮخ ھﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻠﻄﺔ «اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ »:ﯾﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﻮزراء واﻟﺴﻔﺮاء وﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺘﺮﺣﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺲ، وﯾﺒﺮم اﻟﻤﻌﺎھﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ، وإﻟﯿﮫ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺰل اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺪأھﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﺰل رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﮫ .ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﯾﺨﺘﺺّ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻷﻛﺜﺮ اﻟﺘﺼﺎﻗﺎً ﺑﺠﯿﺐ اﻟﻤﻮاطﻦ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪّﻣﺘﮭﺎ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻹﯾﺮادات واﻟﻀﺮاﺋﺐ .وﻻ ﯾﺼﺒﺢ أي ﻧﺺّ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً إﻻ ﺑﻤﺮوره ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎﺗﯿﻦ ﻣﻌﺎً، وﻣﻊ ﻛﻞ ﺧﻼف ﺗﺘﻮﻟّﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﯿﻦ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺼﯿﻐﺘﯿﻦ .ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻓﺈنّ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺒﺪول اﻟﺴﯿﺪ ﻟﯿﺲ ﻣﻨﺒﺮاً ﺧﻄﺎﺑﯿﺎً، ﺑﻞ ﻣﻮﻗﻌﺎً ﻋﻠﻰ طﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮب .واﻟﺴﻠﻢ واﻟﺘﻌﯿﯿﻨﺎت واﻟﻤﻌﺎھﺪات
ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻀﺎدة ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ھﺮم اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ﻟﻼﻧﺘﺒﺎه ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﺎر ﻟﯿﺴﺖ اﻟﻔﻮز ﻓﻲ ذاﺗﮫ، ﺑﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﺬي ﺑُﺬل ﻟﻤﻨﻌﮫ .ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻮّل اﻟﮭﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷّﺢ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ .ﺳﯿﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﺳﺘﮭﺪاف ﻟﮭﻮﯾﺘﮫ
أﺑﺮز ﻓﺼﻮل ذﻟﻚ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن وزﯾﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ روﺑﺮت ﻛﯿﻨﯿﺪي ﺟﻮﻧﯿﻮر، اﻟﺬي ﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﺠﻤّﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻏﺮاﻧﺪ راﺑﯿﺪز دﻋﻤﺎً ﻟﻤﺎﯾﻚ روﺟﺮز إنّ «ھﻨﺎك 500 ﻣﻠﯿﻮن ﻋﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﮭﻢ ﻻ ﯾُﻨﺘﺠﻮن ﻋﻠﻤﺎً وﻻ ﯾﻔﻮزون ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ»، ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺗﻌﺮﯾﻀﮫ ﺑﺎﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ .اﻟﻌﺒﺎرة ﻟﻢ ﺗُﻨﺎﻗﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎً اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺎً وﻻ أداءً إدارﯾﺎً، ﺑﻞ ﺧﺎطﺒﺖ اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﺎﻧﻄﺒﺎع ﻋﺮﻗﻲ ﻋﻦ
ﺟﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻗﺪ ﻗﻮﺑﻠﺖ ﺑﻤﻮﺟﺔ اﺳﺘﻨﻜﺎر واﺳﻌﺔ وﺻﻔﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻋﺮض ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﻟﻌﻨﺼﺮﯾﺔ وﺗﺤﺎﻣﻞ
ﻏﯿﺮ ﻣُﻘﻨﱠﻌﯿﻦ وطﺎﻟﺐ ﺑﺈﻋﻔﺎء اﻟﻮزﯾﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﮫ، ﻛﻤﺎ ﺷﻜّﻚ ﻣﺤﻠّﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺪى اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺸﺎرﻛﺔ وزﯾﺮ ﻓﺪراﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺣﺰﺑﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
اﻟﻤﻨﻈّﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻔﺪراﻟﯿﯿﻦ. وﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻀﻤﻮن، ﻛﺎن اﻟﺰﻋﻢﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺎﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﺎز ﺑﻨﻮﺑﻞ ﻣﻊ ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ 1988
واﻟﻜﯿﻤﯿﺎء ﻓﺎزت ﺑﮭﺎ ﻣﻊ أﺣﻤﺪ زوﯾﻞ 1999 ﺛﻢ ﻣﻊ ﻋﻤﺮ ﯾﺎﻏﻲ 2025، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺣﺎﺋﺰﯾﻦ ﻋﺮب ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻠﺴﻼم .أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻓﺎﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ أﻗﺴﻰ :ﻓﻌﺒﺪول اﻟﺴﯿﺪ ﯾﺤﻤﻞ ﺷﮭﺎدﺗﻲ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻄﺐّ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﯿﺎ واﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻛﺴﻔﻮرد، وھﻮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﻀﻌﮫ ﻓﻲ ﺷﺮﯾﺤﺔ ﺿﯿﻘﺔ ﺟﺪاً داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أنّ ﻣﻨﺘﻘِﺪَه ﺣﺎﺋﺰﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ .اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻄﺒﻲ أﺻﻼً
وﻟﻢ ﯾﺘﻮﻗّﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ وزﯾﺮ؛ إذ ﺗﺪﺧّﻞ اﻟﺮﺋﯿﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺷﺨﺼﯿﺎً ﻓﻲ ﻣﺴﺎر ھﺬه اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ھﺠﻤﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌﺘﺎدة
ﻋﻠﻰ ﻧﻮاب ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ .ﻓﯿﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ذاﺗﮫ، وﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ أﻋﻠﻦ أنّ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺘﻮﻗﻒ ﻧﺤﻮ أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﯿﺎرات ،
دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ — وھﻮ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺬي ﺑﻨﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺒﺪول اﻟﺴﯿﺪ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﮫ، ﺣﯿﻦ رﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﺪﻋﻢ وﺑﯿﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر، ووﻋﺪ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻟﻮﻗﻔﮫ ﻗﺮأه اﻟﻌﺪي ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﯿﻦ ﻣﻨﺎورة
اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷﺧﯿﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮫ ﺗﺤﻮّﻻً ﻓﻌﻠﯿﺎً ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﻋﺰّزﺗﮫ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ أﻣﺮﯾﻜﯿﯿﻦ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺄن أي .ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺷﯿﻚ ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ
اﻟﻔﻮز ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻣﺘﺄرﺟﺤﺔ …وﻣﻊ ﻟﻮﺑﻲ ﻗﻮي ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻮ ﺟﺎء ھﺬا اﻟﻔﻮز ﻓﻲ ﻧﯿﻮﯾﻮرك أو واﺷﻨﻄﻦ أو ﻧﯿﻮﺟﯿﺮﺳﻲ ، ﻟﻜﺎن ﻧﺼﺮاً داﺧﻞ ﺣﺼﻮن دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ .ﻟﻜﻦ ﻣﯿﺸﯿﻐﺎن وﻻﯾﺔ ﻣﺘﺄرﺟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺪﻗﯿﻖ :ﻛﺴﺒﮭﺎ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ 2016، وﺧﺴﺮھﺎ أﻣﺎم ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ﻓﻲ 2020، ﺛﻢ اﺳﺘﻌﺎدھﺎ ﻓﻲ 2024 .أن ﯾﻔﻮز ﻣﺮﺷّﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻌﻠﻦ اﻟﻌﺪاء ﻟﺴﯿﺎﺳﺎت إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺴﺎﺣﺔ، وﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ دوﻟﯿﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮوب وﺑﺨﻄﺎب ﺗﺤﺮﯾﻀﻲ ﺿﺪ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻹﻋﻼم .اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ، ﻓﺬﻟﻚ ﻣﺆﺷّﺮ ﯾﺴﺘﺤﻖّ اﻟﺘﻮﻗّﻒ ﻋﻨﺪه.
ﻓﺎﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﻣﯿﺸﯿﻐﺎن، ﺑﺄﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات، ﻧﺤﻮ 400 أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ، أي ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 2.1 %ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻮﻻﯾﺔ .وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﯾُﻔﻮز ﺑﮭﺎ أﺣﺪ .
ﻣﻨﻔﺮداً؛ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أنّ ﻋﺒﺪول اﻟﺴﯿﺪ ﺧﺮج ﻣﻦ ﺣﺪود ﺟﺎﻟﯿﺘﮫ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺧﺐ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﻌﺎدي .واﻷھﻢ أنّ اﺳﺘﻘﺼﺎءات ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ أظﮭﺮت أنّ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ اﻟﯿﮭﻮد ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﻣﻨﺤﻮه أﺻﻮاﺗﮭﻢ — رﻗﻢ أﻗﻞّ ﻣﻤّﺎ ﯾﺤﺼّﻠﮫ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﻮن آﺧﺮون ﻋﺎدةً، ﻟﻜﻨﮫ ﯾﻘﻮّض ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ .ﻧﻔﺴﮫ اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺑﺄنّ ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺎت إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾُﻘﺼﻲ اﻟﻤﺮﺷّﺢ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎً ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ
ﯾﺒﻘﻰ أنّ اﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎھﻈﺔ :ﺗﺠﺎوز اﻹﻧﻔﺎق اﻹﻋﻼﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق ﻣﺌﺔ ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر، وﻛﺎﻧﺖ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﻤﺮﺷّﺢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﺎدةً ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻤﮭﺎﺟﻤﺔ، ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻟﻮﺑﻲ ﻣﺆﯾّﺪ ﻹﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﻤﻠﻚ اﻟﻤﺎل واﻟﻨﻔﺎذ اﻹﻋﻼﻣﻲ وﻗﺪرة اﻟﺘﺸﮭﯿﺮ
ﻣﻦ ﺷﻌﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ إﻟﻰ أداة ﺗﻤﻮﯾﻞ :ﻣﺎذا ﺗﻌﻨﻲ «ﺣﺒﯿﺒﻲ ﺑﺎك»؟
ﺑﻌﺪ أﯾﺎم ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮز، ﺳﺠّﻞ اﻟﺴﯿﺪ ﻟﺪى ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﺪراﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﻢ PAC) (Leadership ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻗﯿﺎدﯾﺔ (FEC)
ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻓﺮدﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﻲ.واﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ اﻻﺳﻢ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ وﻟﯿﺪ اﻟﻤﺼﺎدﻓﺔ : PAC) (Habibi »ﺣﺒﯿﺒﻲ ﺑﺎك« ﻓﻜﻠﻤﺔ «ﺣﺒﯿﺒﻲ »ﻻزﻣﺖ ﺧﻄﺎﺑﮫ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، وﺑﻠﻐﺖ أوﺳﻊ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﻔﻮز ﻓﻲ دﯾﺘﺮوﯾﺖ، ﺣﯿﻦ وﺟّﮫ ﺑﮭﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺳﺎﺧﺮة إﻟﻰ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺟﯿﮫ دي ﻓﺎﻧﺲ، ﻣﺘﻮﻗّﻔﺎً ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﻌﻞ ﻓﺎﻧﺲ — ﺑﺤﻜﻢ رﺋﺎﺳﺘﮫ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﯿﻮخ — ﻣﺸﺮﻓﺎً ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻘﺴﻢ . وھﻜﺬا ﺗﺤﻮّﻟﺖ ﻣﻔﺮدة ﻋﺮﺑﯿﺔ وﺟﺪاﻧﯿﺔ إﻟﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺳﺮﯾﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر، ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﮭﻮﯾﺔ واﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ ﻛﯿﺎن ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻧﻔﺴﮫ،.أﻣﺎ اﻟﻮظﯿﻔﺔ، ﻓﮭﻲ ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ وﺑﻌﯿﺪة اﻷﺛﺮ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﮫ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت وإﻋﺎدة ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷّﺤﯿﻦ
،آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ وﻻﯾﺎت وھﯿﺌﺎت ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ وﻣﺎ ﻧﻘﻠﺘﮫ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮﺗﺴﻌﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺛﻼﺛﺔ
أھﺪاف :ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺮﺷّﺤﯿﻦ ﺗﻘﺪّﻣﯿﯿﻦ وﺟﺪد ﻻ ﯾﻤﻠﻜﻮن ﻣﻨﺎﻓﺬ إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺎت ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ، ﻣﻊ ﻋﻨﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﺠﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ؛
وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮذج ﺗﻤﻮﯾﻞ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺷﻌﺒﯿﺔ ﯾﻘﻠّﺺ ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ؛ وﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ذات وزن داﺧﻞ (Grassroots) اﻟﺤﺰب اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ.
وھﻨﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪاً ﯾﻘﻒ اﻟﺴﺆال اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي أﺛﺎره ﺧﺼﻮﻣﮫ :ﻛﯿﻒ ﯾﺆﺳّﺲ ﻣﻦ ﺧﺎض ﺣﻤﻠﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺎر «إﺧﺮاج اﻟﻤﺎل اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ »أداةَ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﻲ؟ اﻟﺠﻮاب اﻟﺬي ﯾﻘﺪّﻣﮫ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ھﻮ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﻤﺎل ووﺟﮭﺘﮫ :ﺗﺒﺮّﻋﺎت ﺻﻐﯿﺮة واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺷﯿﻜﺎت ﻗﻠﯿﻠﺔ وﺿﺨﻤﺔ .وﺻﺤّﺔ ھﺬا اﻟﺠﻮاب ﻟﻦ ﺗُﻘﺎس ﺑﺎﻟﺨﻄﺎب، ﺑﻞ ﺑﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪورﯾﺔ أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﺪراﻟﯿﺔ، وھﻲ
وﺛﺎﺋﻖ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﺘﻘﻮل ﺑﻌﺪ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ أﯾﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺎل و ﻛﯿﻒ ﺗﻢ ﺻﺮﻓﮫ.
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻘﻌﺪ
ﻓﻮز ﻋﺒﺪول اﻟﺴﯿﺪ، ﻓﻲ ظﻞّ ھﺠﻮم ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻦ وزﯾﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﮫ وﻣﻦ أﺟﮭﺰة ﺣﺰﺑﯿﺔ وإﻋﻼﻣﯿﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺿﻐﻂ، ﯾﺤﻤﻞ دﻻﻟﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺷﺨﺼﮫ :أنّ ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﯿﻦ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻛﻐﺮﺑﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﮭﺪ، ﺑﻞ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ
ﻧﺴﯿﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻦ ﺗﻤﺜﯿﻠﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ.ﻟﻜﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﺳﺆاﻟﯿﻦ أﻛﺒﺮ.ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎل اﻷول :ﻣﺎ اﻟﺬي ﯾﻔﺴّﺮ ھﺬا اﻟﻌﺪد ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ دﺧﻠﻮا اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ؟ واﻟﺜﺎﻧﻲ، وھﻮ اﻷھﻢّ :ﻣﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮭﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻮل؟ ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻻ ﺗُﻘﺎس ﺑﺎﻟﺮﻣﺰﯾﺔ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺖ واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ وﺑﻨﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت .واﻟﺴﻨﺘﺎن اﻟﻤﻘﺒﻠﺘﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﯿﻮخ ھﻤﺎ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﺎﺑﻘﺔً ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻋﺎﺑﺮة، أم ﺑﺪاﯾﺔ ﺗﺤﻮّل ﻓﻲ ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ