In Sicilia è caduta la pioggia di sei mesi in 48h

In un giorno il bollettino della Protezione Civile è entrato in allarme: l’uragano “Medicane” si stava abbattendo sulla Sicilia. Da lì sono scaturite tutte le misure preventive necessarie come la chiusura delle scuole a Catania e provincia e degli hub vaccinali.

Nel frattempo la pioggia cadeva copiosamente su tutta la zona orientale dell’Isola, creando inondazioni di acqua e fango, allagamenti. E adesso si teme addirittura per una coppia di coniugi, scesa dalla propria auto a pochi chilometri da Scordia e mai più visti.

400 interventi complessivi a causa del maltempo tra Catania e Siracusa

La furia del maltempo ha travolto Catania e Siracusa. Nella provincia etnea, sono stati effettuati 130 soccorsi, la maggior parte di questi nei comuni a Sud-Est.

Abbondanti piogge hanno colpito i territori di Scordia, Palagonia e Ramacca. A Scordia le strade si sono trasformate in fiumi: nelle strade allagate molte auto sono state trascinate via. Inoltre, il materiale fangoso misto a detriti ha ostruito numerose strade di collegamento tra cui la strada provinciale 16, dove i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una donna che aveva abbandonato la propria automobile travolta da acqua e fango.

Le forti raffiche di vento hanno danneggiato il ponte San Giuliano che attraversa il fiume dell’Alcantara nella zona di Randazzo. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati senza riuscire a transitare dall’altra parte. A Catania, invece, in via della Concordia, sono caduti diversi alberti.

A Lentini, nel siracusano, stanotte i Vigili del Fuoco sono intervenuti per trarre in salvo una famiglia bloccata in casa dall’acqua.

Tante strade allagate e voli dirottati in Sicilia

Fango e detriti in carreggiata lungo la strada statale 385 “Di Palagonia” nei pressi di Lentini e la statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie” all’altezza di Bronte. Entrambe le strade sono state chiuse nelle due direzioni. Chiusa in entrambe le direzioni anche la statale 194 “Ragusana” a Catania a causa dell’esondazione del fiume Simeto. Rimangono chiusi, infine, i primi 150 metri della strada statale 116 “Randazzo – Capo d’Orlando”, in prossimità del ponte Alcantara, poiché le piogge torrenziali hanno divelto parte del parapetto lungo il ponte.

Sul posto il personale di Anas consentire il ripristino della viabilità il prima possibile.

Tanti disagi causati dal maltempo anche all’aeroporto di Catania, e di conseguenza anche a Palermo: qui dirottati e cancellati numerosi voli.