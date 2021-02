La cattedrale chiusa non ferma i devoti di Sant’Agata riuniti al Duomo

Il Covid non impedire ai devoti di pregare davanti ai cancelli della cattedrale in piazza Duomo.

L’ordinanza di divieto di stazionamento in piazza Duomo firmata dal sindaco Pogliese si concentrava in due fasce orarie: giovedì dalle 05 alle 12:00 e venerdì dalle 05 alle 15. Dunque per i devoti in preghiera non si tratta di alcuna violazione delle disposizioni si sicurezza in quanto il momento di raccoglimento si è svolto intorno alle 20:00, quando piazza Duomo è stata riaperta a seguito della celebrazione dei Primi Vespri avvenuta alle 18:00 in cattedrale.

Se le celebrazioni sono in streaming, i catanesi hanno trovato momenti alternativi per poter stare vicini alla Santa Patrona come le preghiere dinanzi all’altarino di via Dusmet.

E.G.