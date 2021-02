Sant’Agata, assembramento di devoti in Via Dusmet

Pericoloso assembramento si registra in Via Cardinale Dusmet tra i devoti della Santa. In barba alle restrizioni delle autorità competenti che hanno blindato Piazza Duomo nei giorni clou della Festa e nonostante i moltissimi divieti imposti e le raccomandazioni di responsabilità: alcuni devoti, armati di sacco e ceri omaggiano Sant’Agata.

Nel video pubblicato nella pagina Facebook Devoti di Sant’Agata si vede un gruppo di devoti di qualunque età, dai ragazzi agli adulti, radunatosi in un altarino in via Cardinale Dusmet, di fronte Villa Pacini, per riempirlo di fiori e offerte. Nel video: assembramenti e zero rispetto delle norme imposte. Non tutti, infatti, hanno le mascherine sotto il naso. Alcune sono tenute in mano per salutare la Santa. Un comportamento che rischia di far finire Catania e la Sicilia tutta nuovamente nella temuta “zona rossa”.

G.G.