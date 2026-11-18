La prima fase del Campionato regionale tatami 2026/2027 segna una crescita significativa rispetto alla passata stagione. Il presidente Federkombat Sicilia, Carmelo Strano: «Un record mai raggiunto prima. Il segreto? È il lavoro».

La kickboxing siciliana continua a crescere e lo dimostrano i numeri della prima prova regionale tatami del Campionato 2026/2027. Sono stati 803 gli atleti iscritti alla manifestazione disputata domenica scorsa al PalaGiarre, un risultato che supera nettamente le 554 presenze registrate nella passata stagione.

L’evento, organizzato dal Comitato Regionale Sicilia della FederKombat insieme all’ASD Okinawa Fick and Fit, ha riunito società e atleti provenienti da diversi territori dell’Isola, confermando il crescente interesse verso la kickboxing e le altre discipline federali.

Il medagliere ufficiale registra 171 medaglie d’oro, 171 d’argento e 183 di bronzo, senza conteggiare le categorie disputate in assenza di avversari. Numeri che restituiscono la dimensione di una giornata caratterizzata da un’ampia partecipazione e da un livello tecnico in evoluzione.

Carmelo Strano: «Un record mai raggiunto prima»

A sottolineare il risultato è il presidente regionale Federkombat, il maestro Carmelo Strano, che guarda con soddisfazione all’aumento degli iscritti e alla crescita del movimento.

«Oggi abbiamo 803 iscritti, un record mai raggiunto con numeri del genere. Fino all’anno scorso eravamo arrivati a 554 e raggiungere queste cifre è stato veramente impegnativo, per noi e per tutti gli altri. Siamo cresciuti nel numero delle società e degli atleti e sono convinto che anche nella seconda fase, prevista nel mese di febbraio a Trapani, avremo numeri altrettanto importanti», commenta.

Per Strano, tuttavia, la crescita non si misura soltanto attraverso il numero dei partecipanti. Un aspetto centrale è il miglioramento della preparazione tecnica, frutto di un lavoro che coinvolge atleti, allenatori e società, a partire dalle categorie giovanili.

«Il livello in Sicilia cresce. Lo vediamo da qualche anno, da Catania, con il PalaCatania, fino a questa manifestazione di Giarre. C’è una qualità sicuramente migliore degli atleti, che crescono e vengono preparati sin dalle categorie giovanissimi. Non c’è un segreto: bisogna lavorare, sacrificarsi e mettere nella testa di questi ragazzi che non si vince mai per caso».

Un percorso nel quale il ruolo dei tecnici è fondamentale. Sono loro ad accompagnare gli atleti nella preparazione quotidiana e nelle competizioni, sostenendone la crescita sportiva.

«Il segreto è la fatica, è il lavoro, lavoro, lavoro e ancora lavoro. Servono impegno da parte dei ragazzi e dedizione da parte dei loro tecnici, che li accompagnano ovunque vogliano arrivare», aggiunge il presidente.

Tatami e ring, la crescita delle discipline federali

Il percorso di sviluppo della Federkombat siciliana non riguarda soltanto le competizioni sul tatami. Il Comitato regionale sta lavorando anche per rafforzare il settore ring, puntando sulla partecipazione degli atleti a competizioni internazionali.

Strano richiama, in particolare, l’esperienza della Coppa del Mondo disputata in Ungheria, alla quale hanno preso parte alcuni atleti siciliani inseriti in un team appositamente formato.

«Abbiamo formato un team e, per far crescere anche questo settore della nostra Federazione in Sicilia, abbiamo mandato alcuni ragazzi a combattere in Ungheria, alla Coppa del Mondo. Sono arrivati tre risultati importanti: un oro, un argento e un bronzo. Cresciamo, quindi, sia nel tatami sia nel ring».

Un movimento che si sviluppa anche attraverso la varietà delle discipline riconosciute dalla Federkombat. Accanto alla kickboxing trovano spazio la Muay Thai, le MMA, il Sambo, la Savate e la Shoot Boxe, contribuendo ad ampliare l’offerta sportiva e le opportunità per gli atleti.

La classifica per società: K2.0 Kick And Fitness al primo posto

La partecipazione di numerose realtà sportive siciliane emerge anche dalla classifica per società. A conquistare la prima posizione è stata K2.0 Kick And Fitness, con un bottino di 15 medaglie d’oro, 12 d’argento e 13 di bronzo.

Secondo posto per S.S.D. Aikya S.R.L., che ha chiuso con 14 ori, 13 argenti e 9 bronzi. Sul terzo gradino del podio si è piazzata Wagner Team, con 13 ori, 9 argenti e 12 bronzi.

Seguono Marletta E-space Multisport S.S.D. A.R.L., quarta con 10 ori, 6 argenti e 5 bronzi, e Tao Club, quinta con 8 ori, 11 argenti e 3 bronzi.

Il medagliere racconta inoltre il contributo di tante altre società dell’Isola. Tra i risultati segnalati figurano le sei medaglie d’oro del Wolfighter Boxing Trapani, le tre del Mazara Combat, le due del Fight Club KickBoxing Catania, le tre dell’Energy Fitness, le cinque della Rising Phoenix, le quattro dell’Okinawa Kick & Fit e le tre della Strong Gym by Muay Thaipalermo.

Presenti nelle classifiche ufficiali, con medaglie d’oro, d’argento o di bronzo, anche realtà come Tiger School Niscemi, Kombat Emotion Ispica e Golden Drago Palagonia.