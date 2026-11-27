Il calcio piange Juary Jorge dos Santos Filho, per tutti semplicemente Juary. L’ex attaccante brasiliano è morto in Brasile all’età di 67 anni. In Italia aveva conquistato l’affetto dei tifosi soprattutto con la maglia dell’Avellino, diventando uno dei volti più riconoscibili del campionato di Serie A degli anni Ottanta. A renderlo inconfondibile non erano soltanto la velocità e la tecnica, ma anche quella particolare esultanza con cui, dopo un gol, girava danzando intorno alla bandierina del calcio d’angolo.

Una scena diventata un marchio di fabbrica, rimasta nella memoria degli appassionati e capace di accompagnare la sua immagine ben oltre gli anni trascorsi sui campi da gioco. Juary, però, non era soltanto un ex calciatore legato ai ricordi di una stagione del pallone italiano: negli anni successivi aveva continuato a frequentare il mondo del calcio anche attraverso la televisione, diventando quasi un ospite fisso delle trasmissioni di Sportitalia condotte da Michele Criscitiello.

Dall’Avellino all’Inter: il brasiliano che conquistò i tifosi

Nato in Brasile nel 1959, Juary si era formato calcisticamente nel Santos, prima di arrivare in Italia nel 1980, in una fase importante per il campionato italiano, con la riapertura delle frontiere ai calciatori stranieri.

Fu l’Avellino a puntare su di lui. In Irpinia il brasiliano riuscì rapidamente a conquistare pubblico e tifoseria, contribuendo alle due salvezze consecutive della squadra in Serie A tra il 1980 e il 1982. In due stagioni realizzò 13 reti, lasciando un ricordo ancora oggi molto forte nella memoria dei sostenitori biancoverdi.

A renderlo popolare era anche il suo modo di festeggiare: dopo aver segnato, correva verso la bandierina del calcio d’angolo e si esibiva nella sua caratteristica danza. Un gesto spontaneo e spettacolare che diventò una delle immagini simbolo di quel calcio e che gli procurò una notorietà particolare tra gli appassionati.

Le buone prestazioni in maglia biancoverde nel 1982 lo portarono all’Inter, dove disputò una stagione collezionando 21 presenze e due gol in campionato. Successivamente vestì le maglie di Ascoli e Cremonese, proseguendo la propria esperienza italiana prima di trovare in Portogallo una delle pagine più importanti della sua carriera.

Il trionfo con il Porto: il gol nella finale di Coppa dei Campioni

La consacrazione internazionale arrivò con il Porto. Con la formazione portoghese Juary conquistò la Coppa dei Campioni nel 1987, entrando nella storia della società lusitana.

Nella finale disputata a Vienna il 27 maggio contro il Bayern Monaco, il brasiliano firmò il gol del definitivo 2-1, pochi minuti dopo il celebre colpo di tacco di Rabah Madjer che aveva riequilibrato la partita. Una rete decisiva che consegnò al Porto il primo trionfo nella massima competizione europea per club.

Un successo che arricchì il percorso di un attaccante capace di lasciare il segno in contesti diversi: dall’Avellino, dove era diventato un idolo, all’Inter, fino alla conquista del trofeo più prestigioso del calcio europeo.

Il legame con la televisione e le tante ospitate a Sportitalia

Dopo aver concluso la carriera da calciatore, Juary non si era allontanato completamente dal mondo del pallone. Aveva intrapreso anche esperienze da allenatore e dirigente, mantenendo un rapporto con il calcio italiano e internazionale.

Negli anni era diventato inoltre un volto familiare per il pubblico televisivo sportivo. Le sue frequenti partecipazioni a Sportitalia, dove era spesso ospite delle trasmissioni di Michele Criscitiello, avevano contribuito a mantenerlo vicino agli appassionati anche dopo il ritiro.

Una presenza quasi abituale negli studi dell’emittente, dove poteva tornare a raccontare il calcio attraverso i ricordi della propria carriera, le esperienze vissute in Italia e in Portogallo e il punto di vista di chi aveva attraversato da protagonista una stagione importante del pallone.

Per molti telespettatori, dunque, Juary non era soltanto il brasiliano della danza intorno alla bandierina: era anche un volto conosciuto, capace di riportare in televisione storie e atmosfere di un calcio che appartiene alla memoria collettiva.