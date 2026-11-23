73 episodi censiti tra aprile 2024 e novembre 2026 e 92 pagine di analisi su cronaca, media e social. Il Rapporto Numero Zero documenta minacce, discriminazioni e discorsi d’odio, evidenziando anche il peso delle segnalazioni che non arrivano.

Scritte minacciose sui muri delle moschee, insulti rivolti a donne che indossano il velo, campagne d’odio contro persone musulmane impegnate nella vita pubblica e commenti violenti sui social. Sono alcuni degli episodi raccolti nel Rapporto Numero Zero sull’islamofobia in Italia, presentato il 23 novembre 2026 dall’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (UCOII).

Il documento, composto da 92 pagine, raccoglie dati, casi e fonti relativi a cronaca, stampa, televisione, radio e social media, con l’obiettivo di restituire un quadro documentato delle manifestazioni di ostilità e discriminazione nei confronti delle persone musulmane nel Paese.

Il rapporto censisce 73 episodi tra aprile 2024 e novembre 2026, tra scritte e affissioni, minacce, molestie, manifestazioni ostili e contenuti d’odio online. Le vicende raccolte riguardano persone e comunità che si sono trovate a fare i conti con attacchi al diritto di pregare, lavorare, trovare casa, partecipare alla vita pubblica e vivere in sicurezza.

Come viene definita l’islamofobia nel rapporto

Il Rapporto Numero Zero adotta una definizione di islamofobia che pone al centro le persone. Il fenomeno viene descritto come l’insieme di pregiudizi, ostilità, discriminazioni e violenze rivolti contro persone musulmane o percepite come tali. La definizione comprende anche gli attacchi contro beni, istituzioni, luoghi di culto e simboli di appartenenza, quando il bersaglio è l’identità musulmana, reale o attribuita.

Il documento distingue inoltre l’islamofobia dalla critica all’Islam, ai testi religiosi, alle pratiche, ai movimenti, agli Stati, alle organizzazioni o alle singole persone musulmane. La critica, anche aspra, non viene assimilata automaticamente a un atteggiamento discriminatorio. Il confine, secondo l’impostazione adottata, si oltrepassa quando vengono attribuite collettivamente alle persone musulmane inferiorità, pericolosità o indegnità, oppure quando si promuovono esclusione, discriminazione e violenza.

L’odio sui social: 121 commenti ostili su 330

Uno dei dati evidenziati dalla ricerca riguarda il campione di commenti social analizzato: 121 contenuti su 330 sono stati classificati come ostili nei confronti delle persone musulmane, una quota superiore a un terzo del totale esaminato.

L’UCOII precisa che il dato si riferisce esclusivamente al campione preso in considerazione e non può essere esteso automaticamente all’intera attività delle piattaforme. Nei contenuti raccolti, tuttavia, emergono espressioni che invocano apertamente violenza, armi e incendi contro le comunità islamiche e i loro luoghi di culto.

Il rapporto riporta, tra gli altri, commenti che incitano a sparare e a dare fuoco alle moschee, con minacce rivolte anche a chi si trova al loro interno. Un linguaggio che, secondo il documento, evidenzia la dimensione dell’ostilità online e la sua capacità di trasformarsi in un attacco diretto alle persone e ai luoghi della vita comunitaria.

Televisione e radio: la replica spesso manca

Un altro elemento riguarda la rappresentazione dell’islamofobia nei programmi televisivi e radiofonici, in particolare durante la copertura di eventi politici.

Nel sottocampione analizzato, il rapporto rileva che, quando un passaggio ostile viene trasmesso, la replica o la contestazione non si verifica in 26 casi su 28. Un dato che pone l’attenzione sulla responsabilità dei media nel gestire dichiarazioni e contenuti che possono alimentare pregiudizi nei confronti di un’intera comunità.

Nella stampa e nella programmazione ordinaria, invece, secondo la rilevazione, l’ostilità esplicita risulta minoritaria e concentrata in specifici contesti. Il documento riconosce così anche il ruolo di un’informazione attenta nel contrastare stereotipi e discriminazioni.

Discriminazioni e denunce: il dato del 2%

Tra gli aspetti più significativi richiamati dal rapporto c’è anche la difficoltà di portare alla luce gli episodi di discriminazione. L’indagine europea della FRA, citata nel documento, evidenzia che tra i musulmani in Italia che dichiarano di aver subito una discriminazione nell’ultimo anno, soltanto il 2% ha segnalato l’episodio a qualcuno.

Una percentuale che richiama il problema della sottosegnalazione: molte esperienze di discriminazione restano fuori dalle statistiche, non vengono denunciate e difficilmente trovano spazio nel dibattito pubblico.

Il rapporto cita inoltre studi sperimentali secondo cui un nome percepito come arabo-musulmano può ridurre le possibilità di ottenere risposte a candidature di lavoro o richieste di affitto. Una dinamica che, stando alle ricerche richiamate, può tradursi in una barriera già nelle prime fasi di accesso al mercato del lavoro o alla ricerca di un’abitazione.

«Le nostre comunità ci raccontano ogni giorno queste storie»

«Il Numero Zero dà forma documentata a ciò che le nostre comunità ci raccontano ogni giorno», afferma Yassine Baradai, presidente dell’UCOII. Le 73 schede raccolte, spiega, restituiscono esperienze concrete senza pretendere di rappresentare tutta la complessità del fenomeno attraverso i numeri.

Nel suo intervento, Baradai richiama situazioni quotidiane: una madre che accompagna i figli a scuola, un lavoratore che invia un curriculum, una famiglia alla ricerca di un’abitazione, una comunità che cerca un luogo dignitoso dove pregare.

Il presidente dell’UCOII sottolinea inoltre la scelta di dichiarare le fonti, distinguere la critica dall’ostilità e indicare i limiti dei campioni analizzati. Il dato sulle segnalazioni, in particolare, viene indicato come uno degli elementi più preoccupanti: la maggioranza delle persone che subiscono discriminazioni non le rende visibili attraverso una segnalazione.

Dal Rapporto Numero Zero al CNCI

La pubblicazione rappresenta anche un passaggio organizzativo per il progetto di monitoraggio dell’islamofobia in Italia. Il Rapporto Numero Zero è il primo e unico rapporto pubblicato direttamente dall’UCOII, che conclude così la fase del lavoro editoriale diretto sulle rilevazioni periodiche.

Le prossime edizioni saranno sviluppate dal CNCI – Centro Nazionale per il Contrasto all’Islamofobia, che si occuperà di consolidare archivi e parametri di ricerca e di costruire una governance scientifica autonoma e indipendente.

Il progetto prevede la costituzione di un organo scientifico incaricato di validare metodologie, raccolta dei dati e pubblicazioni future, con l’obiettivo di separare la promozione associativa dalla validazione scientifica e rafforzare il rigore e la continuità del monitoraggio.