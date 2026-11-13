Islamofobia, nasce a Milano il Centro Nazionale per il Contrasto: presentato il primo rapporto

Il 15 novembre la costituzione del CNCI al termine del convegno nazionale promosso dall’UCOII. Al centro dell’iniziativa il monitoraggio delle discriminazioni antimusulmane, il ruolo dell’informazione e le esperienze delle nuove generazioni.

Un organismo nazionale per monitorare, documentare e contrastare l’islamofobia in Italia. È il CNCI – Centro Nazionale per il Contrasto all’Islamofobia, la cui costituzione è prevista domenica 15 novembre a Milano, al termine del convegno «Le parole e le persone. Giovani, informazione e islamofobia», promosso dall’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (UCOII).

L’appuntamento, in programma sabato 14 e domenica 15 novembre all’Hotel Arcimboldi, riunirà rappresentanti delle comunità musulmane e partecipanti impegnati nel confronto sui fenomeni di ostilità e discriminazione antimusulmana. Durante le due giornate sarà presentato per la prima volta anche il Rapporto Numero Zero sul monitoraggio dell’islamofobia, una ricognizione delle manifestazioni del fenomeno nel contesto italiano.

Un centro per monitorare e contrastare le discriminazioni

La nascita del CNCI risponde, secondo l’UCOII, alla necessità di dare continuità e una struttura organizzata alle attività di contrasto all’islamofobia. Insulti, episodi di ostilità, discriminazioni e campagne d’odio possono incidere concretamente sulla vita delle persone, dalla ricerca di un lavoro o di un’abitazione all’esperienza scolastica, fino alla frequentazione dei luoghi di culto e degli spazi pubblici.

Il Centro avrà il compito di raccogliere e documentare le segnalazioni, analizzare i casi e promuovere attività di ricerca. Tra gli obiettivi indicati figurano anche la tutela dei diritti, la diffusione dei risultati del monitoraggio e la formazione culturale, con iniziative rivolte a favorire una maggiore conoscenza dell’Islam e delle comunità musulmane.

L’UCOII, che dichiara di essere già impegnata nella tutela delle persone e delle comunità musulmane, riferisce di aver intensificato nell’ultimo anno le proprie iniziative, anche attraverso denunce, querele ed esposti in relazione a episodi di islamofobia.

Il Rapporto Numero Zero: discriminazioni, media e vita quotidiana

Uno dei momenti centrali del convegno sarà la presentazione del primo Rapporto sul monitoraggio dell’islamofobia. Il documento, definito Numero Zero, intende offrire una prima ricognizione delle forme di ostilità e discriminazione nei confronti dei musulmani in Italia.

L’analisi prende in considerazione testimonianze, casi, decisioni giudiziarie e rappresentazioni dell’Islam e dei musulmani nei mezzi di informazione tradizionali e sui social network. Particolare attenzione è riservata ad ambiti della vita quotidiana come scuola, lavoro, abitazione e luoghi di culto.

Il Rapporto individua inoltre alcune priorità rivolte alle istituzioni e al mondo dell’informazione. La pubblicazione rappresenta il punto di partenza del lavoro che il nuovo Centro sarà chiamato a sviluppare attraverso un’attività continuativa di osservazione e documentazione.

Giovani, informazione e identità al centro del convegno

Il confronto milanese dedicherà ampio spazio alle nuove generazioni. I giovani musulmani italiani vivono e partecipano alla società attraverso la scuola, il lavoro e gli spazi pubblici, ma possono trovarsi a fare i conti con stereotipi e rappresentazioni distorte della propria identità, anche negli ambienti digitali.

Il programma affronterà quindi il rapporto tra pregiudizio, informazione e appartenenza, soffermandosi sulla responsabilità dei media nel racconto delle comunità musulmane e sulle esperienze di cittadinanza delle nuove generazioni.

Nel corso delle due giornate sarà presentata anche una guida destinata a educatori e imam, pensata come strumento di supporto nel lavoro con i giovani.

Il contrasto all’islamofobia e i principi di uguaglianza

La costituzione del CNCI e la presentazione del Rapporto Numero Zero si inseriscono in un percorso che l’UCOII intende rendere strutturale, attraverso il monitoraggio dei fenomeni discriminatori e la promozione di iniziative culturali e formative.

Il tema investe anche il ruolo delle parole e delle rappresentazioni pubbliche: il modo in cui una comunità viene raccontata può contribuire a consolidare stereotipi e pregiudizi oppure favorire conoscenza e dialogo. Il convegno di Milano punta a mettere in relazione questi aspetti con la tutela dei principi costituzionali di uguaglianza, dignità e libertà religiosa.