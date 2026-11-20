C’era una volta la Persia. Dal 559 a. C. al 330 a. C., la potenza indoeuropea, meglio nota a tutti noi come Impero Persiano, ha segnato il corso della Civiltà Umana. Tornerà di nuovo la Persia? Il futuro è nelle mani di Dio Onnipotente. noi spetta unicamente di adoperare, con buon senso e alla luce dei Valori Universali, nati dalla simbiosi tra il Cristianesimo e il Mondo, quest’ultimo formato, elevato e civilizzato da secoli di tradizione manoscritta, leggi scritte e infinite manifestazioni della vita sociale.

La coscienza della valenza universale della Civiltà Occidentale, tuttavia, non deve renderci né autocelebrativi, né, tantomeno, provincialotti del tutto incapaci di guardare al di là del proprio naso. Venerdì 30 novembre 2026, presso i locali dell’Associazione Nuova Galatea, situati presso il Corso Sicilia numero 3 di Acireale (CT), avrà luogo un interessantissimo approfondimento sulla storia dell’Iran e dell’Islam sciita.

Dopo i saluti introduttivi di Alessandro Coco, consigliere comunale di Acireale, i presenti assisteranno ad un dialogo, all’insegna della gioiosa erudizione, tra il dottore Sebastiano Scarabelli, esponente di «Alleanza Cattolica» noto per le sue profonde conoscenze del mondo iraniano, e il professore Ferdinando Raffaele, filologo ed esperto del linguaggio scritto di epoca medievale.

Abbiamo intervistato, in esclusiva per voi lettori, il dottore Sebastiano Scarabelli, che ci descriverà alcuni punti basilari, in tema di conoscenza dell’Iran contemporaneo, basi conoscitive dalle quali partire, tutti insieme, per fruire appieno dell’incontro culturale e formativo, previsto per il tardo pomeriggio di oggi ad Acireale. Ecco a voi l’intervista, realizzata dal prof. Marco Leonardi.

L: dott. Scarabelli, da anni si scrive, si parla, talora si straparla, in merito al dialogo tra il mondo islamico e il mondo occidentale. Nello specifico dell’Iran, quali contenuti dovrebbero essere “privilegiati”, per arrivare ad un dialogo risolutivo tra quanti sperano di conoscere, finalmente, un Iran degno della sua Civiltà plurimillenaria?

Un giorno San Tommaso d’Aquino, alla domanda di un frate domenicano, quale fosse il modo per approcciare i Musulmani, rispose che, non essendo possibile riferirsi alla Rivelazione, stante che loro non riconoscono quella cristiana e noi non riconosciamo quella loro, bisognava trattarli come uomini naturali, ovvero fare appello a quell’elemento che è comune a tutti gli uomini: la ragione.

A questo insegnamento del Doctor Angelicus si è rifatto Benedetto XVI nella sua Lectio Magistralis del 12 settembre 2006 a Ratisbona, dove il Papa ha stigmatizzato la de-ellenizzazione, attraverso ondate successive, non solo del mondo occidentale, ma anche del pensiero islamico.

L: il Lògos ha davvero una valenza fondativa così irrinunciabile e dirompente, nella creazione di un dialogo “alla pari” tra noi Occidentali e i sostenitori del monoteismo islamico?

La ragione, il Lògos è stato il dono dei Greci all’umanità. Intorno al IV secolo a.C. i Greci, nei loro migliori filosofi, Platone e Aristotile, approdarono alla conclusione che il mondo aveva una logica intrinseca, un suo Lògos, una sua intellegibilità, un suo Lògos che l’uomo poteva conoscere attraverso la ragione, il proprio Lògos. La realtà era governata da leggi oggettive che l’uomo era capace di conoscere tramite la propria ragione.Da qui la nascita di una mente critica, curiosa, indagatrice.

Il Cristianesimo ben accolse il pensiero filosofico di Platone e Aristotele, basti pensare che all’incipit del Vangelo di San Giovanni: «In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, ed il Verbo era Dio», Egli era in principio presso Dio tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esisteCome sappiamo, i Vangeli furono scritti in lingua greca. Il termine che noi traduciamo come Verbo, in greco era reso con Lògos. In principio, dunque, era il Lògos, era Dio. Tutto è stato per mezzo del Lògos, e senza del Lògos nulla è stato fatto di ciò che esiste.

Nella realtà, dunque, c’è il dito intelligente di Dio.Considerato che, per noi Cristiani, l’uomo è stato creato ad immagine di Dio, del Lògos, nella persona è presente una scintilla del Lògos divino, ciò che gli permette di conoscere la realtà fisica e metafisica proprio perché anch’essa l’impronta del Lògos divino. L’uomo, con la propria ragione, è capace di conoscere Dio, di distinguere ciò che è bene e ciò che è male, di scoprire le leggi scientifiche ovvero le “cause seconde” che la Causa Prima Incausata ha infuso nella realtà per governarla. Quando gli Arabi aggredirono militarmente l’Impero Bizantino, vennero a contattato con la filosofia greca, con la quale, dunque, dovettero inevitabilmente confrontarsi. Sotto i Califfi Harun al Rashid (766-809) e suo figlio Al Mamun (786-833) si affermò la scuola filosofica Mutazilita che teneva in assoluta considerazione il pensiero filosofico greco.

Gli approdi conclusionali di principio mutaziliti, raggiunti con l’uso della sola ragione e, prescindendo dalla coloro che essi ritenevano la Rivelazione, ovvero il Corano, ben potevano essere condivisi dai Cristiani : il libero arbitrio umano, male e bene hanno una loro propria realtà oggettiva (prohibita quia mala, non mala quia prohibita), il mondo è regolato da una causalità oggettiva infusa da Dio, e non dal caso, Dio è giusto, Dio non può compiere il male. Accanto a questa corrente, però, nel mondo islamico ve ne era un’altra: l’Asharismo. Le posizioni asharite si sostanziano in un rifiuto della filosofia greca e della ragione, sicchè appaiono assolutamente inconciliabili con una visione cristiana.

Tutto discende dal concetto di Dio. Laddove per il Cristianesimo, Dio è Lògos, Ragione che non si contraddice, Bene che non può commettere il male, invece, gli Ashariti, Allah non è Ragione ma Volontà assoluta, da nulla limitata, bene e male non hanno una loro autonoma consistenza ontologica, ma sono tali solo perché così Allah vuole. Una determinata realtà potrebbe essere qualificata da Allah come male, ma, successivamente, quella medesima realtà potrebbe essere definita bene.

Allah è Onnipotente, da nulla limitato. Egli è libero di commettere il male perché se non avesse tale facoltà, la sua volontà sarebbe limitata e, in quanto tale, non sarebbe l’Onnipotente. Quindi quello che per noi Cristiani è un segno di perfezione, ovvero che Dio non può commettere il male o essere ingiusto, per gli Ashariti, invece, è un limite, un’imperfezione. Per gli Ashariti, inoltre, parlare di Bene e Male, in senso oggettivo, Cause Seconde nel mondo fisico, non ha senso perché essendo Allah l’Onnipotente nulla, fuori di Lui, ha una propria realtà autonoma.

Laddove per i Greci, per noi Cristiani, il mondo ha una sua autonomia ed è regolato dalle leggi fisiche, da cause seconde, invece, per gli Ashariti queste ultime non esistono. Secondo loro se una persona lancia in aria un pallone, questo torna sulla terra, non in conseguenza, a causa della gravità ma solo perché Allah, per ogni attimo di tempo, con la Sua Volontà, decide di spostare nello spazio il pallone verso il basso. Nel mondo, dunque, essendo stato questo creato non da un Lògos ma da una Voluntas, non avendo una sua autonoma consistenza ontologica, non ci sono cause seconde da scoprire.

L: vorrebbe ancorare quanto da Lei asserito alla specificità della storia iraniana?

Con l’iraniano Al Ghazali (1058-1111), che nel mondo islamico è considerato il più grande pensatore musulmano di tutti i tempi (un po’ come il nostro san Tommaso), con la sua opera L’Incoerenza dei filosofi, l’Asharismo trionfò completamente. E fu la catastrofe della mente musulmana perché fu la sua chiusura all’indagine in quanto la realtà sarebbe relativa. E’ questo, a mio avviso, è la vera, remota, profonda, causa dell’arretratezza scientifica e tecnologica de mondo musulmano.

Da allora, ossia da circa mille anni, il mondo musulmano è de-ellenizzato. Avendo, dunque, il mondo musulmano ripudiato il dono dei Greci ed avendo, parimenti, il mondo cristiano patito, a partire dalla Riforma del XV secolo, un processo di de-ellenizzazione, più che altro nel campo metafisico, il dialogo con il mondo musulmano, compreso quello sciita iraniano, benchè in quest’ultimo il pensiero mutazilità continuò ad avere una sua influenza anche dopo la sua scomparsa in quello sunnita, appare davvero problematico, come ben messo in evidenza da Benedetto XVI a Ratisbona con riferimento all’intero islam.

Non mi faccio molte illusioni nel breve periodo. La strada sarebbe quella di una ri-ellenizzazione del mondo sia cristiano che musulmano. Tranne eventi straordinari, è’ una strada lunga e difficile, ma ben possibile, nel lungo periodo, perché in un mondo che muore, come il nostro, sono fiducioso che vi sono anche, sebbene piccoli, anche i semi del futuro di una nuova Civiltà a misura d’uomo e secondo il piano di Dio, questo perché il Bene ha sempre una speranza.

Dottore Scarabelli, La ringraziamo per la Sua intervista.

(Immagine posta a corredo del presente articolo, scelta dal prof. Leonardi a beneficio dei lettori. Osservate bene la locandina dell’evento, interessante e foriero di crescita in termini di spirito critico e autonomia di giudizio, che avrà luogo oggi, venerdì 20 novembre 2026, ad Acireale, in Corso Sicilia 3, a partire dalle ore 19. Cosa potete osservare, sulla parte sinistra della locandina, per quanti visualizzano adesso la locandina, sullo schermo di uno smartphone? A sinistra, nella parte medio-bassa della locandina, possiamo vedere, dopo la carta fisica dell’Iran, riportata dall’atlante geografico, due versioni del tutto diverse della bandiera iraniana. La prima riproduce il leone aureo, che tiene la scimitarra sullo sfondo di un sole raggiante. Alludiamo alla bandiera dell’Iran in uso fino al 1979, anno nel quale l’ayatollah Khomeini prese il potere ai danni dello scià, Reza Pahlavi. La seconda bandiera riporta, al centro dei tre colori a strisce orizzontali, il simbolo dell’attuale Repubblica Islamica dell’Iran. Siamo dinanzi ad una svolta di importanza storica per il fu paese‒simbolo di un Oriente percepito con toni favolistici, quell’Iran descritto da poeti e artisti con toni da «Mille e una notte»? Vi aspettiamo tutti, oggi 20 novembre 2026, ad Acireale, per partecipare, insieme, ad una conversazione erudita sulla condizione dell’Iran contemporaneo, iniziativa concepita per essere comprensibile a tutti).

Autodafé Immaginato, puntata n° 109 di venerdì 20 novembre 2026