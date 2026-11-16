Al PalaVolcan atleti di tutte le età si sono confrontati nelle specialità Duo, Show e Duo System. Una giornata di sport e condivisione che ha unito competizione, formazione e crescita, con numerosi podi nelle diverse categorie.

Il PalaVolcan di Acireale ha ospitato l’Etna’s Trophy 2026 di Ju Jitsu, una manifestazione che ha riunito atleti di diverse generazioni per una giornata all’insegna dello sport, della competizione e della condivisione. Le specialità Duo, Show e Duo System sono state protagoniste di un appuntamento che ha coinvolto sia i partecipanti delle categorie agonistiche sia i più piccoli, offrendo spazio a diversi livelli di preparazione ed esperienza.

La competizione ha interessato le categorie Under 14, Under 16, Under 18, Under 21 e Adult, mentre una seconda parte del programma è stata dedicata agli atleti Under 12 e Under 10, impegnati in attività non competitive. Un’organizzazione pensata per permettere a tutti di vivere il tatami come occasione di confronto e crescita, mettendo al centro non soltanto il risultato sportivo, ma anche il percorso educativo e tecnico.

Il valore dello sport e la crescita degli atleti

A raccontare il significato dell’iniziativa è Cosimo Costa, presidente e tecnico del Dojo di Catania, che ha sottolineato l’importanza di promuovere le specialità Duo e Show e di accompagnare i giovani nel loro percorso sportivo.

L’obiettivo dell’Etna’s Trophy, ha spiegato Costa, è dare continuità al lavoro delle società e creare opportunità di crescita per gli atleti, anche in vista dei futuri campionati e degli appuntamenti federali. Un percorso che affianca alla preparazione agonistica lo sviluppo delle capacità tecniche, della collaborazione e della disciplina.

Sulla stessa linea Salvo Molino, campione del mondo e presente alla manifestazione nel ruolo di arbitro CSAIN, che ha descritto l’appuntamento come una vera festa dello sport, caratterizzata dalla partecipazione di atleti di tutte le età. Le diverse specialità rappresentano infatti un’occasione per confrontarsi, lavorare in coppia e acquisire progressivamente maggiore padronanza tecnica.

Anche per lo CSAIN l’evento ha rappresentato un momento importante per valorizzare il Ju Jitsu e l’attività svolta quotidianamente dalle società sportive. Il presidente nazionale Salvatore Bartolo Spinella ha definito quella di Acireale «una grande, bellissima giornata», ringraziando il maestro Cosimo Costa, responsabile della disciplina, il maestro Alfredo Petralia e tutti i tecnici impegnati nella preparazione degli atleti.

Spinella ha inoltre evidenziato il valore del lavoro educativo portato avanti dalle società, sottolineando come l’impegno degli istruttori contribuisca a formare ragazzi preparati sul piano tecnico e sportivo, ma anche disciplinati e consapevoli.

Etna’s Trophy 2026, tutti i risultati del Duo

La manifestazione ha proposto numerosi confronti nelle diverse categorie. Nel Duo Master + Adults Merged il primo posto è andato ad Angelo Zito e Simone Tomarchio, davanti ad Andrea Biagio Rinaudo e Gaetano Sorce. Terza posizione a pari merito per Ernesto Chiappero e Dario Brischetto e per Antonio Chiavetta e Salvatore Musumeci.

Nel Duo U21 + U18 Men si sono imposti Angelo Zito e Giovanni Cardillo, seguiti da Paolo Panebianco e Lorenzo Ingarao. Terzo posto a pari merito per Francesco Filippini e Giacomo Cannizzaro e per Alberto Visalli e Ismaele Battiato.

Nel Duo U21 + U18 Women successo per Giuliana Petralia e Chiara Visalli, seconde Sofia Calcagno e Federica Di Geronimo. Nel Duo U21 + U18 Mix hanno conquistato il primo posto Chiara Visalli e Paolo Panebianco, davanti a Sofia Calcagno e Lorenzo Ingarao. Terzo posto a pari merito per Giovanni Cardillo e Sofia Barbera e per Francesco Filippini e Alessia Nicotra.

Passando alle categorie Under 16, nel Duo Men U16 la vittoria è andata a Francesco Milazzo e Giorgio Sciacca, seguiti da Flavio D’Augusta Perna e Alessandro Picerno e da Matteo Messina e Matteo Privitera.

Nel Duo Mix U16 primo posto per Giuliana Petralia e Giorgio Sciacca, seconda posizione per Chiara Consolo e Francesco Milazzo, terzo posto per Giulia Nicotra e Matteo Messina.

Nel Duo Women U16 + U14 si sono imposte Miriam Finocchiaro e Fabiola Torresi. Sul secondo gradino del podio Sarah Picuno e Ludovica Terramagra, mentre il terzo posto è stato condiviso da Giulia Nicotra e Arianna Russo e da Saanvi Verma e Roberta Ilescu.

Nella categoria Duo Men U14 successo per Luca Cannavò e Alessio Fazio, davanti ad Alessandro Canfarelli e Tommaso Marino. Terzo posto a pari merito per Lorenzo Cannone e Luciano Bufalino e per Samuel Roggio e Arseny Sciuto.

Nel Duo Mix U14 hanno conquistato la vittoria Luca Cannavò e Sofia Spinella, seguiti da Miriam Finocchiaro e Alessandro Canfarelli. Terzo posto condiviso da Fabiola Torresi e Tommaso Marino e da Samuel Roggio e Sarah Picuno.

Le prove Show tra tecnica e spettacolo

Accanto alle competizioni Duo, spazio anche alle prove Show, che hanno aggiunto alla giornata una componente scenica, mettendo in evidenza coordinazione, precisione e capacità espressiva degli atleti.

Nello Show Men Adults U21 e U18 il primo posto è andato a Giovanni Cardillo e Angelo Zito, seguiti da Gaetano Sorce e Andrea Biagio Rinaudo. Terza posizione per Francesco Filippini e Giacomo Cannizzaro.

Nello Show U18 Mix + Women vittoria per Chiara Visalli e Paolo Panebianco, secondi Sofia Calcagno e Lorenzo Ingarao, terze Chiara Consolo e Federica Di Geronimo.

Nel Show Men U16 si sono imposti Flavio D’Augusta Perna e Alessandro Picerno, davanti a Francesco Milazzo e Giorgio Sciacca e a Matteo Messina e Matteo Privitera.

Nello Show Mix U16 + U14 primo posto per Giorgio Sciacca e Giuliana Petralia, seconda posizione per Sofia Spinella e Luca Cannavò, terzo posto per Alessandro Canfarelli e Miriam Finocchiaro.

Infine, nello Show U14 Men + Women la vittoria è andata a Luca Cannavò e Alessio Fazio, seconde Fabiola Torresi e Miriam Finocchiaro. Terzo posto a pari merito per Alessandro Canfarelli e Tommaso Marino e per Arseny Sciuto e Samuel Roggio.